[{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa hiába fellebbezett, a Mentelmi Bizottság ezt elutasította, így ki kellene fizetnie a félmillió forintos bírságot.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa hiába fellebbezett, a Mentelmi Bizottság ezt elutasította, így ki kellene fizetnie a félmillió...","id":"20181211_Tordai_Bence_bohocorr_Europai_Birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84f53c8-5db6-4cff-bca7-839df81fbdfd","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Tordai_Bence_bohocorr_Europai_Birosag","timestamp":"2018. december. 11. 09:18","title":"Az Európai Bírósághoz fordul Tordai a félmilliós bohócorr miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","shortLead":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","id":"20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14deb26f-5bea-48d0-a511-d928b7d7b1b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","timestamp":"2018. december. 10. 14:25","title":"80 éves a finn babakelengye, mely minimálisra csökkentette a csecsemőhalandóságot Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos kiállítás, akik kritizálták.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos...","id":"20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebed149a-2c18-4b65-8118-ed8bfc98ce77","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","timestamp":"2018. december. 11. 08:42","title":"Prőhle ma már írna egy előszót a sokat kritizált kiállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét Brüsszelben mondott érdekes dolgokat Szijjártó Péter. ","shortLead":"Ismét Brüsszelben mondott érdekes dolgokat Szijjártó Péter. ","id":"20181210_Szijjarto_Magyarorszag_olyan_EUt_akar_ahol_a_karacsony_karacsony_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3357efe0-794e-44c6-adac-6e5d2b163b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Szijjarto_Magyarorszag_olyan_EUt_akar_ahol_a_karacsony_karacsony_marad","timestamp":"2018. december. 10. 18:09","title":"Szijjártó: Magyarország olyan EU-t akar, ahol a karácsony karácsony marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében. Egy új felfedezés most ennél is sokkal nagyobb problémát tárt fel. ","shortLead":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében...","id":"20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7054ff-3321-4703-ac30-e73fed58b3ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. december. 10. 20:03","title":"Akkora rés tátongott a Google+-on, hogy kikerült 52 000 000 felhasználó személyes adata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0657ee-dc43-4682-9ee4-dc0c0ed5f064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Setét Jenő szerint Puzsér véleménye a világról több ponton azonos a Jobbik programjával, elvenné a roma gyerekeket a családjuktól és megtiltaná nekik, hogy szüljenek. ","shortLead":"Setét Jenő szerint Puzsér véleménye a világról több ponton azonos a Jobbik programjával, elvenné a roma gyerekeket...","id":"20181209_Ciganyozassal_vadolja_Puzsert_egy_roma_jogvedo_aktivista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae0657ee-dc43-4682-9ee4-dc0c0ed5f064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b8ffd-3143-4ec4-a3e5-a4484dcd99c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Ciganyozassal_vadolja_Puzsert_egy_roma_jogvedo_aktivista","timestamp":"2018. december. 09. 11:09","title":"Cigányozással vádolja Puzsért egy roma jogvédő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181209_tv_mozgassimitas_kikapcsolasa_eu_webshopok_teruleti_korlatozas_lottoszamok_archivum_eves_lebontas_windows_mikrofon_ikon_osiris_rex_urszonda_bennu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35773b1-b60d-42b0-b90d-53fe9e23e2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181209_tv_mozgassimitas_kikapcsolasa_eu_webshopok_teruleti_korlatozas_lottoszamok_archivum_eves_lebontas_windows_mikrofon_ikon_osiris_rex_urszonda_bennu","timestamp":"2018. december. 09. 12:00","title":"Ez történt: eltörölték az EU-ban az indokolatlan webshopos korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a6bc19-2b99-4a7a-883a-d5bc92143ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt mutatják a számok.","shortLead":"Ezt mutatják a számok.","id":"20181210_Jobban_elnek_a_szlovakok_mint_mi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a6bc19-2b99-4a7a-883a-d5bc92143ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be849f5-5f8f-4e54-9462-cdfb6e84589b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Jobban_elnek_a_szlovakok_mint_mi","timestamp":"2018. december. 10. 15:19","title":"Jobban élnek a szlovákok, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]