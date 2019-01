Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","shortLead":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","id":"20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a13f1a-0e9d-4de7-aace-c971aee3c86f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","timestamp":"2019. január. 07. 08:03","title":"Befektetők vásárolják fel az új lakásokat, hogy kiadják albérletnek – mi lesz az árakkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési forrásokkal táplált, erőltetett növekedés, a bérfelzárkóztatás, a nyugdíjasok átverése, a kiváltságosok gazdagítása.","shortLead":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési...","id":"201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812fe3bf-0b11-4e75-be9e-bbf0537fc9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","timestamp":"2019. január. 06. 15:00","title":"Súrlódások éve: már most látni, kik lesznek 2019 vesztesei Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691944f6-d57e-4d7d-bcaf-2f6843d693fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Kármelitákkal a Kármelitában\" - hát így.","shortLead":"\"Kármelitákkal a Kármelitában\" - hát így.","id":"20190106_Orban_bejelentette_mar_fel_is_szenteltek_az_uj_irodajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=691944f6-d57e-4d7d-bcaf-2f6843d693fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55626dc3-a4cd-46ff-a50d-231efc3f24e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Orban_bejelentette_mar_fel_is_szenteltek_az_uj_irodajat","timestamp":"2019. január. 06. 17:31","title":"Orbán bejelentette: már meg is szentelték az új irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali minőségű termésre lenne szükség.","shortLead":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali...","id":"20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea8af4f-57ba-4fc3-bcdd-5310c206a1ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","timestamp":"2019. január. 08. 10:27","title":"Gondban a Sió: nem lesz miből gyümölcslevet gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ced80b-94af-45d0-b850-7aa93fd283a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész magángéppel érkezett, ügyvédjével az oldalán.","shortLead":"A színész magángéppel érkezett, ügyvédjével az oldalán.","id":"20190107_Tiz_perc_alatt_lezavarta_a_birosag_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_meghallgatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3ced80b-94af-45d0-b850-7aa93fd283a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766f7534-147d-4959-91cc-0212735d4ddc","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Tiz_perc_alatt_lezavarta_a_birosag_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_meghallgatasat","timestamp":"2019. január. 07. 18:07","title":"Tíz perc alatt lezavarta a bíróság a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey meghallgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c95410b-07da-4668-a423-d4a7eb559eb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint tavasszal vezetik be az új működési formát. A családi mezőgazdasági vállalkozás (csmv) a tervek szerint már jogi személyiség lenne.","shortLead":"Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint tavasszal vezetik be az új működési formát. A családi...","id":"20190107_Megszuntetne_az_agrarkamara_a_csaladi_gazdasagokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c95410b-07da-4668-a423-d4a7eb559eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320dbd40-eed2-474d-b739-f9f3bc98bab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Megszuntetne_az_agrarkamara_a_csaladi_gazdasagokat","timestamp":"2019. január. 07. 14:02","title":"Megszüntetné az agrárkamara a családi gazdaságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea legfőbb vezetője egy újabb tárgyalás miatt látogatott Kínába. ","shortLead":"Észak-Korea legfőbb vezetője egy újabb tárgyalás miatt látogatott Kínába. ","id":"20190108_Filmsztarokhoz_hasonlo_parade_varta_Kim_Dzsongunt_a_kinai_utja_elott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0607e50-c9ce-4fa2-9d46-2cb2042d7512","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Filmsztarokhoz_hasonlo_parade_varta_Kim_Dzsongunt_a_kinai_utja_elott__video","timestamp":"2019. január. 08. 11:52","title":"Filmsztárokhoz hasonló parádé várta Kim Dzsongunt a kínai útja előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igyekszik kiszűrni a neki nem tetsző politikai célokért küzdő civileket az állam civileket tánogató szerve, a NEA, mondta el a Miniszterelnökség államtitkára az Echo Tv-ben. Ezzel ki lett mondva, hogy a kormány nem ad közpénzt a vele szembenálló civileknek.","shortLead":"Igyekszik kiszűrni a neki nem tetsző politikai célokért küzdő civileket az állam civileket tánogató szerve, a NEA...","id":"20190107_Elo_adasban_vallotta_be_az_allamtitkar_hogy_a_kormany_politikai_alapon_dont_a_civilek_tamogatasokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec66776d-eecd-4edf-b160-08cf7776e0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Elo_adasban_vallotta_be_az_allamtitkar_hogy_a_kormany_politikai_alapon_dont_a_civilek_tamogatasokrol","timestamp":"2019. január. 07. 11:06","title":"Élő adásban vallotta be az államtitkár, hogy a kormány politikai alapon dönt a civilek támogatásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]