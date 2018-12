Míg augusztusban arról volt szó, hogy 2020-ra csúszhat az e-jegyrendszer bevezetése, múlt héten a BKK szerződést bontott a tervezett elektronikus jegyrendszer eszközeit szállító Scheidt&Bachmann nevű céggel. Ennek ellenére Tarlós István főpolgármester szerint továbbra is lesz 2020-ban e-jegyrendszer,

Az üggyel kapcsolatban szerdán Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, Wintermantel Zsolt újpesti és Borbély Lénárd csepeli polgármester tartott sajtótájékoztatót a BKK elektronikus jegyrendszer projektjének folytatásáról és befejezéséről. Élőben jelentkeztünk a helyszínről:

A sajtótájékoztatón Borbély Lénárd azt mondta, a főváros maximálisan ura a helyzetnek, és sikerrel be fogja fejezni az e-jegyrendszer projektet is, ahogy minden más projektjét is befejezte. Elmondta, a főváros évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy felvenne hitelt az e-jegyrendszerre, ennek kedvezményezettje a BKK volt. Azt állította,

semmilyen anyagi veszteség nem érte a fővárost.

Borbély Lénárd azt hangoztatta, hogy "ez nem egy kudarc", hanem egy befejezett projekt lesz, bár nem tudta megmondani, hogy mikorra.

A projekt befejezésére Bagdy Gábor lett kijelölve, aki azt mondta, két szerződés van az e-jegyrendszerről, az egyiket a főváros kötötte az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD), ez egy finanszírozási szerződés a fővárosi jegyrendszerről, a másik a BKK és a Scheidt&Bachmann között köttetett a jegyrendszer megtervezésére és megvalósítására, ezt mondták fel.

Elmondta, a főváros részéről annyit tudtak csak, hogy csúszik a projekt, de úgy tudták, hogy minden rendben van. Elmondása szerint ő október 12-én lépett be a projektbe. Azt is mondta, az EBRD-vel továbbra is él a szerződés, velük tárgyalnak továbbra is, és az EBRD nyitott arra, hogy továbbra is fenntartsák ezt a szerződést, akár egy másik kivitelezővel.

Bagdy azt mondta, a bankgaranciákat nem biztosította a szállító, ugyanis az lejárt, de a német cég nem újította meg, ezzel pedig szerződést szegett, ezért bontott szerződést a BKK. Azt nem tudni, hogy miért nem újította meg a cég a bankgaranciát, de kérdésre válaszolva Bagdy azt mondta, a bankgarancia a nyáron járt le, utána a több felszólítást is küldtek, hogy újítsák meg, de a cég ezt nem tette meg. Mivel folyamatos tárgyalások voltak a BKK és a cég között, ezért a BKK nem akarta lehívni korábban.

Bagdy szerint a jövőben jobb szerződés fog születni, mintha nem bontották volna fel. Kérdésre válaszolva azt mondta, amit eddig pénzt kifizettek, amögött mind volt valós teljesítés, de pontos összegeket nem közölt. Arról is beszélt, hogy a BKK a szerződés szerint előleget is fizetett a szállító cégnek.

Azt is elmondta, hogy ahelyett, hogy Budapestre fejlesztenének ki egy e-jegyrendszert,

a főváros csatlakozik a nemzeti elektronikus jegyrendszerhez, amelynek a része lesz a MÁV és a Volán is.

A következő lépésekről azt mondta, a nemzeti egységes jegyrendszerhez csatlakozva szerintük több szolgáltatást fognak tudni kifejleszteni, mint az eredetileg csak Budapestre tervezett e-jegyrendszernél, amelynek a szerződése évekkel ezelőtt született, azóta pedig új szolgáltatási igények is felmerültek.

Kérdésre Bagdy azt mondta, azt még nem tudják, hogy hogyan fogják átstrukturálni a projektet, hogy kiépítsék az e-jegyrendszert, de abba bele akarják építeni az eddig elkészült elemeket. Hozzátette, pontos ütemezést nem tud mondani, hogy mikorra lesz ebből bármi is, de 2020-2021-et említette.

Borbély Lénárd később azt mondta, a fővárosra kiépített e-jegyrendszer az állami jegyrendszerrel össze fog kapcsolódni, ezzel egy komplexebb rendszer fog létrejönni, és némi huza-vona után azt is kimondta, hogy

terveik szerint 2021-re kiépül a komplex országos rendszer.

Bagdy azt mondta, az e-jegyrendszerre az EBRD-hitel még él, a szervezetnek pedig külön közbeszerzési-kiválasztási rendszere van, ezért egyelőre még nem tudják, hogy hogyan fogják kiválasztani az új kivitelezőt. Ha nem az EBRD-hitelből valósul meg a projekt, akkor közbeszerzést fognak majd kiírni.

A következő lépésekről azt mondta, a következő ülésen tájékoztatják a Fővárosi Közgyűlést a helyzetről, utána pedig az új projekttel is a közgyűlés elé kell állni. Bagdy szerint január végére fognak majd tisztábban látni.

Azt is elmondta, a szerződés felmondása miatt a Scheidt&Bachmann egyelőre nem jelezte, hogy perelni akarna.

Arról, hogy ki lesz a menesztett BKK-vezér Dabóczi Kálmán utódja, Bagdy csak annyit mondott, hogy majd Tarlós István eldönti, hogy kit jelöl.