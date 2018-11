Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca46b9a3-0757-40af-87e4-06052a761611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja egy 10 éves kisfiút támadott meg egy kutya az utcán, korábban pedig egy csivavát mart meg egy elszökött eb. A várpalotaiak félnek az utcán sétálni, az RTL Klub híradójának azt mondták, többször előfordult már, hogy a kiszökött kutyák agresszíven viselkedtek.","shortLead":"Néhány napja egy 10 éves kisfiút támadott meg egy kutya az utcán, korábban pedig egy csivavát mart meg egy elszökött...","id":"20181117_Kutyafalka_terrorizalja_a_lakotelepen_eloket_Varpalotan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca46b9a3-0757-40af-87e4-06052a761611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6530437e-d5bb-43da-9767-906430311d55","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Kutyafalka_terrorizalja_a_lakotelepen_eloket_Varpalotan","timestamp":"2018. november. 17. 21:15","title":"Kutyafalka terrorizálja a lakótelepen élőket Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint fél éve nem adták le a tavalyi mérlegüket egy elszámolási vita miatt","shortLead":"Több mint fél éve nem adták le a tavalyi mérlegüket egy elszámolási vita miatt","id":"20181119_Megszunes_fenyegeti_a_kukaholdingot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af336d27-9c4b-4764-9186-bda2641ded13","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Megszunes_fenyegeti_a_kukaholdingot","timestamp":"2018. november. 19. 07:35","title":"Megszűnés fenyegeti a kukaholdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neandervölgyiek nem éltek veszélyesebben, mint a Homo sapiens – erre a megállapításra jutottak a Nature szerdai számában megjelent tanulmány szerzői.","shortLead":"A neandervölgyiek nem éltek veszélyesebben, mint a Homo sapiens – erre a megállapításra jutottak a Nature szerdai...","id":"20181117_neandervolgyi_ember_eroszakos_viselkedes_homo_sapiens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ea3a04-f1d2-4997-a774-9bf202164728","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_neandervolgyi_ember_eroszakos_viselkedes_homo_sapiens","timestamp":"2018. november. 17. 15:03","title":"Utálatos és kegyetlen tévhit dőlhet meg őseinkről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","shortLead":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","id":"20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22f84a-60db-4ba8-a483-4a9f37501f0a","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","timestamp":"2018. november. 19. 10:54","title":"Gyönyörű hólepel fedte be a Normafát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány nem vette fontolóra az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő török hitszónok, Fethullah Gülen kiadatását Törökországnak - jelentette ki szombaton Donald Trump amerikai elnök, cáfolva az amerikai sajtóban megjelent értesüléseket.\r

","shortLead":"Az amerikai kormány nem vette fontolóra az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő török hitszónok, Fethullah...","id":"20181117_Trump_cafolja_Fethullah_Gulen_kiadatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dff6041-161f-42b8-8716-60975ecbf6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Trump_cafolja_Fethullah_Gulen_kiadatasat","timestamp":"2018. november. 17. 16:37","title":"Trump cáfolja Fethullah Gülen kiadatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800808b-2ce9-409d-870c-0c5f717775c4","c_author":"Nagy Gábor","category":"tudomany","description":"Az első ember című film Neil Armstrongnak állít emléket, akit 11 amerikai követett a Holdon. Az űrbéli kísérőnkre jutás hamar hétköznapivá, ám drágává vált, így az Apollo-program véget ért.","shortLead":"Az első ember című film Neil Armstrongnak állít emléket, akit 11 amerikai követett a Holdon. Az űrbéli kísérőnkre jutás...","id":"201842__neil_armstrong__holdra_szallas__unalomba_fulladt__sok_volt_ajobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4800808b-2ce9-409d-870c-0c5f717775c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f335f5-516d-457d-8446-1a983d81ea97","keywords":null,"link":"/tudomany/201842__neil_armstrong__holdra_szallas__unalomba_fulladt__sok_volt_ajobol","timestamp":"2018. november. 18. 13:30","title":"Sok volt a jóból: amikor már annyit járt az ember a Holdra, hogy meg is unta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e7da10-6fdf-438e-ac75-f43ae38f121a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 116 éves gőzössel, ami nagyjából sétatempóban megy, hogyan lehet karambolozni?","shortLead":"Egy 116 éves gőzössel, ami nagyjából sétatempóban megy, hogyan lehet karambolozni?","id":"20181119_baleset_gozmozdony_vasut_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4e7da10-6fdf-438e-ac75-f43ae38f121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e994aaa-ba5c-42d1-b759-8f2d00a79df9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_baleset_gozmozdony_vasut_mercedes","timestamp":"2018. november. 19. 09:24","title":"Lassan is lehet csúnyán balesetezni: komótos gőzmozdony préselt össze egy Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk a politikai aktivistaként is ismert Garri Kaszparov sakknagymesterrel, korábbi világbajnokkal folytatott csoportos háttérbeszélgetésen. A távolabbi jövőnk és a jövő májusi európai parlamenti választások miatt egyaránt aggódó Kaszparov a HVG kérdéseire is válaszolt. Azt mondja, Putyin a kibertérben nyerésre áll.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk...","id":"20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17daffc7-183f-476c-9e53-0fac4b9c77a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 19. 11:00","title":"Kaszparov: Magyarország egyértelműen ügynöke Oroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]