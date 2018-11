Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b63561cd-09c4-4e69-bd6b-01b12adbadeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Földes András István csütörtökön tűnt el egy ECS-201 rendszámú Skoda Octaviával.","shortLead":"Földes András István csütörtökön tűnt el egy ECS-201 rendszámú Skoda Octaviával.","id":"20181110_Autojaval_egyutt_eltunt_taxist_keres_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b63561cd-09c4-4e69-bd6b-01b12adbadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f28459e-2885-4e9c-8de4-15de69720ac2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181110_Autojaval_egyutt_eltunt_taxist_keres_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 10. 14:50","title":"Autójával együtt eltűnt taxist keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c938a41-a70d-42ac-b0ae-4d52c5cbbd40","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.","shortLead":"A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.","id":"20181110_kiotoi_egyetem_pluripotens_ossejt_atultetes_parkinson_kor_kezelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c938a41-a70d-42ac-b0ae-4d52c5cbbd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d79f0c-dd5f-4c0a-a0d9-afc809457261","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kiotoi_egyetem_pluripotens_ossejt_atultetes_parkinson_kor_kezelese","timestamp":"2018. november. 10. 16:03","title":"A japánok kitaláltak valamit a Parkinson-kór kezelésére, már ki is fúrták egy 50 éves beteg koponyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Most lesz Trianon-musical és nemzeti operett, bár a Kero-korszak nézőit ezzel nehéz lesz megtartani. ","shortLead":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég...","id":"201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bce5dcc-8ab5-43ab-995d-a035ee3e8d67","keywords":null,"link":"/itthon/201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","timestamp":"2018. november. 11. 15:00","title":"Mindent felforgatna az Operettszínház új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a40439-af1d-4e23-b571-6ce701db3b5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 30 éves Nadia jogot végzett, államilag hitelesített arab tolmács és fordító. Főállásban a bíróságokon dolgozik, szakértőként, fordítóként. De hetente kétszer vállal egy extra munkát. Mert megfizetik.","shortLead":"A 30 éves Nadia jogot végzett, államilag hitelesített arab tolmács és fordító. Főállásban a bíróságokon dolgozik...","id":"20181112_190_ezer_forintos_borravalo_par_ora_munkaert_Csucsdiplomas_bebiszitterek_a_csucsgazdagoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1a40439-af1d-4e23-b571-6ce701db3b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa980c-e377-4c5e-82f9-b72c07c39228","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_190_ezer_forintos_borravalo_par_ora_munkaert_Csucsdiplomas_bebiszitterek_a_csucsgazdagoknal","timestamp":"2018. november. 12. 05:15","title":"190 ezer forintos borravaló pár óra munkáért? Csúcsdiplomás bébiszitterek a csúcsgazdagoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35daab44-e599-481f-8e14-04f4db063834","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarországon már van emlékműve Lech Kaczynskinek, most már a lengyel főváros is tisztelgett előtte.","shortLead":"Magyarországon már van emlékműve Lech Kaczynskinek, most már a lengyel főváros is tisztelgett előtte.","id":"20181111_Orban_Viktor_egykori_baratja_szobrot_kapott_Varsoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35daab44-e599-481f-8e14-04f4db063834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b40d6a-5cce-4065-bcda-83272b37e02f","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Orban_Viktor_egykori_baratja_szobrot_kapott_Varsoban","timestamp":"2018. november. 11. 08:05","title":"Orbán Viktor egykori barátja szobrot kapott Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Manchester City 3-1-re győzött a vendég Manchester United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnapi rangadóján. Mourinho szerint csapata több hibát vétett. ","shortLead":"A címvédő Manchester City 3-1-re győzött a vendég Manchester United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának...","id":"20181111_A_City_nyerte_a_manchesteri_derbit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d31f76d-c0dd-4982-a643-7a87aed6afaf","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_City_nyerte_a_manchesteri_derbit","timestamp":"2018. november. 11. 19:52","title":"A City nyerte a manchesteri derbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy elkötelezett keresztény közösség hírlevelében szerepelt volna egy olasz menekültsegítő nő története, de a magyar változatba inkább egy másik, politikailag semleges esetet választottak. Ennek ellenére úgy évlik, nagy a baj, ha ma keresztények körében nem lehet nyugodt szívvel leírni a menekült szót.","shortLead":"Egy elkötelezett keresztény közösség hírlevelében szerepelt volna egy olasz menekültsegítő nő története, de a magyar...","id":"20181110_Nem_merte_leirni_egy_hirlevelben_a_menekult_szot_egy_kereszteny_kozosseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f270553-4c74-4d84-83cb-37e43ce5ef08","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Nem_merte_leirni_egy_hirlevelben_a_menekult_szot_egy_kereszteny_kozosseg","timestamp":"2018. november. 10. 14:14","title":"Nem merte leírni egy hírlevélben a \"menekült\" szót egy keresztény közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","shortLead":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","id":"20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244c8ff5-3e85-46a5-90a1-33e258f903f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","timestamp":"2018. november. 11. 13:01","title":"Több milliós búcsúajándék Péceltől a lemondott alpolgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]