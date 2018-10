Keveset beszélünk már arról, hogy Orbán Viktor milyen komoly nemzetközi ellenszélben kezdte meg kormányzását 2010-ben, és hogyan haladt lépésről lépésre, míg az euroszkeptikus, majd idegengyűlölő hullámra kapaszkodva a nemzetközi szélsőjobboldal egyik meghatározó szereplője lett. Lusta, naiv, buta vagy épp korrupt európai és tengerentúli politikusok (illetve fenti jelzők tetszőleges keverékével leírható alakok) kellettek ahhoz, hogy idáig eljusson. Az IMF-nek folyamatosan hazudozó, a médiatörvényben látszólag engedő, majd ezerszer durvább gyakorlatot bevezető kormányfőnek fontos támasza volt az önmagát 2012-től az összefogósdival kinyíró ellenzék is. Most azonban nem róluk beszélünk, hanem azokról a külföldi politikusokról, akik nem képesek vagy hajlandók nyolc év után se megérteni, mi történik Magyarországon. Azt sem, hogy ennek milyen összefüggései vannak Putyinnal, Törökországgal, és hogy nem valami váratlan és friss probléma kopogtatott ugyanúgy a holland, svéd, francia, német törvényhozás ajtaján, vagy már verte is be azt Olaszországban, az Egyesült Államokban, és tessékeli ki a már-nem-is-olyan-Nagy Britanniát az EU-ból. Brazíliában minap Bayer Zsolt őrjöngősebb publicisztikáinak szambaverziója nyert, hahó.

És engedtessék meg, hogy az ilyenkor törvényszerűen idesértődő „européer” barátaink kedvéért se finomítsam a mondandómat, akik minden uniós öltönyöst (így: magukat) bevédenek, elhazudva a vele kapcsolatos súlyos gondokat, szóval, szerintem például Manfred Weber, a Fideszt is sorai közt tudó néppárti frakcióvezetője, a bajor keresztényszociálisok politikusa ostoba vagy gazember.

Először 2017 áprilisában, másfél éve tanácskoztak a Néppártban Orbán bevonásával arról, hogy a CEU-ellenes törvény nem frankó. Zárt ajtók mögött állítólag Orbán Viktor meg is ígérte, hogy a CEU-t nem fogják bezárni, a CEU maradhat. Ki is adtak egy néppárti közleményt, hogy azt kérik a magyar kormánytól, függesszék fel a CEU számára szabott határidőt (WTF?!), és a Fidesz térjen vissza az európai értékekhez. És hogy a párbeszéd itt már nem elég. Majd eltelt másfél év, szépen, csendben kivárták, hogy a Fidesz újabb kétharmados teljhatalmat szerezzen, sőt, a választás után, idén májusban Weber úr felszólította az embereket, hogy „ne mutogassanak ujjal” Orbánra, és ne mondják róla, hogy „nem jó európai”.

Aztán jött a Sargentini-jelentés, amit már a jó Weber úr is megszavazott. Ma meg azzal tréfálkozik ez a selyma, hogy jaj, de kár, hogy ő nem került be a legújabb fideszes lejárató videóba. De már leszögezték azt is, hogy ennyi, a Fidesz marad velük egy frakcióban.

Szóval Weber úr, csak egy szóra: ugye tudja, hogy a Sargentini-jelentésben nincs semmi, ami 2018 áprilisa után történt volna? Ugye tudja, hogy minden, amiért végső soron akár a magyar uniós szavazati jog megvonásával is büntethetnék a Fidesz-kormányt, már megtörtént, már megismerhető tény volt akkor is, amikor még csak trécseltek Orbánnal, sőt, amikor dicsérgette, amikor a magyar miniszterelnök kritikusait utasította helyre? Ugye tudja, hogy tíz perc guglizással kideríthető, hogy az „igen, megígérem”-kezdetű mondatok a Fidesz elnökénél kizárólag a holdudvarnak átlopott juttatások és az ellenfeleknek tett fenyegetések esetén értendők szó szerint, minden más esetben a fordítottját jelentik? Azt már egyszer összeszedtem, hányszor hazudták az elmúlt években, hogy mindjárt konszolidálódik a Fidesz, ide kattintva elolvasható, most csak Schiffer Grumpy Cat András vonatkozó válaszát emelem ide, aki már négy éve is pontosan tudta, merre az előre:

Jaj hagyjuk már! Jaj hagyjuk már! - Coub - GIFs with sound by Benyó Rita

Tessék megtanulni Orbán Viktort – és itt már Cornstein amerikai nagykövetre is nézek, elhűlve azon, hogy egy („a”) világhatalom diplomáciája ilyen hosszan bolondot csinált magából, és még mindig nem értik a magyar kormányfőt.

Orbán Viktor nem fog konszolidálódni. Nem fog engedni. Mindig eggyel feljebb rúgja az ingerküszöböt, és amikor nehezen és sokára elhangzik egy erőtlen ejnye-bejnye, akkor közli, hogy jó, mostantól nem csinálja, európai barátaink megnyugszanak, na, akkor ezt megbeszéltük, nincs itt látnivaló. Aztán megint jön egy durva Fidesz-húzás, amire nagyon nehezen, félszívvel esetleg egy újabb ejnye-bejnye, Orbán előbb púposkodik, hogy a végén úgy tűnjön, mintha tett volna valami engedményt, amire megint visszaül a karosszékbe Európa, sőt, immár az Egyesült Államok. So-called peacock dance.

