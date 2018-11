TGM, az utolsó magyar

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71a26afc-6a60-4827-943b-7d81a21f6c3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy sportkocsit, mely látványos módon és sikeresen mossa el a több évtizedes típus és 2018 közötti határt.","shortLead":"Mutatunk egy sportkocsit, mely látványos módon és sikeresen mossa el a több évtizedes típus és 2018 közötti határt.","id":"20181113_vegre_egy_gyonyoru_uj_ferrari_amely_melto_az_f40_emlekehez_olasz_sportkocsi_design","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a26afc-6a60-4827-943b-7d81a21f6c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b8b337-cded-4b25-8d88-77e5d1e1eba5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_vegre_egy_gyonyoru_uj_ferrari_amely_melto_az_f40_emlekehez_olasz_sportkocsi_design","timestamp":"2018. november. 13. 08:21","title":"Végre egy gyönyörű új Ferrari, amely méltó az F40 emlékéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland EP-képviselő megjelent az általános ügyek tanácsának hétfői ülésén, amelynek napirendjén a Magyarország elleni eljárás is szerepel, pedig nem kellett volna ott lennie.","shortLead":"A holland EP-képviselő megjelent az általános ügyek tanácsának hétfői ülésén, amelynek napirendjén a Magyarország...","id":"20181112_Meglepte_a_fideszeseket_Sargentini_az_Europai_Tanacsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24383e1c-9764-40b3-9e14-4d7c3bb1cc87","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Meglepte_a_fideszeseket_Sargentini_az_Europai_Tanacsban","timestamp":"2018. november. 12. 15:08","title":"Meglepte a fideszeseket Sargentini az Európai Tanács épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","shortLead":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","id":"20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af62a6-191b-474b-b6ce-aac1ef926185","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","timestamp":"2018. november. 12. 21:58","title":"A rendőrök hívták fel a cserbenhagyót, hogy jöjjön már vissza a baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva az adatokat csak kis növekedést mért a KSH, a nyers adatok szerint viszont csökkent is a termelés.","shortLead":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva...","id":"20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed6ee9c-f8c8-4ab5-9ef9-acc092d4cdd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. november. 13. 09:34","title":"Visszaesett az autógyártás, nagyot fékezett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mi vár a szigetországban dolgozó, illetve mostanában oda készülő magyar munkavállalókra a Brexit ügyében kedden bejelentett fejlemények után? Mi a menetrend, mit kell mérlegelni? Ezekre a kérdésekre kértünk válaszokat a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szakjogásztól. ","shortLead":"Mi vár a szigetországban dolgozó, illetve mostanában oda készülő magyar munkavállalókra a Brexit ügyében kedden...","id":"20181114_Menni_vagy_nem_menni_Mikortol_es_mire_kell_szamitaniuk_a_NagyBritanniaba_keszulo_magyaroknak_a_keddi_Brexitmegallapodas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d438216-5347-44a9-b12b-ef065cdb3321","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Menni_vagy_nem_menni_Mikortol_es_mire_kell_szamitaniuk_a_NagyBritanniaba_keszulo_magyaroknak_a_keddi_Brexitmegallapodas_utan","timestamp":"2018. november. 14. 12:09","title":"Menni vagy nem menni? Mikortól és mire kell számítaniuk a Nagy-Britanniába készülő magyaroknak a keddi Brexit-megállapodás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Samu Tamás Gergő a szakadár Luhanszki Népköztársaságban tartott népszavazáson járt megfigyelőként. A Jobbik azt mondja, nem tudott erről. Annak idején Kovács Béla még a krími népszavazáson volt jelen.","shortLead":"Samu Tamás Gergő a szakadár Luhanszki Népköztársaságban tartott népszavazáson járt megfigyelőként. A Jobbik azt mondja...","id":"20181112_Keletukrajnai_szakadar_valasztason_volt_megfigyelo_egy_jobbikos_politikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8412948a-57c1-4e0f-8def-636b94be2097","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Keletukrajnai_szakadar_valasztason_volt_megfigyelo_egy_jobbikos_politikus","timestamp":"2018. november. 12. 20:02","title":"Kelet-ukrajnai szakadár választáson volt megfigyelő egy jobbikos politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.","shortLead":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.","id":"20181114_Hasit_a_magyar_gazdasag_reg_volt_ekkora_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18ab444-40bc-41b2-bbad-dd365abc19bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Hasit_a_magyar_gazdasag_reg_volt_ekkora_novekedes","timestamp":"2018. november. 14. 09:17","title":"Hasít a magyar gazdaság, rég volt ekkora növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de473c06-d284-4686-b052-e2853af41b16","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nyolcvanas évek elején alakult, ma is létező két punkbanda, az ETA és a Kretens ad közös koncertet november 24-én az Óbudai Kulturális Központban.","shortLead":"A nyolcvanas évek elején alakult, ma is létező két punkbanda, az ETA és a Kretens ad közös koncertet november 24-én...","id":"20181114_Kretens_ETA_koncert_punk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de473c06-d284-4686-b052-e2853af41b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6828befd-c13a-4565-8452-a491d9e37905","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Kretens_ETA_koncert_punk","timestamp":"2018. november. 14. 10:54","title":"Vissza a nyolcvanas évekbe: közös koncertet ad az ETA és a Kretens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]