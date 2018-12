Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c015791-e2a3-4e00-bcce-f75c50a03c7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Német öregeknek balkáni gondozónőt! Ez a nagy ötlete Németország egészségügyi miniszterének, akinek azzal kell megküzdenie, hogy Európa legnagyobb és egyik legfejlettebb gazdaságában 36 ezer állás áll üresen az öregek ellátására szakosodott otthonokban.","shortLead":"Német öregeknek balkáni gondozónőt! Ez a nagy ötlete Németország egészségügyi miniszterének, akinek azzal kell...","id":"20181204_Barcsak_lenne_egy_nagy_zsak_aranyam_hogy_itthon_tartsam_az_orvosokat_es_az_apolonoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c015791-e2a3-4e00-bcce-f75c50a03c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0813e173-12da-4b96-9afa-659583d98d8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Barcsak_lenne_egy_nagy_zsak_aranyam_hogy_itthon_tartsam_az_orvosokat_es_az_apolonoket","timestamp":"2018. december. 04. 11:38","title":"„Bárcsak lenne egy nagy zsák aranyam, hogy itthon tartsam az orvosokat és az ápolónőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054bc332-6c33-486e-a05a-196e250d836a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyarok mindig hálásak lesznek az egykori elnöknek. ","shortLead":"A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyarok mindig hálásak lesznek az egykori elnöknek. ","id":"20181203_george_bush_gyasz_orban_viktor_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=054bc332-6c33-486e-a05a-196e250d836a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d0c81d-25de-40cd-a03b-5bbe367ae760","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_george_bush_gyasz_orban_viktor_level","timestamp":"2018. december. 03. 12:01","title":"Levelet írt Orbán a gyászoló Bush családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tervezte, hogy felborítja az elnöki limuzint, de a targonca elakadt.","shortLead":"Úgy tervezte, hogy felborítja az elnöki limuzint, de a targonca elakadt.","id":"20181203_Targoncaval_akart_Trump_eletere_torni_egy_eszakdakotai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9020c23-5e12-4045-9399-30a7b910f6e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Targoncaval_akart_Trump_eletere_torni_egy_eszakdakotai_ferfi","timestamp":"2018. december. 03. 11:26","title":"Targoncával akart Trump életére törni egy észak-dakotai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő a horvátoknál egy köröm alatti tüskéhez hasonlította a Mol–INA-ügyet, a Hernádi Zsolt kiadatását firtató kérdést pedig elkente. Az országba honvédségi Airbussal érkezett.","shortLead":"A kormányfő a horvátoknál egy köröm alatti tüskéhez hasonlította a Mol–INA-ügyet, a Hernádi Zsolt kiadatását firtató...","id":"20181204_Orban_Horvatorszagba_is_honvedsegi_geppel_repult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b45113c-b474-4881-be39-938f6a2b204f","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Orban_Horvatorszagba_is_honvedsegi_geppel_repult","timestamp":"2018. december. 04. 08:23","title":"Orbán Horvátországba is honvédségi géppel repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Figyelem, játék! Az alábbi plakáton két hibát is elrejtettek a készítők, illetve lefelejtették a Turandot című opera magyar főszereplőjét is. ","shortLead":"Figyelem, játék! Az alábbi plakáton két hibát is elrejtettek a készítők, illetve lefelejtették a Turandot című opera...","id":"20181203_Verdi_operajakent_adja_el_a_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Turandotjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb13dd2c-92c2-4729-9366-781c7d5d4753","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Verdi_operajakent_adja_el_a_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Turandotjat","timestamp":"2018. december. 03. 14:03","title":"Puccini forog a sírjában: Verdi operájaként hirdeti a Budapesti Nyári Fesztivál a Turandotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint a kommunista propagandagépezet – írják.","shortLead":"Mint a kommunista propagandagépezet – írják.","id":"20181204_A_fideszes_mediagoliatrol_ir_a_New_York_Times","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e16074-1e76-4886-bb57-f205de448f1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_fideszes_mediagoliatrol_ir_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 04. 11:45","title":"A fideszes médiagóliátról ír a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. Több cég is bejelentett már ilyen készüléket, azonban a svájci Sirin Labs mobilja az első, amelyik kereskedelmi forgalomba kerül.","shortLead":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. Több cég is bejelentett már ilyen készüléket, azonban a svájci...","id":"20181204_sirin_labs_finney_blockchain_telefon_megvasarolhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d995036-1945-4c73-9044-b4c7382c8b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_sirin_labs_finney_blockchain_telefon_megvasarolhato","timestamp":"2018. december. 04. 15:03","title":"Már árulják a világ első blockchain mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","shortLead":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","id":"20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097079a9-cac6-4137-9bf9-f563c17781b0","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","timestamp":"2018. december. 03. 20:10","title":"Ingyen elvihető kabátokat akasztottak ki Szegeden egy parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]