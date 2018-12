Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47c91668-2a8b-4898-9458-0fcfc515f7ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Repülésképtelen, Dél-Amerikából származó óriásmadarak keserítik meg a német gazdák életét, az egyre nagyobb számban jelen lévő nanduk ugyanis hatalmas étvággyal eszik fel a termést.","shortLead":"Repülésképtelen, Dél-Amerikából származó óriásmadarak keserítik meg a német gazdák életét, az egyre nagyobb számban...","id":"20181216_Delamerikai_vendegmadarak_pusztitanak_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c91668-2a8b-4898-9458-0fcfc515f7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aac4b8f-a45c-4ddb-8e26-b8bc1bff25c4","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Delamerikai_vendegmadarak_pusztitanak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 08:45","title":"Dél-amerikai vendégmadarak pusztítanak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz-kormány erősen megszórta kormányzati hirdetésekkel a nemrég még Habony Árpádhoz köthető bulvárlapot pénteken.","shortLead":"A Fidesz-kormány erősen megszórta kormányzati hirdetésekkel a nemrég még Habony Árpádhoz köthető bulvárlapot pénteken.","id":"20181216_A_kormanykozeli_Lokal_16_oldalabol_15_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fd0f86-38ef-4b82-bdbc-69b4fdbe8abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_A_kormanykozeli_Lokal_16_oldalabol_15_hirdetes","timestamp":"2018. december. 16. 07:00","title":"A kormányközeli Lokál 16 oldalából 15 hirdetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Hogy miért eszünk karácsonykor töltött káposztát, annak a hallal ellentétben, nem sok magyarázatára bukkantunk. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy az év végi disznóvágások nyomán vívta ki helyét az ünnepi asztalon, hiszen volt bőven friss hús, kolbász, ami a káposztába kerülhetett. Némely egészségtudatosok szerint a savanyú káposzta magas C-vitamin tartalma is közrejátszhatott a dologban. Persze, hogy a téli vitaminbombából mennyi marad a komótos főzés után, azt ne firtassuk...","shortLead":"Hogy miért eszünk karácsonykor töltött káposztát, annak a hallal ellentétben, nem sok magyarázatára bukkantunk...","id":"20181214_Tokeletes_karacsony__es_a_kaposzta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3753927c-15e1-4ba3-a2d6-d0c2f9d9f368","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Tokeletes_karacsony__es_a_kaposzta","timestamp":"2018. december. 15. 09:47","title":"Tökéletes karácsony - és a káposzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d8419b-e4f2-48cb-95e1-50ffa8c10ea7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autósoknak nem a legjobb a hírük a világban, de ez éppen egy nem rossz ötlet. ","shortLead":"Az orosz autósoknak nem a legjobb a hírük a világban, de ez éppen egy nem rossz ötlet. ","id":"20181216_orosz_autos_sarga_melleny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84d8419b-e4f2-48cb-95e1-50ffa8c10ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b15aaa-3e50-4f51-a574-d4157de5c93a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181216_orosz_autos_sarga_melleny","timestamp":"2018. december. 16. 09:10","title":"Okos ötlet az orosz autósoktól, hogyan használjuk még a sárga mellényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7783702d-8593-4d60-8c71-8139a5099b5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország alternatívaként tekint az Afrodité mezőből kitermelendő ciprusi gázra, a két ország kétoldalú energetikai megállapodást kötött - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A gázvezeték építéséről még nincs hír, komoly technikai és financiális problémák tornyosulnak előtte.","shortLead":"Magyarország alternatívaként tekint az Afrodité mezőből kitermelendő ciprusi gázra, a két ország kétoldalú energetikai...","id":"20181215_Szorosobbra_fuzte_a_szalakat_Ciprussal_Szijjarto_gaz_erkezne_a_messzi_foldrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7783702d-8593-4d60-8c71-8139a5099b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1542a-7193-4845-8c0a-b4709b432b6a","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Szorosobbra_fuzte_a_szalakat_Ciprussal_Szijjarto_gaz_erkezne_a_messzi_foldrol","timestamp":"2018. december. 15. 14:00","title":"Ciprussal állapodott meg Szijjártó, gáz érkezne a messzi földről, ha lesz vezeték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd4cc58-4b84-4319-9a1d-cde82ca84540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy 55 éves férfi végzett az asszonnyal, majd öngyilkos akart lenni.","shortLead":"A gyanú szerint egy 55 éves férfi végzett az asszonnyal, majd öngyilkos akart lenni.","id":"20181215_elettarsa_olt_meg_egy_not_varosfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebd4cc58-4b84-4319-9a1d-cde82ca84540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e6d73-6735-43aa-97b5-7a668744f265","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_elettarsa_olt_meg_egy_not_varosfoldon","timestamp":"2018. december. 15. 17:12","title":"Élettársa ölhetett meg egy nőt Városföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Tízmillió kanadai dollár óvadék fejében szabadon engedték, de megfigyelés alatt tartják a kínai Huawei pénzügyi igazgatóját, akit amerikai kérésre Vancouverben vettek őrizetbe. Az USA igyekszik elszigetelni a kínai céget, a tét az 5G mobiltechnológia uralása.","shortLead":"Tízmillió kanadai dollár óvadék fejében szabadon engedték, de megfigyelés alatt tartják a kínai Huawei pénzügyi...","id":"201850__huawei__utodjelolt_bajban__harc_ajovoert__bizalmi_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c7b374-9b38-4892-b500-351f84ddd28a","keywords":null,"link":"/kkv/201850__huawei__utodjelolt_bajban__harc_ajovoert__bizalmi_kerdes","timestamp":"2018. december. 15. 11:00","title":"Háború az 5G-ért: miért kell Washingtonnak a Huawei trónörököse?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","shortLead":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","id":"20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4c5cf3-ad14-446a-8588-b79f2aade51b","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Palik László: Huszonöt évig simogathattam az egómat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]