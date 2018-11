Amikor a CEU a nyáron a felfüggesztés mellett döntött, megírtuk, hogy Ananya Azad, egy világhírű menekült blogger is nagy bajba került. A hazájában halállal fenyegetett, Hamburgban menedéket talált bangladesi férfi ösztöndíjat kapott 54 további diákkal együtt, és szeptembertől kezdte volna az Európai Unió által társfinanszírozott tanulmányait, de akkor az egészből nem lett semmi, mert a CEU utolsó pillanatban a bevándorlási különadóra hivatkozva törölte az OLIve programot. Attól tartottak, hogy az egyetem teljes bevételének negyedét is behajthatja rajtuk a NAV. A megoldást jogászokkal keresték, és a jelek szerint meg is találták.

A hvg.hu most úgy értesült, az egyetem 2019 februárjától újraindítja az OLIve programot, november 10-én pedig egy nyílt napot is tartanak. Erről az egyetem honlapján is van egy tájékoztató. A program "kistestvére" a Magyarország területén törvényesen tartózkodó személyeknek biztosít oktatást, ez már most ősszel újra várja hallgatóit.

Már a nyári felfüggesztéskor hangsúlyozta az egyetem, hogy büszkék a programban végzett munkájukra, és az európai menekült és migrációs folyamatok terén végzett kutatásaikra, és mindent megtesznek, hogy ezt a munkát a jövőben is folytathassák. Az OLIve programot támogatta az Erasmus+ európai csereprogram, az ide érkező menekültek minden költségét ösztöndíjból fizették azzal a céllal, hogy egy év után az európai felsőoktatásban tudják folytatni az üldözésük előtt megkezdett tanulmányaikat.

Miközben a CEU újraindítja a menekülteknek szóló programját, annak a küszöbén, hogy elhagyja Magyarországot – éppen ezért jelképes jelentése is vannak annak, hogy az OLIve folytatódik. Michael Ignatieff rektor október végén bejelentette ugyanis, hogy ha egy hónap alatt nincs megállapodás a kormánnyal, minden, ami lényeges a CEU-n, az Bécsbe költözik.

Ignatieff arról is beszélt, hogy a bécsi kampuszt mindenképpen megnyitják, a hvg.hu-nak adott exkluzív interjúban pedig arról beszélt, megelégelték a patthelyzetet. Ők sosem okoznának kárt Magyarországnak, szemben a kormánnyal.