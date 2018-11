Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","shortLead":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","id":"20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd88742-d427-45de-99c3-e4a61ada4475","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","timestamp":"2018. november. 22. 09:24","title":"Gondolta, hogy már 1974-ben is létezett a Mol Limo, vagy valami hasonló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","shortLead":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","id":"20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb93e2e-61b4-4f1c-aeaa-a6d1db9e398b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","timestamp":"2018. november. 22. 14:42","title":"A reggeli csúcsforgalomban segítette világra gyermekét egy martonvásári apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef098a3-2b94-478f-9b7b-23784f41faac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövőre a Williams csapatában versenyez majd a lengyel pilóta, aki egy 2011-es ralibalesetben csaknem elvesztette a jobb karját.","shortLead":"Jövőre a Williams csapatában versenyez majd a lengyel pilóta, aki egy 2011-es ralibalesetben csaknem elvesztette a jobb...","id":"20181122_robert_kubica_forma1_visszateres_williams_f1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef098a3-2b94-478f-9b7b-23784f41faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0180e1fe-7ce5-460b-a779-14bc7dd810b1","keywords":null,"link":"/sport/20181122_robert_kubica_forma1_visszateres_williams_f1","timestamp":"2018. november. 22. 10:54","title":"Hivatalos: Robert Kubica visszatér az F1-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen impozáns terveket dédelget a Huawei: 2020-ra a világ legnagyobb mobilgyártójává kíván válni. Ehhez azonban nem kisebb nevet, mint a Samsungot kell maga mögé kell utasítania.","shortLead":"Igen impozáns terveket dédelget a Huawei: 2020-ra a világ legnagyobb mobilgyártójává kíván válni. Ehhez azonban nem...","id":"20181121_huawei_samsung_legnepszerubb_mobilgyarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b766c78-6799-4e23-a16b-94bd05a22095","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_huawei_samsung_legnepszerubb_mobilgyarto","timestamp":"2018. november. 21. 17:03","title":"Megnőtt az étvágya, már a Samsungot is maga alá gyűrné a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált, miután az letiltotta a ciszjordániai zsidó telepeken lévő kiadó lakások hirdetéseit. A Human Rights Watch közben az Eurovíziós Dalfesztiválért aggódik.","shortLead":"Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált...","id":"20181123_Megobbento_lepesre_szanta_el_magat_az_Airbnb_Ciszjordaniaban_bojkottra_hiv_a_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39985d53-11e4-4f48-9c76-a9f55c40d0cc","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Megobbento_lepesre_szanta_el_magat_az_Airbnb_Ciszjordaniaban_bojkottra_hiv_a_miniszter","timestamp":"2018. november. 23. 11:40","title":"Merész lépésre szánta el magát az Airbnb Ciszjordániában, az Eurovízió bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a13bd0e-470d-4010-94bc-341aec3946c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akárcsak első rendezése, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében, Reisz Gábor új alkotásának, a Rossz verseknek is meghatározó eleme lesz a zene.","shortLead":"Akárcsak első rendezése, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében, Reisz Gábor új alkotásának, a Rossz...","id":"20181122_Rossz_versek_videoklip_Most_Reisz_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a13bd0e-470d-4010-94bc-341aec3946c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7145236e-d550-453f-867c-21172c5841dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Rossz_versek_videoklip_Most_Reisz_Gabor","timestamp":"2018. november. 22. 10:35","title":"Rossz versek: videóklip készült a film zenéjének első dalához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hürriyet Daily News című török hírportál azt írja: a CIA birtokában lévő felvételen Mohamed bin Szalmán arra ad utasítást, hogy az újságírót a lehető leghamarabb el kell hallgattatni.","shortLead":"A Hürriyet Daily News című török hírportál azt írja: a CIA birtokában lévő felvételen Mohamed bin Szalmán arra ad...","id":"20181122_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag_szaud_arabia_koronaherceg_cia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f436b5b7-9a36-4ed8-bc72-3d57fc7898c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag_szaud_arabia_koronaherceg_cia","timestamp":"2018. november. 22. 11:35","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: hangfelvétel bizonyíthatja, hogy koronaherceg rendelte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rohamtempóban épülnek a lakóparkok, de vajon hiba nélkül? Hosszú, de hasznos listát írt a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) azoknak, akik új építésű ingatlanba fektetnék a pénzüket.","shortLead":"Rohamtempóban épülnek a lakóparkok, de vajon hiba nélkül? Hosszú, de hasznos listát írt a Fogyasztóvédelmi Egyesületek...","id":"20181122_Meg_is_kellene_szaradni_annak_a_betonnak__ezekre_figyemezteti_a_fogyasztovedelem_az_ujlakasvasarlokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d377ff4d-b3c2-438e-a13c-617726ea798c","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Meg_is_kellene_szaradni_annak_a_betonnak__ezekre_figyemezteti_a_fogyasztovedelem_az_ujlakasvasarlokat","timestamp":"2018. november. 22. 14:30","title":"Meg is kellene száradni annak a betonnak – ezekre figyemezteti a fogyasztóvédelem az újlakás-vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]