[{"available":true,"c_guid":"a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Távoli galaxisok felkutatására fejlesztettek ki mesterséges intelligenciát ausztrál tudósok: a Facebook közösségi oldalon használt arcfelismerő programot fejlesztették tovább arra, hogy a távoli űrben felismerjen galaxisokat, így segítve az univerzum felkutatását. ","shortLead":"Távoli galaxisok felkutatására fejlesztettek ki mesterséges intelligenciát ausztrál tudósok: a Facebook közösségi...","id":"20181102_mesterseges_intelligencia_csillagaszat_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6bb0fa-2d17-4667-8731-728d14641985","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_mesterseges_intelligencia_csillagaszat_urkutatas","timestamp":"2018. november. 02. 16:03","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligenciát, ami a Facebook arcfelismerőjével figyeli majd az űrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesítve az érdekeltségeit a hatodik legnagyobb foglalkoztató lehet Mészáros Lőrinc. ","shortLead":"Összesítve az érdekeltségeit a hatodik legnagyobb foglalkoztató lehet Mészáros Lőrinc. ","id":"20181102_Szep_lassan_Meszaros_Lorinc_lett_az_orszag_egyik_legnagyobb_munkaadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00297222-3970-4e75-96f2-013369823b31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Szep_lassan_Meszaros_Lorinc_lett_az_orszag_egyik_legnagyobb_munkaadoja","timestamp":"2018. november. 02. 11:30","title":"Szép lassan Mészáros Lőrinc lett az ország egyik legnagyobb munkaadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság elutasította Trumpék kérelmét az eljárás megszüntetéséről, szakemberek fogják megvizsgálni, hogy a kormány tesz-e eleget a klímaváltozás ellen.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság elutasította Trumpék kérelmét az eljárás megszüntetéséről, szakemberek fogják megvizsgálni...","id":"20181103_Hiaba_probaltak_megakadalyozni_megis_vizsgalhatjak_az_amerikai_kormanyt_a_kornyezetvedok_feljelentese_nyoman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0571435a-b28e-4970-986a-1c0a04e91341","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Hiaba_probaltak_megakadalyozni_megis_vizsgalhatjak_az_amerikai_kormanyt_a_kornyezetvedok_feljelentese_nyoman","timestamp":"2018. november. 03. 11:13","title":"Mégis vizsgálhatják az amerikai kormányt a környezetvédők feljelentése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ccd724-c454-4c12-ac21-4997baa46b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két vadászbaleset is történt pénteken, eltévedt lövések miatt kellett kórházba vinni két vadászt.","shortLead":"Két vadászbaleset is történt pénteken, eltévedt lövések miatt kellett kórházba vinni két vadászt.","id":"20181103_Nincs_szerencsejuk_a_vadaszoknak_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5ccd724-c454-4c12-ac21-4997baa46b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96674fa9-a037-44ad-91dc-34b079ca89df","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Nincs_szerencsejuk_a_vadaszoknak_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. november. 03. 13:39","title":"Nincs szerencséjük a vadászoknak ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szankciókat jelentett be Donald Trump Irán ellen. Az amerikai elnök magáról készült fotóval, a Twitter közösségi portálon közölte a büntetőintézkedések korábban már beharangozott megújítását. ","shortLead":"Újabb szankciókat jelentett be Donald Trump Irán ellen. Az amerikai elnök magáról készült fotóval, a Twitter közösségi...","id":"20181102_Trump_Twitteren_meguzente_az_ujabb_szankciokat_Iran_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a007e51-f531-405f-9110-5308f8ab5da8","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Trump_Twitteren_meguzente_az_ujabb_szankciokat_Iran_ellen","timestamp":"2018. november. 02. 20:45","title":"Trump Twitteren megüzente az újabb szankciókat Irán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f16a0ff-8796-4973-bec5-ca588371cd9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár havi 40 ezer forint bölcsődei hozzájárulást kaphatnak a szülők az ország nagy részén, ha visszamennek dolgozni. Az uniós forrásból finanszírozott támogatást a közép-magyarországi régióban élők azonban nem igényelhetik. ","shortLead":"Akár havi 40 ezer forint bölcsődei hozzájárulást kaphatnak a szülők az ország nagy részén, ha visszamennek dolgozni...","id":"20181103_Havi_40_ezer_forintig_igenyelhetnenek_a_szulok_bolcsodei_tamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f16a0ff-8796-4973-bec5-ca588371cd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885f7b90-e994-4074-b85d-f851553535ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Havi_40_ezer_forintig_igenyelhetnenek_a_szulok_bolcsodei_tamogatast","timestamp":"2018. november. 03. 21:05","title":"Havi 40 ezer forintig igényelhetnének a szülők bölcsődei támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd183579-ce24-4962-a7e9-00abb0f093ec","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Miután az egy évtizeddel ezelőtt kezdődött világgazdasági válság elmúlta után a 2010-es évek elején látványosan bővültek az első osztályok, a légitársaságok most inkább a business osztályra összpontosítanak.","shortLead":"Miután az egy évtizeddel ezelőtt kezdődött világgazdasági válság elmúlta után a 2010-es évek elején látványosan...","id":"201839__luxus_azegben__valtozo_elrendezes__helyszuke__osztalytalalkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd183579-ce24-4962-a7e9-00abb0f093ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63c1e0e-4aaa-44d7-aca3-8db3394926a9","keywords":null,"link":"/kkv/201839__luxus_azegben__valtozo_elrendezes__helyszuke__osztalytalalkozok","timestamp":"2018. november. 03. 09:00","title":"Trendforduló a légi közlekedésben: változik az ülésrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter a jövő héten kelet- és közép-európai országokat keres fel, hogy az orosz szén- és gázszállításokat kiváltó ajánlatot tegyen. ","shortLead":"Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter a jövő héten kelet- és közép-európai országokat keres fel, hogy az orosz...","id":"20181102_Amerikai_szen_es_gaz_csokkentene_KozepEuropa_orosz_energiafuggoseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbb216-2af2-4ba3-900f-b190f5183ece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Amerikai_szen_es_gaz_csokkentene_KozepEuropa_orosz_energiafuggoseget","timestamp":"2018. november. 02. 15:18","title":"Amerikai szén és gáz csökkentené Közép-Európa orosz energiafüggőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]