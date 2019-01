Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi Kancellária példáját követné Orbán Viktor hivatala. Ide ugyanis a külsős vendégeket is beengedik, annyi a különbség, hogy kissé eltolt idősávban, így a kormánytisztviselőknek nem kell annyit várni.

A hvg.hu hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy a patinás Gundel étterem üzemelteti a budai Várba átköltöztetett Miniszterelnökség menzáját. Cikkünk hatalmas felháborodást váltott ki, főleg, miután Orbán Viktor sajtós munkatársa a rongyrázás megcáfolása érdekében elküldött két fotót lapunknak, és kiderült, hogy a Gundel-menza már szinte hihetetlenül olcsó. Azóta rengeteg visszajelzés érkezett, köztük egy olvasónktól fotókat kaptunk arról, hogyan működik ugyanez Bécsben, a Szövetségi Kancellárián (Bundeskanzleramt). Névtelenséget kérve elmesélte, hogy alig pár napja, január elején itt ebédelt és rácsodálkozott, mennyire „polgárközeli“ ez a kantin.

Tájékoztatás az összetevőkről és hogy mikor étkezhetnek a belső és külső vendégek © Olvasó

Ide ugyanis nem csak a kancellárián dolgozók mehetnek be, hanem hozzá hasonlóan bárki betérhet. „A "külsősök"-et (németül "externe") kifejezetten várják, csak annyi a különbség, hogy kicsit később ehetnek. Az ebédem 5,35 euróért levessel így is kifejezetten olcsó volt, ha Bécs belvárosát vesszük összehasonlítási alapnak. Az étkezde berendezése korrekt és tiszta, de funkcionálisan egyszerű. Mellettem ebédelt több hivatalnoknak kinéző ember, több nyugdíjas, egy rendőr és egy rendezvénytechnikai cég alkalmazottjai munkaruhában“ – mesélte.

Szerinte a Miniszterelnökség menzája körül kialakult helyzetet is megoldaná, ha ugyanígy bárki számára nyitva állna a lehetőség, hogy ott ebédeljen, a korrekt előnyök megtartásával. Erről is csatolt képet: a bécsi Kancellária menzáján annyi a kedvezmény a kormányhivatalnokoknak, hogy 12.15-ig csak őket engedik be, így a külsősökhöz képest kissé előbbre tolt idősávban csak ők étkezhetnek, így el tudják kerülni a sorban állást.

Továbbítottuk ötletét

Elküldte a heti menüt is, aznap pont magyarosnak is nevezhető ételek voltak, így székelykáposzta (szegediner krautfleisch) és lecsós sertéssült. Minden leves egységesen 1,20 euróba kerül és három főételből lehet választani, a legolcsóbb minden nap 5,35 euróba (nagyjából 1700 forintba), a legdrágább 6,45 euróba (2000 forintba) kerül. A desszertekért 1,10 eurót, vagyis 350 forintot kellett fizetni az első januári hét menüje alapján. Van vegetáriánus, illetve vegán változat a főételek között, ahogy az is, hogy a kalóriatartalmat feltüntetik.

Már hétfőn az ügyet elindító cikkünk miatt megkerestük a várgondnokságot, miután a Gundel arra hivatkozott, a menza ügyében itt kaphatunk válaszokat, de azóta sem regáltak. Most olvasónk felvetését a külsős vendégek fogadásáról szintén továbbítottuk hozzájuk, egyelőre annyit válaszoltak, hogy kérdezzük a Miniszterelnökséget. Megtettük, ha egyetlen kérdésünkre is befut végre a válasz, közöljük.