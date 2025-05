Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök szerint az ipar az olcsó munkaerő importjának rabjává vált ahelyett, hogy az ott élőkbe fektetne be.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az ipar az olcsó munkaerő importjának rabjává vált ahelyett, hogy az ott élőkbe fektetne be.","id":"20250512_brit-bevandorlasi-szabalyozas-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"90248bf6-bbd5-4d09-a307-3909c954235b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_brit-bevandorlasi-szabalyozas-szigoritas","timestamp":"2025. május. 12. 17:41","title":"Tovább szigorítja a brit kormány a bevándorlás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz, hogy fenntartható módon tudjuk le a heti nagybevásárlást. De mik ezek és hogyan érdemes őket a mindennapok részévé tenni? Cikkünkben ennek járunk utána.","shortLead":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz...","id":"20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e.jpg","index":0,"item":"4c4870b3-a9b9-46ec-aae2-8e2d8529c5a9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","timestamp":"2025. május. 12. 11:30","title":"Fenntartható bevásárlás: így csináld, hogy valóban az legyen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a1f8a946-e438-443b-aeaa-332a16ad7379","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rock Creekben nemhogy megmártózni, még benne gázolni is veszélyes a vízben lévő patogének miatt.","shortLead":"A Rock Creekben nemhogy megmártózni, még benne gázolni is veszélyes a vízben lévő patogének miatt.","id":"20250513_szennyviz-patak-korokozo-robert-f-kennedy-jr-unokak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f8a946-e438-443b-aeaa-332a16ad7379.jpg","index":0,"item":"6347dbba-88eb-4782-aff1-b74f4218d96b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_szennyviz-patak-korokozo-robert-f-kennedy-jr-unokak","timestamp":"2025. május. 13. 11:43","title":"Szennyezett vizű patakban fürdőzött unokáival az oltástagadó amerikai egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53297a5-fc66-4136-bbca-aee41d58e228","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazda, és a férfi, akit megkért, hogy felügyelje az állatot, börtönbe kerülhet.","shortLead":"A gazda, és a férfi, akit megkért, hogy felügyelje az állatot, börtönbe kerülhet.","id":"20250512_eletveszelyes-kutyatamadas-negyeves-kislany-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e53297a5-fc66-4136-bbca-aee41d58e228.jpg","index":0,"item":"111cc1c2-53fc-4d09-81e6-75ab77f3c5e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_eletveszelyes-kutyatamadas-negyeves-kislany-vademeles","timestamp":"2025. május. 12. 09:51","title":"Életveszélyes sérüléseket okozott egy kutya egy négyéves kislánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","shortLead":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","id":"20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223.jpg","index":0,"item":"989dbd46-cc75-441f-8979-91045c1f30ef","keywords":null,"link":"/sport/20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","timestamp":"2025. május. 12. 14:37","title":"Indul a Tour de Hongrie, lezárások lesznek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4cee65-5826-44ee-af53-ccfc78c8fa1f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnök apostoli látogatásra hívta az egyházfőt.","shortLead":"Az ukrán elnök apostoli látogatásra hívta az egyházfőt.","id":"20250512_xiv-leo-papa-ujsagirok-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4cee65-5826-44ee-af53-ccfc78c8fa1f.jpg","index":0,"item":"b334b233-b1f3-47c7-ab00-cc92d5e3e9db","keywords":null,"link":"/elet/20250512_xiv-leo-papa-ujsagirok-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. május. 12. 14:28","title":"XIV. Leó pápa: Fegyverezzük le a kommunikációt, fegyverezzük le a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53347bb-b186-4b6c-8500-12275b411699","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem elég, hogy a megmaradt munkavállalókat a nyár közepéig lapátra teszik a felszámolók, a Kúria felülvizsgálati eljárásban döntött: jogosan mondta fel a kollektív szerződésüket 2020 augusztusában az akkori, önjelölt cégvezető.","shortLead":"Nem elég, hogy a megmaradt munkavállalókat a nyár közepéig lapátra teszik a felszámolók, a Kúria felülvizsgálati...","id":"20250513_dunaferr-elbocsatas-csod-munkaugyi-per-kuria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f53347bb-b186-4b6c-8500-12275b411699.jpg","index":0,"item":"5b315afb-2c38-49e3-8452-4f1d86c35bb1","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_dunaferr-elbocsatas-csod-munkaugyi-per-kuria","timestamp":"2025. május. 13. 17:55","title":"Végső reményüket is elveszítették a Dunaferr dolgozói, elbukták a 15 milliárdos pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c8d6de-2c14-46f6-83fa-1b451b4921df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Good Bye, Lenin! és a Becstelen brigantyk sztárja újabb előadást nézett meg Budapesten.","shortLead":"A Good Bye, Lenin! és a Becstelen brigantyk sztárja újabb előadást nézett meg Budapesten.","id":"20250512_Az-Operahazban-tunt-fel-Daniel-Bruhl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c8d6de-2c14-46f6-83fa-1b451b4921df.jpg","index":0,"item":"5ea8fa12-b337-4938-a9e4-92fdb80643f4","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_Az-Operahazban-tunt-fel-Daniel-Bruhl","timestamp":"2025. május. 12. 16:11","title":"Az Operaházban tűnt fel Daniel Brühl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]