Tényleg nincs senki, aki ezeknek a szerencsétleneknek közérthetően elmagyarázza, hogy Orbán Viktor azt akarja, hogy a CEU ne legyen? Tényleg nem képesek megrendelni egy rendes sajtószemlét, vagy megbízni bagóért egy egyébként is odakint dolgozó magyar pincért, hogy fordítsa le nekik csak a kormánypropaganda szalagcímeit, csak a legnagyobb óriásplakátok tőmondatait? Tényleg nem jutott el még hozzájuk az információ, hogy Orbán Viktor Putyin pincsije, Erdogan rajongója, Budapest az orosz titkosszolgálat Eldorádója, a fideszes propagandasajtó a vonatkozó orosz fake news szolgai tolmácsolója? Manfréd, ti tényleg leültök naponta a Néppártban a fideszes EP-képviselőkkel, és előadjátok, hogy itt egy konzervatív, polgári politikai alakulat politikusaival tanácskoztok épp? Még mindig nem világos, hogy ellenetek dolgoznak?

Kedves Manfred Weber, te ne humorizálj azon, hogy milyen kár, hogy nem vagy benne a lejárató filmecskében. Én fizettem, pontosabban tőlem vették el az árát. Igen, az csak és kizárólag a magyar választópolgárok döntése volt, hogy a Fidesz maradjon hatalmon. De ennek a döntésnek fontos pillére volt a tény, hogy ti, szerencsétlenek az uniós forrásokkal finanszírozzátok a hatalmat. A Fidesz nem pusztán a migránsozással nyert, hanem a stabilitás látszatával és azokkal a folyamatos győzelmi jelentésekkel, hogy drága Manfréd, titeket tényleg végigpofoznak nyolc éve a Strasbourgba kiránduló fideszes bunkók, majd elhozzák a pénzeteket. Hülyét csináltok magatokból, emellett lusta szemétládák vagytok, akik nem végzik el a munkát. Nem vagytok hajlandók rászánni az időt és az energiát, hogy megismerjétek a magyar helyzetet, egész idáig csak legyintettek rá.

Illetve, hogy egy még gonoszabb aspektust mutassak: amíg a német tulajdonú nemzetközi vállalkozásokat itt kitömik adókedvezményekkel, és lényegében gyarmatosíthatják a magyar ipart, addig kussoltok, megvásárolva. Azért, mert Európa közepén is dél-koreai kényelmet élveznek az autógyáraitok, szemet hunytok minden felett.

Aztán majd belelóg a kezetek a bilibe. Jaj, alig várom! Elmondom, Manfréd, hogy én sokáig bíztam abban, hogy itt, ebben a kis országban lehetséges a változás anélkül is, hogy izomból odavernénk a gép alját a földhöz. Már biztos vagyok abban, hogy nem lehet. De egyre erősebb a gyanúm, hogy Európa sem úszhatja meg máshogy, és ha így lesz, ha terjed a vírus, akkor annak fogok drukkolni, hogy téged döntsön le elsőként. Ha tényleg lesz szélsőjobboldali feltámadás, akkor egészen közelről akarom nézni, amint kizavarnak téged a teremből. Látni akarom az arcodat, amikor felismered, hogy ez nem vicc. Látni akarom a brüsszeli bürokratát, aki átengedte a tizedik falusi kilátó finanszírozását, a hatmillió négyzetkilométer térkövet, Mészáros Lőrinc vagyonát, minden túlárazást és kamuprojektet, látni akarom a barmokat, akik a felcsúti kisvasúton imbecillis cserkészcsapatként kocsikáztak, a miniszterelnök háza melletti stadiontól, és hazaérve nem zárták ki azonnal a Fideszt a frakcióból – látni akarom, amint bevonul Orbán és sleppje, hogy köszi, felhizlaltál, bagóért eladtad Európát, hát most ki vagy rúgva, megy ez nélküled is. Einstand, Szvatopluk!

Mondd, Manfréd, hallottál róla, mi történt itt nálunk azokkal a konzervatívokkal, akik nem „úgy” voltak fideszesek? Guglizz rá, mondjuk Jeszenszky Gézától Prőhle Gergelyig. Csináld azt, amit eddig, és ugyanezt fog Európában történni. Megérdemlitek. És csak egy pillanatra visszatérve Cornstein nagykövet úrra, aki Budapestre érkezése óta folyamatos gesztusokkal igyekezett felmutatni, hogy ő aztán milyen jól meg fogja oldani a CEU ügyét, hadd hívjam fel a figyelmét egy bő négy évvel ezelőtti esetre, az úgynevezett kitiltási ügyre. Mondja, úgy érzi, hogy azt az elődjének jól sikerült megoldani? Ha megnézem az akkori szereplőket, ki nyert végül? És mondja, nem volt legalább annyi tanulsága az ügynek, hogy legközelebb ennél erélyesebbnek kell lenni? Nagyköveti szolgálata legelején belefutott egy fölösleges pofonba – szépen kérem, nézzen meg az elmúlt évekből bármilyen videót Szijjártó Péterrel, tényleg bármelyiket, és utána mondja, hogy a finom, tapogatózó, kompromisszumos tárgyalási metódus a megfelelő ebben a helyzetben! És ugye tudja, hogy a Squirrel Hill-i zsinagógában történt, 11 áldozatot követelő lövöldözés elkövetője semmi olyat nem mondott vagy írt, amit nálunk ne hallanánk vagy olvasnánk közpénzzel kitömött kormánypárti propagandistáktól?

Vagy megtanulják Orbán Viktort, rászánják végre az időt, pénzt, energiát, hogy az elavult, rossz rutinokon alapuló hatalmi technikák helyett a valóságot jobban leíró magyarázatokat (hibrid rezsimek, sharp power, információs egyenlőtlenség stb.) keressenek, és azoknak megfelelően kezdjenek el dolgozni – vagy bekészítem a popcornt, és végignézem, ahogy idővel majd a helyi Kubatov helyi kopaszai előtt állnak tanácstalanul, hogy hoppá, nem mehetek be.