Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt még meg beteg a Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is adó Podmaniczky utcai telephelyén – írtuk nem egészen egy hónapja, miután tudomásunkra jutott, hogy a részlegen szeptemberben felmondott az utolsó radiológus is. Utóbbi miatt a telephelyen nem tudják elvégezni a személyes orvosi jelenlétet igénylő ultrahangvizsgálatokat, így ha ügyeleti időben egy ilyen diagnosztikát igénylő beteg érkezik, őt át kell szállítani a Róbert Károly körúti központi telephelyre, ahol elvégzik rajta a vizsgálatot, majd visszaszállítják a Podmaniczky utcába, ahol végül a vizsgálat eredményének ismeretében dönt az ügyeletes a továbbiakról. A szállítással járó kellemetlenségek mellett az utaztatás sok időbe telik, pedig betegélet múlhat az időben felállított diagnózison – hívtuk fel a figyelmet akkor. Most három hét elteltével haláleset is bekövetkezett.

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, oxiológus posztolta csütörtök reggel egy a Honvédkórházban elhunyt középkorú nő történetét, akit az ájulás szélén, folyamatos görcsökkel, 200-as vérnyomással vitt be a lánya szombaton a Honvédkórház sürgősségijére. A nőt onnan azzal átküldték a Podmaniczky utcai telephelyre, hogy aznap az az ügyeletes, de amikor ott két óra folyosón fekvés után sorra került volna, közölték, hogy mivel nincs radiológus, ultrahangvizsgálatra át (vissza) kell szállítani a Róbert Károly körútra. Az átszállítás és újabb többórányi várakozás után a központi telephelyen elvégezték a nőn az ultrahangvizsgálatot, a diagnózis alapján vasárnapra felvették a sebészeti osztályra, hogy megműtsék, de nem érte meg a műtétet: hétfő hajnalra meghalt.

Olvassa ezt a cikkünket is:

„Nem nyugszik bennem a gondolat, hogy ha időben szakszerűen ellátják, a vizsgálatok az állapot súlyosságának megfelelően gyorsabban készülnek el, és előbb kerül a műtőbe (36 óra telt el az ügyelet felé kezdeményezett telefontól a műtétig, és ez egy nagyon gyors lefolyású betegség), akkor megmenthető lett volna" – írta az elhunyt nő lánya, aki tanulságul osztotta meg az édesanyja történetét.

Az esethez Kunetz Zsombor annyit tett hozzá: bár a nőnek olyan betegsége volt, amelyet még a fejlett egészségügyi ellátórendszerekben is rendkívül nehéz felismerni,

ezzel a szervezetlenséggel, azzal, hogy úgy ügyelnek, hogy a minimumfeltételek sem állnak rendelkezésre ott, ahol a sebészeti ügyelet fizikailag van, ezzel a beteg halálához akár hozzá is járulhattak.

A betegéletet veszélyeztető helyzetre – ahogy korábbi cikkünkben is írtuk – a Honvédkórház sürgősségi és más szakorvosai többször figyelmeztették már a kórház vezetőjét, az SFH bezárását javasolva a parancsnoknak. Arra senki nem tudott válaszolni, hogy az ÁNTSZ miért nem záratta még be a minimumfeltételeket nem teljesítő részleget, ahol a sürgősségi ügyelet mellett mellesleg akut sebészeti osztály is működik, ahol olyan betegeket ápolnak, akiknek szintén bármikor szüksége lehet radiológusra.

A Kunetz Zsombor posztolta esetben a szakorvoshiány mellett feltehetően egyébként másfajta mulasztás is történhetett: a Róbert Károly kórúti SBC ugyanis úgy küldte át ultrahang és röntgen nélkül a Podmaniczky utcába a sebészeti ellátást igénylő beteget, hogy tudta – tudnia kellett volna –, hogy ott hétvégén hónapok óta nincs radiológus, vagyis vissza kell majd hozni vizsgálatokra.

Olvassa el ezt a cikkünket is:

A történtek miatt levelet írtunk a Honvédkórház és Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályának, hogy ezek után sem gondolják-e, hogy be kellene zárni a Podmaniczky utcai sürgősségi részleget, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Borítóképünk illusztráció.