Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen jelentkező volt csak a MÁV 180 millió forintos sorompójavítási és –üzemeltetési pályázatán.","shortLead":"Egyetlen jelentkező volt csak a MÁV 180 millió forintos sorompójavítási és –üzemeltetési pályázatán.","id":"20190102_Nem_kell_mar_sokat_varni_Meszaros_Lorinc_elso_nyertes_kozbeszerzesere_2019ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6935021a-2e45-4946-a3f0-326d7cf3a595","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Nem_kell_mar_sokat_varni_Meszaros_Lorinc_elso_nyertes_kozbeszerzesere_2019ben","timestamp":"2019. január. 02. 13:56","title":"Nem kell már sokat várni Mészáros Lőrinc első nyertes közbeszerzésére 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss szabadalom szerint az Apple is erőteljes érdeklődés mutat a hajlítható kijelzővel szerelt készülékek iránt.","shortLead":"Egy friss szabadalom szerint az Apple is erőteljes érdeklődés mutat a hajlítható kijelzővel szerelt készülékek iránt.","id":"20190103_szabadalmi_terv_apple_hajlithato_kijelzo_osszecsukhato_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf40d62-37e5-4b54-a83e-d99321cfaf83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_szabadalmi_terv_apple_hajlithato_kijelzo_osszecsukhato_iphone","timestamp":"2019. január. 03. 11:03","title":"Itt a bizonyíték? Úgy tűnik, az Apple is a hajtogathatós telefont gyártana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Két éve is látszott már, hogy Orbán Viktornak szűkös a belpolitikai tér, és európai szerepálmai vannak, a magyar miniszterelnök személye azóta szimbólummá vált a nemzetközi politikában is. Ám sem a NATO-ban, sem az EU-ban nem nézik jó szemmel Orbán különutasságát, ez az ország marginalizálódásához vezet. Krekó Péterrel, a Political Capital ügyvezető igazgatójával elemeztük várható jövőjét a nemzetközi politikában.","shortLead":"Két éve is látszott már, hogy Orbán Viktornak szűkös a belpolitikai tér, és európai szerepálmai vannak, a magyar...","id":"20190102_Kreko_Peter_Orban_Viktor_ep_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028d56de-627e-482e-8c03-9ad08ee4ada4","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kreko_Peter_Orban_Viktor_ep_valasztas_2019","timestamp":"2019. január. 02. 06:30","title":"Krekó Péter: Orbán európai szimbólummá vált, és ezt fenyegetésre használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","shortLead":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","id":"20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a17e11-75d0-4654-a976-039ef92f705f","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","timestamp":"2019. január. 01. 15:52","title":"100 köbméter szemetet hagytak maguk után a bulizók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","shortLead":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","id":"20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62f751f-0a84-4f2d-bdcb-534a4961df81","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","timestamp":"2019. január. 02. 05:20","title":"Erős hidegfront vonul át, havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német Sea-Watch még karácsony előtt mentett ki a tengerből 32 menekültet, de hiába fordultak sorra a különböző országok kormányaihoz, nem kaptak segítséget. ","shortLead":"A német Sea-Watch még karácsony előtt mentett ki a tengerből 32 menekültet, de hiába fordultak sorra a különböző...","id":"20190102_Tizenegy_napja_hanykolodik_a_tengeren_egy_civil_mentohajo_egy_europai_orszag_sem_engedi_kikotni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e5f78-86fb-4b7a-a9c6-637b76428bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Tizenegy_napja_hanykolodik_a_tengeren_egy_civil_mentohajo_egy_europai_orszag_sem_engedi_kikotni","timestamp":"2019. január. 02. 16:51","title":"Tizenegy napja hánykolódik a tengeren egy civil mentőhajó, egy európai ország sem engedi kikötni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselői nem mentek el, így határozatképtelen lett az ülés, és hamar befejeződött a munka mára. Napirend előtt a Párbeszéd esküt tett a demonstrálók ötpontos követelése mellett, majd sokan kivonultak a teremből.","shortLead":"A Fidesz képviselői nem mentek el, így határozatképtelen lett az ülés, és hamar befejeződött a munka mára. Napirend...","id":"20190103_Hatarozatkeptelen_lett_a_rabszolgatorveny_miatti_rendkivuli_parlamenti_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844d0fa7-acf6-4b72-8e11-8654be399347","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Hatarozatkeptelen_lett_a_rabszolgatorveny_miatti_rendkivuli_parlamenti_ules","timestamp":"2019. január. 03. 09:24","title":"Határozatképtelen lett a \"rabszolgatörvény\" miatti rendkívüli parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fc26a-59d5-4a41-8c88-b0ea6436b603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs rá bizonyíték, hogy veszélyes, de kutatók ezt sem zárják ki.","shortLead":"Nincs rá bizonyíték, hogy veszélyes, de kutatók ezt sem zárják ki.","id":"20190103_Nem_segit_a_fogyasban_az_edesitoszer_es_az_sem_biztos_hogy_egeszseges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470fc26a-59d5-4a41-8c88-b0ea6436b603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e8c0a-a116-4a3f-8822-0fbc9d0d027b","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Nem_segit_a_fogyasban_az_edesitoszer_es_az_sem_biztos_hogy_egeszseges","timestamp":"2019. január. 03. 10:45","title":"Nem segít a fogyásban az édesítőszer, és az sem biztos, hogy egészséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]