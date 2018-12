Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fefbf4d-13c2-4bdd-a91e-a36c45c0d18c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán egy hete adta át a kormányszóvivői feladatokat Hollik Istvánnak. Egy hétig \"csak\" nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár volt, most itt a friss kinevezés: a 2021-es vadászati világkiállítás kormánybiztosa lett az amúgy szenvedélyes vadász Kovács. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy hete adta át a kormányszóvivői feladatokat Hollik Istvánnak. Egy hétig \"csak\" nemzetközi...","id":"20181201_Kormanybiztossa_leptette_elo_Orban_Viktor_a_volt_kormanyszovivot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fefbf4d-13c2-4bdd-a91e-a36c45c0d18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c5fa21-c528-4f88-9a86-1b6ecf17056f","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kormanybiztossa_leptette_elo_Orban_Viktor_a_volt_kormanyszovivot","timestamp":"2018. december. 01. 12:08","title":"Itt egy ok, hogy miért válthatták le a kormányszóvivőt: kormánybiztos lett Kovács Zoltánból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de7afe1-eac8-4536-afd8-218bb5071416","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Ha már önzők vagyunk és telhetetlenek, legalább a saját rovásunkra ne legyünk azok – mondja a környezetvédelmi témákra különösen érzékeny Für Anikó. A politika idegesíti, a tao megszűnése viszont aggasztja. A színésznővel a versek elemi erejéről, a szerepek visszaadásáról és Mácsai Pál vezetési stílusáról is beszélgettünk.","shortLead":"Ha már önzők vagyunk és telhetetlenek, legalább a saját rovásunkra ne legyünk azok – mondja a környezetvédelmi témákra...","id":"20181129_Fur_Aniko_Mar_nincs_sok_dobasunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8de7afe1-eac8-4536-afd8-218bb5071416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06925f4-da21-4974-abd0-476b10c18df6","keywords":null,"link":"/kultura/20181129_Fur_Aniko_Mar_nincs_sok_dobasunk","timestamp":"2018. november. 29. 20:00","title":"Für Anikó: Már nincs sok dobásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762","c_author":"Puzsér Róbert","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelöltségre jelentkező kritikus politikai manifesztuma. ","shortLead":"A főpolgármester-jelöltségre jelentkező kritikus politikai manifesztuma. ","id":"20181130_Puzser_Robert_Uj_centrista_politikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d0fbc1-f0ed-4a8f-95c6-eda800dbc906","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Puzser_Robert_Uj_centrista_politikat","timestamp":"2018. november. 30. 08:32","title":"Puzsér Róbert: Új centrista politikát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef76e4-d287-4813-bc42-98c2e1e76810","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület bővítésén dolgoztak, ott gyulladhatott ki valami. A tüzet délután háromra eloltották. ","shortLead":"Az épület bővítésén dolgoztak, ott gyulladhatott ki valami. A tüzet délután háromra eloltották. ","id":"20181130_atv_szekhaz_tuz_kigyulladt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ef76e4-d287-4813-bc42-98c2e1e76810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066d304f-04b8-4b4f-b7b1-fa5e46b32728","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_atv_szekhaz_tuz_kigyulladt","timestamp":"2018. november. 30. 14:24","title":"Kigyulladt az ATV székháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Miért engedte át a vagyonát és a sajtóját Spéder és Simicska? És Puch? És kinek? Vélemény.","shortLead":"Miért engedte át a vagyonát és a sajtóját Spéder és Simicska? És Puch? És kinek? Vélemény.","id":"20181130_TGM_Puch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc17090c-0ff3-4b89-80c9-f5a3a213164c","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_TGM_Puch","timestamp":"2018. november. 30. 14:00","title":"TGM: Puch!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cca5c28-8808-455f-92d0-fc18f0556619","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moszkvában található Keldis Kutatóközpont vezetője szerint Elon Musk csak meglévő technológiát használt fel a SpaceX rakétáihoz, ők azonban újat fejlesztenének. Csakhogy ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"A Moszkvában található Keldis Kutatóközpont vezetője szerint Elon Musk csak meglévő technológiát használt fel a SpaceX...","id":"20181129_atom_meghajtasu_raketa_urjarmu_urtechnologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cca5c28-8808-455f-92d0-fc18f0556619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2847d972-73f4-4919-adab-274b6ad0821e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_atom_meghajtasu_raketa_urjarmu_urtechnologia","timestamp":"2018. november. 29. 20:03","title":"Atommeghajtású űrrakétát fejlesztenének az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba54b1e-d9c5-4f8f-ac35-06b7756fab58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Most sem sikerült nyerni Boriszovban.","shortLead":"Most sem sikerült nyerni Boriszovban.","id":"20181129_Ketgolos_Vidivereseg_Feheroroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba54b1e-d9c5-4f8f-ac35-06b7756fab58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9cac97-ee67-4377-8d46-fc603d589a18","keywords":null,"link":"/sport/20181129_Ketgolos_Vidivereseg_Feheroroszorszagban","timestamp":"2018. november. 29. 20:51","title":"Kétgólos Vidi-vereség Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen kijelentette: nem mondott igazat, amikor Donald Trump 2016-os kampányának munkatársai és az oroszok esetleges összejátszásáról kérdezték.","shortLead":"Michael Cohen kijelentette: nem mondott igazat, amikor Donald Trump 2016-os kampányának munkatársai és az oroszok...","id":"20181129_Trump_volt_ugyvedje_beismerte_hogy_felrevezette_a_kongresszust_amikor_az_orosz_befolyasrol_kerdeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c5f3e1-f191-4d90-b83f-0c1085857d36","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Trump_volt_ugyvedje_beismerte_hogy_felrevezette_a_kongresszust_amikor_az_orosz_befolyasrol_kerdeztek","timestamp":"2018. november. 29. 16:53","title":"Trump volt ügyvédje beismerte, hogy félrevezette a kongresszust, amikor az orosz befolyásról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]