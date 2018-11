Felejtsük el a sérelmünket, amiért Weber megszavazta a Sargentini-jelentést? – kérdezte a műsorvezető, felvezetve, hogy a bajor politikus lett az Európai Néppárt csúcsjelöltje. Orbán erre azt mondta, két jelölt volt, az egyik bevándorláspárti, a másik kereszténydemokrata, így utóbbira, Manfred Weberre voksolt a Fidesz. „Mindent a helyén kell kezelni.”

Ráadásul Weber segített, itt volt az április kampányban, visszaadták a segítséget, tette hozzá. Az Európai Néppártról azt mondta, még nem állnak készen a választásokra. De a voksolás jövő májusban lesz, van még idő. „Meg szoktuk nyerni a választásokat, ez talán el is kényelmesített minket.” Nem acélosak, de a baloldal még rosszabb állapotban van. „Egyenesen kell beszélnünk, nem tudtuk a briteket benn tartani, a migránsokat kinn tartani.” Ez a két hibája van a Néppárt vezette Európának az utóbbi években.

Hozzátette, Magyarországon nemzeti konzultációk keretében meg szoktak kérdezni az embereket, Európában máshol nem, sok országban vissza kell szerezni az emberek bizalmát. Nem szabad aláírni az ENSZ migrációs csomagját, mondta Orbán, ezért is lépett ki Magyarország a tárgyalássorozatból. „Szijjártó Pétert dicséri, hogy az elsők között tudtunk reagálni.”

Ez egy rossz szerződéstervezet, ez rossz az embereknek – mondta a paktumról Orbán, amiben az szerepel, hogy a migráció emberi jog. Világossá kell tenniük szerinte: ide ne gyertek. Menekültek jöhetnek, migránsok a jobb élet reményében nem, illetve a hiányszakmák művelőit is befogadják – tette hozzá.

A családvédelmi konzultációs kérdőívek már postázva, van, aki már meg is kapta azokat. „Mi magyarok költjük a legtöbbet a családokra” – mondta, ennek az az oka, hogy „szeretjük a gyermekeket, szeretjük az asszonyokat”, de a népesség így is csökken, ha ez így megy tovább, a magyarok el fognak fogyni. Erről bővebben itt írtunk, 2070-re hatmillióan lehetünk.

Idézte Arany János versét, amiben azt írja, hogy nem lesz az Istennek több magyarja, nem egy elrugaszkodott felvetés, mondta Orbán. „Egy vidámabb, boldogabb ország leszünk, ha fiatalabbak leszünk” – mondta, mi a cél. Szóba került Olaszország is, ahol a kormányfő szerint szintén családbarát és migráció ellenes kormány van.

„Sok mindent csináltunk már, van okunk arra, hogy kihúzzuk magunkat”, mondta, ha visszanéz a 2010 előtti állapotokra (óvodai, bölcsődei férőhelyek, gyed extra, csok), de ez még mindig nem elég – szögezte le. „Van értelme arról beszélni, mit lehetne még tenni a családokért.”

Tudom, mindenkinek sok dolga van, de arra kérem a nőket és az asszonyokat, szánjanak fél órát rá és töltsék ki a kérdőívet.

Orbánt kínai útjáról is kérdezett a műsorvezető, mivel értük el, hogy egy kis országot ennyire felértékelték Kínában – a riporter szerint. A kormányfő szerint ez annak köszönhető, hogy fogy, ahol stabil kormányok vannak hatalmon, a stabilitás azonban nagy érték. „Folytonosság van, a miniszterelnök személye is változatlan” – ecsetelte Orbán. Ráadásul Közép-Európa is felértékelődik, ennek része Magyarország, a következő 5-10 évben itt lesz az európai növekedés motorja, amit Kína is jól lát.

Hogyan lehet Magyarország sikeres a kínai piacon? Orbán erre azt mondta, van ott hely, de nem tömegtermékeket, hanem minőséget kell előállítani, utalt a tokaji borra, a libapehely paplanra. Az EU országai után Kína a legfőbb kereskedelmi partnerünk, tette hozzá.

Nekünk kell beszélni kínaiul és sikeresek tudunk lenni.

A CEU is szóba került a beszélgetés végén. „A Soros-egyetem ügye régi ügy, amióta itt vannak Magyarországon, állandó a hisztériakeltés” – mondta. A törvényeket be kell tartani, szerinte blöff, hogy elmenne a CEU Bécsbe, de senkinek nem ad felmentést a törvények betartása alól.