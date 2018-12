Gomperz: Rabok leszünk vagy szabadok?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a botrányos parlamenti szavazás után nyilatkozott a hvg.hu-nak. ","shortLead":"A miniszterelnök a botrányos parlamenti szavazás után nyilatkozott a hvg.hu-nak. ","id":"20181212_Orban_ez_egy_jo_torveny_jot_fog_tenni_a_munkavallaloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093cc01e-7892-4178-98db-06b33babaf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orban_ez_egy_jo_torveny_jot_fog_tenni_a_munkavallaloknak","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Orbán: Ez egy jó törvény, jót fog tenni a munkavállalóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vádlott azt hangoztatta, hogy az ellene felhozott vád kizárólag a szakember véleményén alapul, aki „elfogult és koholt” bizonyítékokat hozott fel ellene.","shortLead":"A vádlott azt hangoztatta, hogy az ellene felhozott vád kizárólag a szakember véleményén alapul, aki „elfogult és...","id":"20181212_Bonyi_rendorgyilkossag_Gyorkos_Istvan_fegyverszakerto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf85dec0-30e6-4fb4-975f-f33a0d96c178","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Bonyi_rendorgyilkossag_Gyorkos_Istvan_fegyverszakerto","timestamp":"2018. december. 12. 13:59","title":"Bőnyi rendőrgyilkosság: Győrkös szerint az igazságügyi fegyverszakértő tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg a kormánypárti többséget a túlóratörvény elfogadásában. Mindez a hazai mémoldalakat is mozgósította.","shortLead":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg...","id":"20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8c710a-b7dc-48f2-b796-84438f188ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","timestamp":"2018. december. 13. 09:33","title":"\"Rabszolgatörvény\": a mémgyárakat is beindította a parlamenti szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyikük nem élte túl az ütközést, a másik állat viszont a baleset után a bozótba húzódott vissza, ahonnan másnapra eltűnt.","shortLead":"Egyikük nem élte túl az ütközést, a másik állat viszont a baleset után a bozótba húzódott vissza, ahonnan másnapra...","id":"20181211_Ket_nap_alatt_ket_medvet_is_elgazoltak_az_erdelyi_utakon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad774039-3aac-4141-8017-cb77b544339a","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Ket_nap_alatt_ket_medvet_is_elgazoltak_az_erdelyi_utakon__video","timestamp":"2018. december. 11. 11:45","title":"Két nap alatt két medvét is elgázoltak az erdélyi utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állítólagos orosz kapcsolatait vizsgáló ügyészek miatt nem aggódik, szerinte \"pitiáner dolgok ezek\". A Hasogdzsi-ügy nem érdekli, Szaúd-Arábiát viszont jó szövetségesnek tartja. ","shortLead":"Az állítólagos orosz kapcsolatait vizsgáló ügyészek miatt nem aggódik, szerinte \"pitiáner dolgok ezek\". A Hasogdzsi-ügy...","id":"20181212_Trump_szerint_az_emberek_fellazadnanak_ha_ot_eltavolitanak_a_hivatalabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba48b134-e57f-43ce-9b9c-f4d8945654c9","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Trump_szerint_az_emberek_fellazadnanak_ha_ot_eltavolitanak_a_hivatalabol","timestamp":"2018. december. 12. 07:17","title":"Trump szerint az emberek fellázadnának, ha őt eltávolítanák a hivatalából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője beszólt a Párbeszéd politikusának.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője beszólt a Párbeszéd politikusának.","id":"20181212_Kocsis_Mate_Tordai_Bencenek_Budos_a_szad_allj_mar_arrebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9849f-30a5-4c8c-a439-feee91348996","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kocsis_Mate_Tordai_Bencenek_Budos_a_szad_allj_mar_arrebb","timestamp":"2018. december. 12. 12:59","title":"Kocsis Máté Tordai Bencének: Büdös a szád, állj már arrébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszlát, szenzorsziget: a korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette az első, Infinity O kijelzős telefonját. Ezen már ott van a „kameralyuk”.","shortLead":"Viszlát, szenzorsziget: a korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette az első, Infinity O kijelzős telefonját...","id":"20181211_samsung_galaxy_a8s_infinityo_kijelzos_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9732670-ad3f-4ea0-9746-05b8054e7304","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_samsung_galaxy_a8s_infinityo_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2018. december. 11. 18:03","title":"Ez lesz az új telefonos divat? Itt a világ első lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e40da4-c91e-4aaf-ba25-8850e63295bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a dizájnt nézzük, évek óta a visszafogottság jellemzi az iPhone-okat. Egy most napvilágra került szabadalom alapján ez azonban radikálisan megváltozhat.","shortLead":"Ha a dizájnt nézzük, évek óta a visszafogottság jellemzi az iPhone-okat. Egy most napvilágra került szabadalom alapján...","id":"20181212_apple_iphone_xr_hatlap_szinvaltos_hatlap_szinatmenet_huawei_p20_pro_hatlap_cnc_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e40da4-c91e-4aaf-ba25-8850e63295bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1bc6ae-a754-4c43-bdbc-05d988d3069f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_apple_iphone_xr_hatlap_szinvaltos_hatlap_szinatmenet_huawei_p20_pro_hatlap_cnc_technologia","timestamp":"2018. december. 12. 15:03","title":"Ez nagy dobás lehet: színváltós hátlapot kaphatnak a jövő iPhone-jai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]