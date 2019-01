Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző szerint a magyar pártrendszer átalakulhat, de csak akkor, ha az ellenzék felismeri, hogy csak együtt juthatnak előre. ","shortLead":"Az elemző szerint a magyar pártrendszer átalakulhat, de csak akkor, ha az ellenzék felismeri, hogy csak együtt...","id":"20190109_Torok_Gabor_Amit_most_latunk_jelentos_fordulat_lehet_a_magyar_politikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceab35d-ef91-498e-bf14-291147fe6c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Torok_Gabor_Amit_most_latunk_jelentos_fordulat_lehet_a_magyar_politikaban","timestamp":"2019. január. 09. 11:01","title":"Török Gábor: Amit most látunk, jelentős fordulat lehet a magyar politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9772108e-f118-4812-a542-cdb974dc5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A szerencsétlenség Hatvan és Gyöngyös között történt.","shortLead":"A szerencsétlenség Hatvan és Gyöngyös között történt.","id":"20190108_Kamion_es_auto_utkozott_az_M3as_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9772108e-f118-4812-a542-cdb974dc5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5955239c-f18a-488d-b6a5-df47f063e864","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Kamion_es_auto_utkozott_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Kamion és autó ütközött az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ jelentése szerint Magyarországon több kiskorú lányt kényszerítenek szexmunkára, mint felnőtt nőt.","shortLead":"Az ENSZ jelentése szerint Magyarországon több kiskorú lányt kényszerítenek szexmunkára, mint felnőtt nőt.","id":"20190108_Riaszto_merteket_olt_az_emberkereskedelem_vilagszerte_a_kislanyok_vannak_a_legnagyobb_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7977c3-3f5b-4528-8f9a-eabae21ca735","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Riaszto_merteket_olt_az_emberkereskedelem_vilagszerte_a_kislanyok_vannak_a_legnagyobb_veszelyben","timestamp":"2019. január. 08. 19:51","title":"Riasztó mértéket ölt az emberkereskedelem világszerte, a kislányok vannak a legnagyobb veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál székhelyű befektetési vállalkozás részére. ","shortLead":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál...","id":"20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a59398-a82e-41f9-b48a-1cae677cb390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","timestamp":"2019. január. 09. 11:18","title":"Engedély nélkül működött, mindentől eltiltott egy társaságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként katonákra vonatkozó szigorú szabályok alá essenek – előre bejelentsék például, ha külföldre akarnak utazni vagy honvédelmi továbbképzésre kényszerítsék őket. Van olyan osztály, ahol minden orvos a felmondását tervezi. Újra a működésképtelenség szélére érhet a sürgősségi centrum is. ","shortLead":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként...","id":"20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8240b9e9-37f7-419a-9623-d19646f6e1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","timestamp":"2019. január. 09. 06:30","title":"Tömegével távozhatnak orvosok a Honvédkórházból, mert honvédségi állományba veszik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88f1ee-bfc5-4d0e-9c4b-991369b1c5d2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A harag az a méreg, amit te iszol meg, és azt reméled, hogy a másik fog meghalni tőle. Érzelmeink gyakran elragadnak bennünket, pedig a legtöbb helyzetben jó lenne inkább hideg fejjel döntéseket hoznunk – a munkahelyi konfliktusok kiemelt helyen szerepelnek ezen a listán.","shortLead":"A harag az a méreg, amit te iszol meg, és azt reméled, hogy a másik fog meghalni tőle. Érzelmeink gyakran elragadnak...","id":"20190110_Sertett_egok_kuzdelme__igy_fejlesztheti_az_onuralmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee88f1ee-bfc5-4d0e-9c4b-991369b1c5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b0cdc-21f3-4efb-9330-a49da9f29898","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190110_Sertett_egok_kuzdelme__igy_fejlesztheti_az_onuralmat","timestamp":"2019. január. 10. 12:15","title":"Sértett egók küzdelme – így fejlesztheti az önuralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76776848-8b36-4861-94bb-95e05c860692","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A veszprémi állatkerthez fordul Székely László ombudsman egy fogyatékkal élőket érintő ügy miatt – tudta meg a hvg. Az állampolgári jogok biztosa azt nehezményezi, hogy egy csoport fogyatékkal élő nem vásárolhatott kedvezményes belépőt, pedig minden hatósági igazolvánnyal rendelkeztek. A probléma azonban nem egyedi: Magyarországon a fogyatékosság önmagában nem jogosít fel kedvezményekre.","shortLead":"A veszprémi állatkerthez fordul Székely László ombudsman egy fogyatékkal élőket érintő ügy miatt – tudta meg a hvg...","id":"20190109_Meltanytalan_hogy_nem_mehettek_be_kedvezmenyes_jeggyel_a_fogyatekossaggal_elok_a_veszpremi_allatkertbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76776848-8b36-4861-94bb-95e05c860692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dd3c08-b575-498f-86f7-709fcc479cd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Meltanytalan_hogy_nem_mehettek_be_kedvezmenyes_jeggyel_a_fogyatekossaggal_elok_a_veszpremi_allatkertbe","timestamp":"2019. január. 09. 15:20","title":"Megalázó az ombudsman szerint, hogy a fogyatékosság nem elég egy kedvezményhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kóka János egykori gazdasági miniszter az étterem saját oldalán nevezte \"rosszízű demagógiának\", hogy támadják a várba költöztetett Miniszterelnökség menzáját üzemeltető Gundelt. Szerinte ha nem a Gundel, hanem mondjuk a \"Vállalatimenza Kft.\" nyerte volna el a megbízást, senki nem tiltakozna, és régóta bevett dolog, hogy a politikusok olcsóbban ehetnek például a képviselői irodaházban is. A virtuális vitában senkinek nem sikerült meggyőzni a másikat.","shortLead":"Kóka János egykori gazdasági miniszter az étterem saját oldalán nevezte \"rosszízű demagógiának\", hogy támadják a várba...","id":"20190108_Gyurcsany_egykori_minisztere_probalja_vedeni_a_Gundelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5eba341-7e36-4170-b01e-b81db69ce4a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Gyurcsany_egykori_minisztere_probalja_vedeni_a_Gundelt","timestamp":"2019. január. 09. 07:10","title":"Gyurcsány volt minisztere megvédi a Gundelt: \"Túl olcsó? És ez kinek fáj?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]