Hivatali visszaélés, rágalmazások, becsületsértések, személyes adattal való visszaélések, garázdaság és félelemkeltő üzenetek okán terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés valósulhatott meg, amelyek miatt a sértettek – köztük az MTVA is – több beadvánnyal és magánindítvánnyal éltek és számos feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen – olvasható a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap közleményében.

E szerint eddig összesen 94 esetben tették meg a szükséges „intézkedéseket, bejelentéseket és feljelentéseket az MTVA székházát ért december 16-i és december 17-i példátlan támadássorozat következtében” a sértettek.

Az MTVA azt írja még: „egyes ellenzéki országgyűlési és európai parlamenti képviselők jogsértő magatartása, a munkavégzés akadályozása, továbbá a munkatársak események hatására bekövetkezett inzultálása okán több bűncselekmény elkövetésének gyanújával fordultak a sértettek a nyomozóhatóságokhoz”. Megjegyezték továbbá, hogy továbbra is vizsgálják „a támadássorozat cselekményeit és megteszik a szükséges intézkedéseket”.

Az MTVA és dolgozói azután tettek feljelentéseket, hogy a Munka törvénykönyvének vitatott módosítása után indult tiltakozó tüntetések egyike a székházuknál ért véget, ahová több országgyűlési és európai parlamenti képviselő bejutott. 13 politikus ott is éjszakázott, hogy elérje: olvassák be a követeléseiket – egyebek mellett szabad közmédiát és a túlóratörvény visszavonását szorgalmaznak. Hétfőn, 17-én reggel és délelőtt többször is dulakodás tört ki képviselők és az MTVA biztonság őrei között. Hadházy Ákost és Szél Bernadettet kidobták az épületből, Varju Lászlót délután mentő vitte el, ő később megmutatta sérüléseit. A politikusok, ellenzéki pártok közül is többen feljelentést tettek az ügyben.