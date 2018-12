Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a24122f-d886-40e8-a6d2-c2806e5fcc87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért kötött beléjük, mert meglátta, hogy a tüntetésre készült transzparens van náluk. ","shortLead":"Azért kötött beléjük, mert meglátta, hogy a tüntetésre készült transzparens van náluk. ","id":"20181201_Elkaptak_a_ferfit_aki_CEUtuntetokre_tamadt_a_4es_metron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a24122f-d886-40e8-a6d2-c2806e5fcc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a3a913-a107-4cbf-8e80-4432575acc03","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Elkaptak_a_ferfit_aki_CEUtuntetokre_tamadt_a_4es_metron","timestamp":"2018. december. 01. 11:05","title":"Elkapták a férfit, aki CEU-tüntetőkre támadt a 4-es metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek volta a legnézettebb anyagaink az autó rovatban. ","shortLead":"Ezek volta a legnézettebb anyagaink az autó rovatban. ","id":"20181202_Tolatoradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b0de2d-cae0-4892-84e0-1f553c862dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Tolatoradar","timestamp":"2018. december. 02. 13:38","title":"Tolatóradar: Száz kilométert ment ez az autós 26 perc alatt, végig padlógázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66303c8-2172-4502-901c-47a35bdb3871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár György Elefánt a napokban kapta meg a szöveteredményét.\r

\r

","shortLead":"Molnár György Elefánt a napokban kapta meg a szöveteredményét.\r

\r

","id":"20181201_Ugy_tunik_legyozte_a_rakot_az_Omega_gitarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a66303c8-2172-4502-901c-47a35bdb3871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9f015e-b18e-4858-a27c-b774cd93405a","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Ugy_tunik_legyozte_a_rakot_az_Omega_gitarosa","timestamp":"2018. december. 01. 12:02","title":"Úgy tűnik, legyőzte a rákot az Omega gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90d4010-445e-496c-808d-63a238f8112d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már életveszélyessé nyilvánították a pécsi iskolát, az önkormányzat régóta tervezte a felújítást, a kormány is adott rá pénzt, de ez sem elég, ezért inkább áthelyezték a gyerekeket máshova, a pénzből pedig üres üzemcsarnokokat épít Pécs.","shortLead":"Már életveszélyessé nyilvánították a pécsi iskolát, az önkormányzat régóta tervezte a felújítást, a kormány is adott rá...","id":"20181130_Nincs_penz_a_pecsi_iskola_felujitasara_750_gyereket_helyeztek_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b90d4010-445e-496c-808d-63a238f8112d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee078c2f-2464-4629-846f-ff2b97cacc60","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nincs_penz_a_pecsi_iskola_felujitasara_750_gyereket_helyeztek_at","timestamp":"2018. november. 30. 21:27","title":"Nincs pénz a pécsi iskola felújítására, 750 gyereket helyeztek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c8fbc0-c6a2-4f1b-bc80-b87e13f0350f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sam Gyimah a hetedik.","shortLead":"Sam Gyimah a hetedik.","id":"20181201_Ujabb_ember_tavozott_a_brit_kormanybol_a_Brexitmegallapodas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c8fbc0-c6a2-4f1b-bc80-b87e13f0350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054ea580-e048-4f2b-8fb6-a5a4aeee6cb4","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Ujabb_ember_tavozott_a_brit_kormanybol_a_Brexitmegallapodas_miatt","timestamp":"2018. december. 01. 15:19","title":"Újabb ember távozott a brit kormányból a Brexit-megállapodás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók azonosították a géneket, amik a figyelemhiányos hiperaktivitáshoz vezetnek. ","shortLead":"Kutatók azonosították a géneket, amik a figyelemhiányos hiperaktivitáshoz vezetnek. ","id":"20181201_A_geneken_mulik_hogy_figyelemhianyos_lesze_valaki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87f590e-2624-4375-9ca6-84cca78ff52a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_A_geneken_mulik_hogy_figyelemhianyos_lesze_valaki","timestamp":"2018. december. 01. 18:55","title":"A géneken múlik, hogy figyelemhiányos lesz-e valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cc1a2-df77-4507-8b8d-1a6182a81f48","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kilencezer éves kőmaszkot találtak Ciszjordánia déli részén, Hebronnál – jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság.","shortLead":"Kilencezer éves kőmaszkot találtak Ciszjordánia déli részén, Hebronnál – jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság.","id":"20181202_izrael_ciszjordania_hebron_komaszk_pne_hever","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cc1a2-df77-4507-8b8d-1a6182a81f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99aca9a-6fa6-43fd-8378-67ff3f4a5d91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_izrael_ciszjordania_hebron_komaszk_pne_hever","timestamp":"2018. december. 02. 15:03","title":"Találtak egy 9000 éves kőmaszkot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Tokióban az Ogikubo vasútállomás mellett mindig sok a vendég a Susiro étteremben, ahol nehéz helyet találni - számol be a Nikkei Asian Review riportja, amely nem véletlenül készült. Ugyanis az étteremben nincs személyzet.","shortLead":"Tokióban az Ogikubo vasútállomás mellett mindig sok a vendég a Susiro étteremben, ahol nehéz helyet találni - számol be...","id":"20181201_A_robot_nem_szol_be_a_fonokenek_japan_receptek_munkaerohianyra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405dbfb-f195-4994-84af-6a9c8fa39f88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_A_robot_nem_szol_be_a_fonokenek_japan_receptek_munkaerohianyra","timestamp":"2018. december. 01. 12:43","title":"A robot nem szól be a főnökének, ellentétben a vendégmunkással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]