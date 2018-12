Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","shortLead":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","id":"20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d53a726-7ab4-40c0-82ed-fb8895c8ef58","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","timestamp":"2018. december. 27. 20:54","title":"Venus Williams legyőzte húgát Abu-Dzabiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8b37b9-94e1-4f3f-aa3e-6eea6daeb7a2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Nincs feltétlenül szükségünk Lindsey Vonn képességeire, ha nyugati szomszédunk festői tájain szeretnénk kikapcsolódni egy kicsit. Adunk néhány ötletet, hogy mit lehet még a téli Ausztriában csinálni, ha ódzkodunk a lejtők megtámadásától. ","shortLead":"Nincs feltétlenül szükségünk Lindsey Vonn képességeire, ha nyugati szomszédunk festői tájain szeretnénk kikapcsolódni...","id":"feelaustria_20181219_Teli_varazs_Ausztriaban__nem_csak_sieloknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8b37b9-94e1-4f3f-aa3e-6eea6daeb7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0361e4-c987-4dc0-ac43-7a017961f035","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181219_Teli_varazs_Ausztriaban__nem_csak_sieloknek","timestamp":"2018. december. 29. 12:35","title":"Téli varázs Ausztriában – nem csak síelőknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Koszovó novemberben vetett ki 100 százalékos vámot a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező termékekre, de az intézkedés akkor még nem vonatkozott azokra az árucikkekre, amelyeket a két említett országban, de valamilyen külföldi vállalat állít elő, mostantól az intézkedés ezeket is sújtja.","shortLead":"Koszovó novemberben vetett ki 100 százalékos vámot a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező termékekre, de...","id":"20181228_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_szigoritotta_a_Szerbiara_kivetett_vamot_Koszovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4fd98a-5a16-49bc-9953-386231245962","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_szigoritotta_a_Szerbiara_kivetett_vamot_Koszovo","timestamp":"2018. december. 28. 19:27","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, szigorította a Szerbiára kivetett vámot Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid ideig oldalirányba lehetett lapozni a képek között.","shortLead":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid...","id":"20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a958a93-d9f0-48d8-a049-dd2163ad39c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","timestamp":"2018. december. 27. 18:33","title":"Az Instagram véletlenül bekapcsolt egy újítást, amire mindenki felhördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849d3394-5eb0-478c-b03a-64b143812582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási év volt 2018, a Fidesz pedig harmadjára is kétharmaddal nyert. Azóta nekiestek a civileknek, egyetemeknek, tudományos szférának, mindennek, amit csak értek. Az ellenzék pártjai hónapokig a sebeiket nyalogatták, míg az év vége különös egységbe terelte őket. Ez a hvg.hu év végi belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Választási év volt 2018, a Fidesz pedig harmadjára is kétharmaddal nyert. Azóta nekiestek a civileknek, egyetemeknek...","id":"20181229_2018_FideszKDNPkormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=849d3394-5eb0-478c-b03a-64b143812582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88832c-930e-43b2-93f9-fa53423f7de7","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_2018_FideszKDNPkormany","timestamp":"2018. december. 29. 12:30","title":"Így jártunk 2018-ban: a Fidesz mindent felfalt, de alakul az ellenzéki tömb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt a 15-öt, ami szerintünk a legjobb, a leghasznosabb, vagy épp a legszórakoztatóbb lett.","shortLead":"Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt...","id":"20181228_ev_legjobb_alkalmazasai_toplista_android_ios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c763003-96ba-4402-93e9-bbe66463e778","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_ev_legjobb_alkalmazasai_toplista_android_ios","timestamp":"2018. december. 28. 20:00","title":"Íme 15 remek alkalmazás a telefonjára – és mind ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2b98f7-16d9-4486-974f-300a63e1b25f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékban a magyarokkal is lehet majd játszani, vezetőjük Mátyás király lesz, a magyarok csodája pedig az Országház. ","shortLead":"A játékban a magyarokkal is lehet majd játszani, vezetőjük Mátyás király lesz, a magyarok csodája pedig az Országház. ","id":"20181227_Bekerult_a_Civilization_VIba_a_magyar_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c2b98f7-16d9-4486-974f-300a63e1b25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd8ae72-b700-4ad9-8bbb-e3f7f61a8a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Bekerult_a_Civilization_VIba_a_magyar_Parlament","timestamp":"2018. december. 27. 15:44","title":"Bekerült a Civilization VI-ba a magyar Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ecuador kormánya csak \"hangtompított\" tűzijátékot engedélyez szilveszterkor a Galápagos-szigeteken az állatvilág védelmében.","shortLead":"Ecuador kormánya csak \"hangtompított\" tűzijátékot engedélyez szilveszterkor a Galápagos-szigeteken az állatvilág...","id":"20181229_Csak_hangtompitos_durrogtatas_lesz_szilveszterkor_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589226f8-552f-4dbd-8391-6cb9a26d90f5","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Csak_hangtompitos_durrogtatas_lesz_szilveszterkor_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2018. december. 29. 08:20","title":"Csak „hangtompítós\" durrogtatás lesz szilveszterkor a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]