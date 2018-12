Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha saját versenyzője is volt Taka, rosszul énekelt, nem bánta meg a döntését.\r

\r

","shortLead":"Ha saját versenyzője is volt Taka, rosszul énekelt, nem bánta meg a döntését.\r

\r

","id":"20181203_Radics_Gigi_megmagyarazza_miert_ejtette_ki_sajat_versenyzojet_az_XFaktorbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ad8c0-9b48-46e5-963a-923c96db5079","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Radics_Gigi_megmagyarazza_miert_ejtette_ki_sajat_versenyzojet_az_XFaktorbol","timestamp":"2018. december. 03. 09:22","title":"Radics Gigi megmagyarázza, miért ejtette ki saját versenyzőjét az X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72db9744-cdca-4984-a3e6-bb62730528b4","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5 millióan ismernek szerte a világban. Akárcsak egy idegen nyelvet, egy programnyelvet is bárki tanulhat – akár online is, eredményesen. ","shortLead":"Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5...","id":"20181130_eduline_Hogyan_lehet_programozast_tanulni__online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72db9744-cdca-4984-a3e6-bb62730528b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a99ebc1-9691-4e0e-b25f-346c16dce35e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181130_eduline_Hogyan_lehet_programozast_tanulni__online","timestamp":"2018. december. 03. 15:00","title":"Hogyan lehet programozást tanulni – online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török államfő azt ígérte, országa a végére fog járni az esetnek, ha szükséges, az ügyet az ENSZ elé viszik. ","shortLead":"A török államfő azt ígérte, országa a végére fog járni az esetnek, ha szükséges, az ügyet az ENSZ elé viszik. ","id":"20181203_Erdogan_egy_muanyag_zacskoval_fojtottak_meg_az_ujsagirot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58987fae-8e78-48da-896d-e292a99e5bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Erdogan_egy_muanyag_zacskoval_fojtottak_meg_az_ujsagirot","timestamp":"2018. december. 03. 21:18","title":"Erdogan: egy műanyag zacskóval fojtották meg Hasogdzsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen több mint 300 embert csaptak be, csaknem 100 milliós kárt okozva.","shortLead":"Összesen több mint 300 embert csaptak be, csaknem 100 milliós kárt okozva.","id":"20181203_Kamu_gyogymatracokkal_es_legtisztitokkal_vert_at_idoseket_egy_termekbemutatos_bunbanda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0beb9f-b431-4372-9039-b56791e2b704","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kamu_gyogymatracokkal_es_legtisztitokkal_vert_at_idoseket_egy_termekbemutatos_bunbanda","timestamp":"2018. december. 03. 09:43","title":"Kamu gyógymatracokkal és légtisztítókkal vert át időseket egy termékbemutatós bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni fog. \"Vannak dolgok, amelyeket a magyar kormány nem tud megállítani, a CEU ilyen.\" Az egyetem vezetésének tájékoztatását percről percre tudósítottuk.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni...","id":"20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd829d-8fe0-4486-b372-0416695c82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 03. 13:57","title":"\"Olyan országba költözünk, ahol nem játszanak velünk\" - tudósítás a CEU-sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamerák dokumentálni tudják, mit csinál az illető, így valószínű, hogy a lopásoktól is elvenné a kedvét. ","shortLead":"A kamerák dokumentálni tudják, mit csinál az illető, így valószínű, hogy a lopásoktól is elvenné a kedvét. ","id":"20181203_Testkamerakat_szerelhetnek_a_ferihegyi_rakodomunkasokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc40b9b6-8029-4d4a-b12f-5f8d5f39df6d","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Testkamerakat_szerelhetnek_a_ferihegyi_rakodomunkasokra","timestamp":"2018. december. 03. 20:50","title":"Testkamerákat szerelhetnek a ferihegyi rakodómunkásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A filmsztár kisfiának Paige Butcher ausztrál modell az édesanyja.","shortLead":"A filmsztár kisfiának Paige Butcher ausztrál modell az édesanyja.","id":"20181204_A_tizedik_gyereke_is_megszuletetett_Eddie_Murphynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b46fa-470b-47d2-847a-69d8401acf4e","keywords":null,"link":"/elet/20181204_A_tizedik_gyereke_is_megszuletetett_Eddie_Murphynek","timestamp":"2018. december. 04. 09:32","title":"A tizedik gyereke is megszületett Eddie Murphynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét üzletláncot jártunk végig, hogy olvasóinknak ne kelljen, és összeszámoltuk, mennyiből lehet kihozni a mostani árakon a karácsonyi menüt. Spoiler: hiába az áfacsökkenés vagy a tojáspara vége, nincsenek jó híreink azoknak, akik spórolni szeretnének.","shortLead":"Hét üzletláncot jártunk végig, hogy olvasóinknak ne kelljen, és összeszámoltuk, mennyiből lehet kihozni a mostani...","id":"20181203_Reg_nem_latott_dragulassal_jon_a_karacsony__itt_a_hvghu_bolttesztje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbd27ec-01d8-4bad-afa0-fb1844edf9ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Reg_nem_latott_dragulassal_jon_a_karacsony__itt_a_hvghu_bolttesztje","timestamp":"2018. december. 03. 06:30","title":"Rég nem látott drágulással jön a karácsony – itt a hvg.hu bolttesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]