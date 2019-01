Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombat óta tartó havazás miatt teljes a káosz Dél-Németországban, van, ahol 3 méteres a hótakaró. ","shortLead":"A szombat óta tartó havazás miatt teljes a káosz Dél-Németországban, van, ahol 3 méteres a hótakaró. ","id":"20190110_Egy_9_eves_kisfiu_is_a_havazas_aldozatai_kozott_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75097ec9-7b36-4069-a4cc-f879990596ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Egy_9_eves_kisfiu_is_a_havazas_aldozatai_kozott_Nemetorszagban","timestamp":"2019. január. 10. 21:34","title":"Egy 9 éves kisfiú is a havazás áldozatai között Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61196b8e-d79a-4551-bed9-21501fd4e698","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éven belül valósággá válhat a Dream Chaser névre keresztelt űrrepülő, ami a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomás legénységének viszi majd az utánpótlásokat.","shortLead":"Három éven belül valósággá válhat a Dream Chaser névre keresztelt űrrepülő, ami a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomás...","id":"20190109_nasa_dreamchaser_urrepulogep_nemzetkozi_urallomas_iss_rakomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61196b8e-d79a-4551-bed9-21501fd4e698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7baa4f5-853d-45c8-bb13-8e649313d6d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nasa_dreamchaser_urrepulogep_nemzetkozi_urallomas_iss_rakomany","timestamp":"2019. január. 09. 15:03","title":"A NASA új űrhajóját úgy hívják, hogy Álomvadász, és össze lehet hajtani a szárnyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A végrehajtó, aki a Szögi Lajos családjának megítélt kártérítés kifizetését intézi, tavaly október óta elérhetetlen. ","shortLead":"A végrehajtó, aki a Szögi Lajos családjának megítélt kártérítés kifizetését intézi, tavaly október óta elérhetetlen. ","id":"20190110_Milliok_jarnanak_a_meglincselt_tanar_csaladjanak_de_eltunt_a_vegrehajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03cee02-9c26-494c-a2d5-cce0d1bb2be9","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Milliok_jarnanak_a_meglincselt_tanar_csaladjanak_de_eltunt_a_vegrehajto","timestamp":"2019. január. 10. 08:09","title":"Milliók járnának a meglincselt tanár családjának, de eltűnt a végrehajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c407cd-6f23-4ac8-8c11-2de89963bea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki olcsó Model S-re vagy Model X-re vágyik, annak most nem árt sietnie a megrendelés leadásával. ","shortLead":"Aki olcsó Model S-re vagy Model X-re vágyik, annak most nem árt sietnie a megrendelés leadásával. ","id":"20190111_a_tesla_dobja_a_legolcsobb_villanyautoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c407cd-6f23-4ac8-8c11-2de89963bea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97caab1c-9ec9-4cbb-a01d-2cec45890c66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_a_tesla_dobja_a_legolcsobb_villanyautoit","timestamp":"2019. január. 11. 11:21","title":"A Tesla dobja a legolcsóbb nagy villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea5d94c-9228-43bc-9890-350759650570","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virginia államban élő Sarah Gomez-Lane dínókról készült rajza bizonyult a legjobbnak a keresőóriás Doodle for Google nevű pályázatán. Nem kevés pénzhez juttatta ezzel iskoláját és saját magát.","shortLead":"A Virginia államban élő Sarah Gomez-Lane dínókról készült rajza bizonyult a legjobbnak a keresőóriás Doodle for Google...","id":"20190109_doodle_for_google_dinoszaurusz_rajzpalyazat_osztondijprogram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ea5d94c-9228-43bc-9890-350759650570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6818aa-7b4d-49ea-b0a0-a69b0a8d272a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_doodle_for_google_dinoszaurusz_rajzpalyazat_osztondijprogram","timestamp":"2019. január. 09. 17:33","title":"Egy 6 éves kislány nyerte a Google 8+13 millió forintos ösztöndíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban.","shortLead":"A nő csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban.","id":"20190110_Az_ev_elso_babajat_koszontotte_a_polgarmester_a_Facebookon_de_torolte_a_posztot_mikor_kiderult_ki_az_anya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ac8439-47c2-435e-ad71-b07ccefd80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Az_ev_elso_babajat_koszontotte_a_polgarmester_a_Facebookon_de_torolte_a_posztot_mikor_kiderult_ki_az_anya","timestamp":"2019. január. 10. 18:43","title":"Az év első babáját köszöntötte a polgármester a Facebookon, de törölte a posztot, mikor kiderült, ki az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470ed5e2-580e-4e59-925a-e9dd0550311c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csípője jobb oldala károsodott, fájdalmai a kezelések, műtét ellenére állandósodott. Ő az első a több mint 10 éve uralkodó nagy négyesből, aki visszavonult.","shortLead":"Csípője jobb oldala károsodott, fájdalmai a kezelések, műtét ellenére állandósodott. Ő az első a több mint 10 éve...","id":"20190111_Tenisz_Andy_Murray_visszavonul__A_cipom_es_a_zoknim_sem_tudom_fajdalom_nelkul_felvenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=470ed5e2-580e-4e59-925a-e9dd0550311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f84a61d-fdac-4e07-af4b-d8e3ab5694a1","keywords":null,"link":"/sport/20190111_Tenisz_Andy_Murray_visszavonul__A_cipom_es_a_zoknim_sem_tudom_fajdalom_nelkul_felvenni","timestamp":"2019. január. 11. 11:33","title":"Andy Murray visszavonul - \"A cipőm és a zoknim sem tudom fájdalom nélkül felvenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"150 város ingatlanárait hasonlították össze, és a budapesti vásárlók nem örülhetnek az eredménynek.","shortLead":"150 város ingatlanárait hasonlították össze, és a budapesti vásárlók nem örülhetnek az eredménynek.","id":"20190109_Ket_varost_talaltak_csak_a_vilagon_ahol_jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5afc2c-904c-4d15-b813-f3e69bc9c82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Ket_varost_talaltak_csak_a_vilagon_ahol_jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_Budapesten","timestamp":"2019. január. 09. 18:35","title":"Két várost találtak csak a világon, ahol jobban drágulnak a lakások, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]