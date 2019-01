Politikusokat is parodizált a Duna Televízió szilveszteri adásában a "konzervatív oldal két nevettetője", Bagi Iván és Nacsa Olivér. Míg Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök össze-vissza beszélt, és még a leégett iroda is poénforrás volt, addig Orbán Viktor miniszterelnök szájába a következő szavakat adták:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim! Gyorsan elrepült ez az év, még egyszer mondom, elrepült. De mi idén is megvédtük Magyarországot és egész Európát. Mondjuk ezért csak Magyarország hálás. A Vidi szépen menetelt az Európa-ligában, Marco Rossi pedig jött, látott, és győzött. Most már a válogatottban is nagyszerűen működött az Orbán–Kádár-tengely a védelemben. Sosem gondoltam volna, hogy ezt egyszer kiejtem a számon. Van még tennivalónk bőven. 2019-ben is meg kell védenünk határainkat, sőt meg kell nyernünk az európai parlamenti választásokat is ahhoz, hogy megerősítsük pozíciónkat az öreg kontinensen. 2019-ben is hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”

A teljes adás itt, az Orbán "paródiát" a 46. percnél keressék.

(via 444.hu)