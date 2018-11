Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg egy amerikai kutatócsoport. Emellett azt is megállapították, hogy bolygónk jóval több hidrogént tartalmaz, mint azt eddig vélték.","shortLead":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg...","id":"20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792f07f4-0c1b-4663-89e4-3017f2cf69d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","timestamp":"2018. november. 11. 10:03","title":"Most derült ki: 100 liter vízből 1-2 liter igen meglepő helyről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tuza-Ritter Bernadett filmje, az Egy nő fogságban a modern kori rabszolgatartásról szól.","shortLead":"Tuza-Ritter Bernadett filmje, az Egy nő fogságban a modern kori rabszolgatartásról szól.","id":"20181110_Magyar_alkotas_is_van_az_Europai_Filmdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868341a-edca-486f-8271-99902b4f3221","keywords":null,"link":"/kultura/20181110_Magyar_alkotas_is_van_az_Europai_Filmdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2018. november. 10. 16:23","title":"Magyar alkotás is van az Európai Filmdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló per kapcsán mondta ki az Ab, hogy egy később hozott szankciót nem alkalmazhatnak egy korábbi ügyre. ","shortLead":"Egy földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló per kapcsán mondta ki az Ab, hogy egy később hozott szankciót...","id":"20181109_Nem_buntethetik_duplan_a_szabalysertot__mondta_ki_az_Ab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf948f2-7695-4f31-b315-c85487f8e5a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Nem_buntethetik_duplan_a_szabalysertot__mondta_ki_az_Ab","timestamp":"2018. november. 09. 15:57","title":"Nem büntethetik duplán a szabálysértőt – mondta ki az Ab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly lélekjelenlét kellett hozzá.","shortLead":"Komoly lélekjelenlét kellett hozzá.","id":"20181110_Hoskent_unnepelik_a_ferfit_aki_bevasarlo_kocsival_probalt_szembeszallni_a_terroristaval__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa17aa96-21bb-43f6-a790-cbc78e93bcb0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Hoskent_unnepelik_a_ferfit_aki_bevasarlo_kocsival_probalt_szembeszallni_a_terroristaval__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:22","title":"Hősként ünnepelik a férfit, aki bevásárlókocsival próbált szembeszállni a terroristával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Igaz, foglalkoznak már ilyesmivel komoly tudományos műhelyek, de velük vagy az MTA-val való együttműködésről persze szó sincs.","shortLead":"Igaz, foglalkoznak már ilyesmivel komoly tudományos műhelyek, de velük vagy az MTA-val való együttműködésről persze szó...","id":"20181110_Megvalosulhat_Kasler_nagy_alma_jon_a_Magyarsagkutato_Intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49abfc9-6d6c-42fb-ac20-c4038355e44e","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Megvalosulhat_Kasler_nagy_alma_jon_a_Magyarsagkutato_Intezet","timestamp":"2018. november. 10. 21:02","title":"Megvalósulhat Kásler nagy álma, jön a Magyarságkutató Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A repülőjegyek és a biztonsági kiadások drágulására hivatkozik az egyiptomi utazásokra specializálódott cég, az utazásra várókat már nem tudják kivinni Egyiptomba.","shortLead":"A repülőjegyek és a biztonsági kiadások drágulására hivatkozik az egyiptomi utazásokra specializálódott cég...","id":"20181109_Fizeteskeptelenseget_jelentett_a_Faraok_Tours","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9634f742-c267-41e2-9fa7-e5dbcb025e5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Fizeteskeptelenseget_jelentett_a_Faraok_Tours","timestamp":"2018. november. 09. 16:03","title":"Fizetésképtelenséget jelentett a Fáraók Tours","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Phil Hatfield azt nyilatkozta, ő csak próbálta visszaterelni fiát a helyére, mert nem vette észre a kapura lövést.","shortLead":"Phil Hatfield azt nyilatkozta, ő csak próbálta visszaterelni fiát a helyére, mert nem vette észre a kapura lövést.","id":"20181110_Megszolalt_az_apa_aki_jobb_hijan_belokte_a_kapuba_kisfiat_hogy_az_ki_tudjon_vedeni_egy_golt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cd4fe4-fa98-490d-be53-e104860b3b04","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Megszolalt_az_apa_aki_jobb_hijan_belokte_a_kapuba_kisfiat_hogy_az_ki_tudjon_vedeni_egy_golt","timestamp":"2018. november. 10. 13:56","title":"Megszólalt az apa, aki jobb híján belökte a kapuba kisfiát, hogy az ki tudjon védeni egy gólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig az OLAF adatai szerint az ottani beruházás volt a modell a későbbi csalásokhoz.","shortLead":"Pedig az OLAF adatai szerint az ottani beruházás volt a modell a későbbi csalásokhoz.","id":"20181110_hodmezovasarhely_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_elios_ugy_csalas_olaf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d9ddd-1554-489a-bd67-1b6819e8aadc","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_hodmezovasarhely_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_elios_ugy_csalas_olaf","timestamp":"2018. november. 10. 08:27","title":"Hódmezővásárhelyről sem kérte be a rendőrség az Elios-papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]