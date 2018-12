Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérik, hogy semmisítsék meg a médiaholdingot nemzetstratégiai jelentőségűvé nyilvánító rendeletet. ","shortLead":"Azt kérik, hogy semmisítsék meg a médiaholdingot nemzetstratégiai jelentőségűvé nyilvánító rendeletet. ","id":"20181211_Az_ellenzek_is_az_Abhoz_fordul_a_kormanyparti_mediagoliat_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9ba111-0e7a-4aab-9cad-76b936c3ebda","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Az_ellenzek_is_az_Abhoz_fordul_a_kormanyparti_mediagoliat_miatt","timestamp":"2018. december. 11. 12:42","title":"Az ellenzék is az Ab-hoz fordul a kormánypárti médiagóliát miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301cad1-0111-4111-ad2f-561dc7413a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokról van szó.","shortLead":"Milliárdokról van szó.","id":"20181212_Osszesitettek_ennyit_koltott_a_kormany_a_hataron_tul_focira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7301cad1-0111-4111-ad2f-561dc7413a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc9c6cc-ce99-4937-910c-1e3396348c23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Osszesitettek_ennyit_koltott_a_kormany_a_hataron_tul_focira","timestamp":"2018. december. 12. 06:40","title":"Összesítették, ennyit költött a kormány a határon túl focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria hitelesített egy magánszemély által benyújtott kérdést, amit korábban az NVB elutasított.","shortLead":"A Kúria hitelesített egy magánszemély által benyújtott kérdést, amit korábban az NVB elutasított.","id":"20181211_Nepszavazas_kezdemenyeztek_arrol_hogy_a_kozjegyzo_is_felbonthassa_a_hazassagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441504d6-819e-4136-b9a6-b6fb3500efcc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nepszavazas_kezdemenyeztek_arrol_hogy_a_kozjegyzo_is_felbonthassa_a_hazassagot","timestamp":"2018. december. 11. 13:29","title":"Népszavazást kezdeményeztek arról, hogy a közjegyző is felbonthassa a házasságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik. Hogy ez mit jelent, még nem tudni, de az amerikai orvosok azt mondják, a kicsik inkább ne is üljenek képernyő elé. ","shortLead":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik...","id":"20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b9a03-2d64-46a2-8751-63a22a1175c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","timestamp":"2018. december. 10. 18:03","title":"Valami nagyon nem jó dolog történik a gyerekek agyával, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e19e6b-ce97-4b88-b73b-905a9fd648f8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 1500 műtárgy került elő a szeptemberben teljesen kiégett brazil Nemzeti Múzeum romjai közül.","shortLead":"Több mint 1500 műtárgy került elő a szeptemberben teljesen kiégett brazil Nemzeti Múzeum romjai közül.","id":"20181211_Tuleltek_a_pusztito_tuzet_tobb_mint_1500_mutargyat_talaltak_a_romok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9e19e6b-ce97-4b88-b73b-905a9fd648f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3868d8d1-96d1-4aa2-8e00-0370947ba65c","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Tuleltek_a_pusztito_tuzet_tobb_mint_1500_mutargyat_talaltak_a_romok_kozott","timestamp":"2018. december. 11. 11:49","title":"Túlélték a pusztító tüzet: több mint 1500 műtárgyat találtak a romok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109d299b-ab54-4ec6-904a-79987c4e6e8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 77 százalékkal nőtt az erre fordított összeg.","shortLead":"Egy év alatt 77 százalékkal nőtt az erre fordított összeg.","id":"20181212_Csaknem_a_korabbi_duplajat_fizeti_az_allam_az_uzemi_balesetek_miatti_tappenzre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=109d299b-ab54-4ec6-904a-79987c4e6e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf64259-7382-4247-8431-994d3ebfa8f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Csaknem_a_korabbi_duplajat_fizeti_az_allam_az_uzemi_balesetek_miatti_tappenzre","timestamp":"2018. december. 12. 11:16","title":"Csaknem a korábbi dupláját fizeti az állam az üzemi balesetek miatti táppénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és gázkitörést regisztráltak.","shortLead":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és...","id":"20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a77ee-1cdd-41f2-8b68-ccafe26a74e3","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","timestamp":"2018. december. 11. 06:10","title":"Ismét ébredezik a mexikói Popocatépetl vulkán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A be2 nevű cég elleni eljárást bővítették egy másik társkeresőre is. ","shortLead":"A be2 nevű cég elleni eljárást bővítették egy másik társkeresőre is. ","id":"20181211_Ujabb_tarskereso_ellen_indult_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039ffec5-7eba-4e84-901c-aa760d5d4818","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Ujabb_tarskereso_ellen_indult_eljaras","timestamp":"2018. december. 11. 11:44","title":"Újabb társkereső ellen indult eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]