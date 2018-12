A tiltakozás élére álló Momentum persze a hétfő esti tiltakozáson is ott lesz. A párt elnökségi tagja kitért az éjjel történtekre és az erőszakos cselekményekre is.

"Elképesztő érzés volt látni, hogy több ezren órákon át meneteltünk csak azért, hogy helyreállítsuk a független közmédiát" mondja Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja a hvg.hu-nak a tegnap estéről. "A parlamenti képviselők persze bemehetnének az épületbe bármikor, de most tudtuk megmozgatni azt a kritikus tömeget, amivel azt érezhették, a köz mögöttük áll, és nem az MTVA mögött. Sajnos a követeléseinket, amiket Donáth Anna már a tüntetésen is elmondott, így sem olvashatták be. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezek minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak. Az, hogy a tüntetésről legalább úgy-ahogy beszámolt az MTI és az M1 is, erőt és motivációt ad nekünk a következő napokra is."

Ami mellett viszont nem mehetünk el szó nélkül, az a biztonsági őrök fideszes magánhadseregként való alkalmazása, ami tökéletesen mutatja, mennyire fontos NER-tartópillér a közmédia, mondja Hajnal.

Hogy mi várható a párttól és a szimpatizánsoktól a ma esti tüntetésen? "Szervezetten részt veszünk a mai tüntetésen, mozgósítjuk már rá a tagjainkat, szimpatizánsainkat. Viszont az elmúlt napok fejleményeinek fényében

lehetetlen jóslatokba bocsátkozni azt illetően, hogy mi fog a helyszínen történni.

Ha az M1 stábja nem a tetőről venne minket ezúttal, hanem mondjuk lejönne közénk, szívesen elmondjuk a követeléseinket az épületen kívül is."