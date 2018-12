Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai tudományos és technológiai miniszterhelyettes elfogadhatatlannak tartja Ho Csienkuj kísérletét. A tudós azt állítja: megszülettek a világ első génszerkesztett babái.","shortLead":"A kínai tudományos és technológiai miniszterhelyettes elfogadhatatlannak tartja Ho Csienkuj kísérletét. A tudós azt...","id":"20181130_geneszerkesztes_genmodositas_ho_csienkuj_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eefc18-78bf-4108-829f-bdc75216a8c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_geneszerkesztes_genmodositas_ho_csienkuj_kina","timestamp":"2018. november. 30. 20:03","title":"Génszerkesztett ikerpár: Kína betiltotta az emberkísérlet folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20181201_gyalogos_gazolas_dunaujvaros_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729f23af-4475-45f6-aa1f-3092dc001f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_gyalogos_gazolas_dunaujvaros_halalos_baleset","timestamp":"2018. december. 01. 10:59","title":"Elütöttek két gyalogost Dunaújvárosban, egyikük a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Tokióban az Ogikubo vasútállomás mellett mindig sok a vendég a Susiro étteremben, ahol nehéz helyet találni - számol be a Nikkei Asian Review riportja, amely nem véletlenül készült. Ugyanis az étteremben nincs személyzet.","shortLead":"Tokióban az Ogikubo vasútállomás mellett mindig sok a vendég a Susiro étteremben, ahol nehéz helyet találni - számol be...","id":"20181201_A_robot_nem_szol_be_a_fonokenek_japan_receptek_munkaerohianyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405dbfb-f195-4994-84af-6a9c8fa39f88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_A_robot_nem_szol_be_a_fonokenek_japan_receptek_munkaerohianyra","timestamp":"2018. december. 01. 12:43","title":"A robot nem szól be a főnökének, ellentétben a vendégmunkással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Facebook által már tesztelt funkció segítségével egyszerűen és gyorsan megoldható, hogy egy-egy témával kapcsolatban semmi ne jelenjen meg az üzenőfalon, még akkor sem, ha minden második ismerős arról tesz közzé bejegyzéseket.","shortLead":"Egy, a Facebook által már tesztelt funkció segítségével egyszerűen és gyorsan megoldható, hogy egy-egy témával...","id":"20181130_facebook_tartalomszures_kulcsszavas_szures_hirfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d896c43d-4eff-488c-89e4-40118850f819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_facebook_tartalomszures_kulcsszavas_szures_hirfolyam","timestamp":"2018. november. 30. 10:03","title":"Új funkció a Facebookon, kiszűrheti vele a hírfolyamból az idegesítő bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társulás élére holnap választanak új elnököt.","shortLead":"A társulás élére holnap választanak új elnököt.","id":"20181130_Zold_Hid_Pest_megyenek_nem_kell_a_politikai_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25d73e4-0e84-4941-ab7d-13f706bedacd","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Zold_Hid_Pest_megyenek_nem_kell_a_politikai_jelolt","timestamp":"2018. november. 30. 10:06","title":"Zöld Híd: Pest megyének nem kell a politikai jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","shortLead":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","id":"20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1992a2-5ed9-44cf-9457-61206be1c9c1","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","timestamp":"2018. november. 30. 10:19","title":"Vizsgálják Merkel kényszerleszállását, felmerült a szándékos szabotázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén 80-100 mezt vásároltak. Az utánpótlás játékosoknak köszönhetően a 2Rule azonban még ezen a kicsi piacon is jól jár.","shortLead":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén...","id":"20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ae2b1-0823-49cc-af82-4735b54d9cef","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","timestamp":"2018. november. 30. 16:09","title":"Évi száz mezt sem adhat el egy átlagos NB I.-es fociklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e7d382-4d25-4d7c-8378-3554d7f24d4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Betegség, tájékozódási problémák, de a hullámok is közrejátszhattak a szakemberek szerint abban, hogy az elmúlt napokban tömegével vetődtek partra, majd pusztultak el a delfinek Új-Zéland partjainál. ","shortLead":"Betegség, tájékozódási problémák, de a hullámok is közrejátszhattak a szakemberek szerint abban, hogy az elmúlt...","id":"20181130_delfin_gombolyufeju_delfin_gombfeju_delfin_uj_zeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6e7d382-4d25-4d7c-8378-3554d7f24d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f05107-7235-49c2-a542-af49e338b319","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_delfin_gombolyufeju_delfin_gombfeju_delfin_uj_zeland","timestamp":"2018. november. 30. 10:33","title":"Tömegével vetődnek partra és pusztulnak el a delfinek Új-Zélandnál, a tudósok sem tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]