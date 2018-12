Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Negyedik éve zárul többlettel Németország költségvetése, idén több mint 10 milliárd euró plusszal gazdálkodhat Olaf Scholz pénzügyminiszter – tudta meg a Handelsblatt című gazdasági lap. Még az sem kizárt, hogy a többlet eléri a 12,5 milliárd eurót, vagyis a 2015-ös rekordot! A szigorú szociáldemokrata pénzügyminiszter akár boldog is lehetne, de nem az, ugyanis mindenki pénzt kér tőle.","shortLead":"Negyedik éve zárul többlettel Németország költségvetése, idén több mint 10 milliárd euró plusszal gazdálkodhat Olaf...","id":"20181220_A_nemetek_nagyon_nem_szeretnenek_sok_kicsi_Trumpot_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc5cd39-7a1c-4611-86f2-dc92f10f7f8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_A_nemetek_nagyon_nem_szeretnenek_sok_kicsi_Trumpot_Europaban","timestamp":"2018. december. 20. 13:42","title":"A németek nagyon nem szeretnének sok kicsi Trumpot Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab8ad4b-108c-4465-85e3-ab9b78b4071e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szlovákiai magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselője 70 éves volt.","shortLead":"A szlovákiai magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselője 70 éves volt.","id":"20181219_grendel_lajos_kossuth_dij_iro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fab8ad4b-108c-4465-85e3-ab9b78b4071e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee37fff-2a2e-43d1-92a3-a1db89fcaf83","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_grendel_lajos_kossuth_dij_iro","timestamp":"2018. december. 19. 05:20","title":"Meghalt a Kossuth-díjas író, Grendel Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre a kiadóknak pályázni.



","shortLead":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre...","id":"20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2bde2-8de3-486f-9279-a17226d42f53","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","timestamp":"2018. december. 20. 12:21","title":"Készülhetnek a tankönyvek a honvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredeti 2,4 százalékról 2,04-re csökkentették a GDP-arányos hiánycélt. Indul a nyugdíjreform és az alapjövedelem bevezetése.","shortLead":"Az eredeti 2,4 százalékról 2,04-re csökkentették a GDP-arányos hiánycélt. Indul a nyugdíjreform és az alapjövedelem...","id":"20181220_Olasz_koltsegvetes_Salvini_szerint_nem_engedtek_az_EUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8be237-5f27-484d-a1d2-5dac20ab66cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Olasz_koltsegvetes_Salvini_szerint_nem_engedtek_az_EUnak","timestamp":"2018. december. 20. 13:25","title":"Olasz költségvetés: Salvini szerint nem engedtek az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már levelet is írtak Antonio Tajani EP-elnöknek.","shortLead":"A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már...","id":"20181219_Megint_az_Europai_Parlament_ele_idezhetik_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb17575d-0565-438a-8e96-b3baa7b136c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megint_az_Europai_Parlament_ele_idezhetik_Orbant","timestamp":"2018. december. 19. 12:58","title":"Megint az Európai Parlament elé idézhetik Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élethosszig tartó, 2019-ben havi 130 ezer forintos alkotói járadékot kaphatnak a 65 éven felüli Széchenyi- és Kossuth-díjasok, amit az MTA-nak kell megfizetni és folyósítania, ám MTA-tagok nem kaphatják meg.","shortLead":"Élethosszig tartó, 2019-ben havi 130 ezer forintos alkotói járadékot kaphatnak a 65 éven felüli Széchenyi- és...","id":"20181219_Ujra_kibabral_a_kormany_az_MTAval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190f31e0-642f-4854-a3d4-10d44cd7b1eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_Ujra_kibabral_a_kormany_az_MTAval","timestamp":"2018. december. 19. 13:16","title":"Újra kibabrál a kormány az MTA-val?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött havat.","shortLead":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött...","id":"20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8b57b-f834-46b3-a623-9818b9c9010b","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","timestamp":"2018. december. 19. 17:36","title":"Akkora volt a környezetszennyezés, hogy elszíneződött a hó, az önkormányzat befestette fehérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Attila úton vásárolt újabb ingatlant a BIF Nyrt.","shortLead":"Az Attila úton vásárolt újabb ingatlant a BIF Nyrt.","id":"20181219_Schmidt_Mariaek_megvettek_az_Elmu_epuletet_a_budai_Var_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96870747-89d7-4d68-ab64-ee20dbf000df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Schmidt_Mariaek_megvettek_az_Elmu_epuletet_a_budai_Var_alatt","timestamp":"2018. december. 19. 20:49","title":"Schmidt Máriáék megvették az Elmű épületét a budai Vár alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]