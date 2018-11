Kérdés, hogy korán vagy későn, mindenesetre most nyit a Budapesti Adventi és Karácsonyi vásárt a Vörösmarty téren – számolt be a Tv2 a helyszínről. Valóban a klasszikus adventi időszak előtt vagyunk jó pár héttel, viszont azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy nagyon nagy a kereslet a vásár iránt, magas a presztízse – mondta erre a megszólaltatott Szalay-Bobrovniczky Alexandra, fideszes főpolgármester-helyettes.

Hosszan sorolta, hogy az idén huszadik alkalommal megrendezett vásár november 9-től január 1-ig milyen programokkal – már – várja a látogatókat.

Azt elismerte, hogy meglehetősen „borsos árak” fogadják a vásárra kilátogatókat, de mint mondta, ez a karácsonyi időszakban általában is igaz. És „nem is kell mélyen a pénztárcánkba nyúlni, hogy kivegyük a részünket a karácsonyi miliőből, sok ingyenes kulturális program is van, így aki nem szeretne költeni, csak a hangulatot és magyar kulturális értékeket akarja hazavinni, megteheti pénzköltés nélkül is” – magyarázta a főpolgármester-helyettes.