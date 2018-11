Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek között nem tud működni az egyetem.

A kanadai lap cikke röviden összefoglalja a Soros György alapította intézmény történetét és azokat a lépéseket, amelyekkel az Orbán-kormány ellehetetleníteni próbálja a magyarországi működését – előbb törvénymódosítással, majd az államközi egyezmény aláírásának elutasításával – és szót ejt a magyar származású amerikai üzletember ellen folytatott kampányról is.

Michael Ignatieff a lapnak azt mondta, ők jó szándékkal mindent megtettek, amire a kormány kötelezte őket annak érdekében, hogy Magyarországon maradhassanak, de végül ki kellett mondaniuk, hogy ami sok az sok. Ezért tűztek ki határidőt: ha december 1-jéig a kormány részéről nem írják alá a szükséges dokumentumokat, a CEU Bécsbe költözik. (Erről vasárnap maga Soros György tárgyalt az osztrák kancellárral, hétfőn pedig a tudományos miniszterrel egyeztetett a költözés gyakorlati kérdéseiről.)

A rektor szerint a decemberi határidő bejelentése nem ultimátum, hiszen egy egyetem olyat senkinek sem adhat. „Egy egyetem nem tud nem jogállami keretek között működni. Ha nem kapunk jogállami kereteket, akkor nem maradtunk, pont. Ez nem ultimátum, csak annak közlése, hogy ez így nem mehet tovább” – magyarázta.

Ignatieff szerint nincsenek egyedül az ellenállásban, az Egyesült Államok is támogatja a CEU ügyét – ahol nemcsak demokraták, hanem republikánus politikusok is kiálltak mellettük –, és a világ 500 egyeteme is jelezte, hogy velük van.

Arra a kérdésre, hogy mikor történt olyan egy egyetemmel Európában, Ignatieff úgy válaszolt: nem emlékszik olyan esetre, amikor egy demokratikusnak mondott vezetésű, uniós tagország sikerrel szorított ki területéről egy felsőoktatási intézményt. „Ezek az embereket a NATO-ban Kanada szövetségesei. Ez nem a Marson történik, hanem egy európai államban, egy NATO-tagországban” – mondta a rektor.

Azt is megkérdezték Ignatiefftől, mit jelentene egy megállapodás egy olyan kormánnyal, amely egyik napról a másikra képes módosítani egy törvényt. A rektor úgy válaszolt: tudja, hogy rizikós volna egy ilyen egyezség, de mivel 17 hónapja próbálják kijárni, hogy sikerüljön ezt megkötni, most már nem fog visszatáncolni.

Azt is elmondta Ignatieff, hogy 2017 márciusa óta egyáltalán nem tudott beszélni a kormány egyetlen tagjával sem, és időpontja sincsen ilyen találkozóra. Orbán és az új amerikai nagykövet, David B. Cornstein szeptember 10-én tárgyalt – sokat beszéltek a CEU-ról is –, és azóta is zajlanak az egyeztetések a diplomata és Orbán Viktor közeli munkatársaival. „Reméljük, hogy folytatódnak, és lesz eredményük.”

A budapesti jövővel kapcsolatban a rektor egyelőre nagyon bizonytalan. Azt mondta, ha amerikai diplomát nem is, magyart továbbra is lesz lehetőségük kiadni, mivel a magyar akkreditációjuk megmaradt. De hogy azzal pontosan mit tudnak kezdeni, állítása szerint egyelőre nem világos. Arra számít, hogy valamilyen formában a CEU megmarad Magyarországon.