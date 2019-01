Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"A világ talán legszebb késő római kori ezüstedényeivel kapcsolatos archív dokumentumok kérdése került terítékre a horvát kormány múlt csütörtöki ülésén. Végül döntés született a kincs megtalálásával és értékesítésével kapcsolatos horvátországi eljárás során keletkezett, eddig titkosan kezelt iratok hozzáférhetőségéről. \r

\r

","shortLead":"A világ talán legszebb késő római kori ezüstedényeivel kapcsolatos archív dokumentumok kérdése került terítékre...","id":"20190110_Kitalalnak_a_horvatok__felnyitottak_a_Seuso_titkos_aktait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26453902-5d25-4799-8cff-12f81cdd8e76","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Kitalalnak_a_horvatok__felnyitottak_a_Seuso_titkos_aktait","timestamp":"2019. január. 10. 19:29","title":"Kitálalnak a horvátok – felnyitották a Seuso titkos aktáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498e0051-7e23-487b-9720-308471b4e826","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy ezeréves női csontváz vizsgálatakor talált kék fogkő árulkodik arról, hogy a középkori Európában a nők sokkal nagyobb szerepet játszhattak a kéziratok létrehozásában, mint azt eddig vélték a kutatók.","shortLead":"Egy ezeréves női csontváz vizsgálatakor talált kék fogkő árulkodik arról, hogy a középkori Európában a nők sokkal...","id":"20190110_fog_allkapocs_feltaras_festes_regeszet_kezirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498e0051-7e23-487b-9720-308471b4e826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce9c98f-2979-46e6-92b3-475269757fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_fog_allkapocs_feltaras_festes_regeszet_kezirat","timestamp":"2019. január. 10. 14:09","title":"Kék fogköve árulta el a középkor ismeretlen festőnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi akar lenni – mondta Orbán Viktor a csütörtöki rendkívüli Kormányinfón. A miniszterelnök drukkol a populista jobboldalnak, szeretné, ha jobbra tőle lenne egy új politikai erő, amivel együttműködve az Európai Néppárt végre nem a másik, a bevándorláspárti irányba kacsintana. Azt is megismételte, hogy Matteo Salvini a hőse.","shortLead":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi...","id":"20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce809b97-3cd5-4b7e-80ca-69ffa46a3c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","timestamp":"2019. január. 10. 13:08","title":"Lengyel, olasz két jóbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Az Origo szerint hagyományteremtő céllal tartotta meg az év első kormányinfóját Orbán Viktor miniszterelnök, ahol az újságírók több mint két órán keresztül kérdezhették. Ez azért volt rendkívüli, mert jellemzően ellenzéki, független újságírókkal szinte egyáltalán nem áll szóba. Kigyűjtöttük a legjobb mondásokat, olyan is bekerült, amit kormánypárti kérdezőnek válaszolva mondott.","shortLead":"Az Origo szerint hagyományteremtő céllal tartotta meg az év első kormányinfóját Orbán Viktor miniszterelnök, ahol...","id":"20190110_Orban_131_eros_mondata_a_kormanyinforol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b3e99-0125-4334-8dd0-4a48359a2c2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_131_eros_mondata_a_kormanyinforol","timestamp":"2019. január. 10. 18:49","title":"Orbán 13+1 legerősebb mondata a csütörtöki kormányinfóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebben intézik ügyeiket személyesen.","shortLead":"Egyre kevesebben intézik ügyeiket személyesen.","id":"20190111_Egy_ev_alatt_tobb_mint_ketszaz_bankfiok_zart_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58688b4-66f4-4197-8a33-951f683581bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Egy_ev_alatt_tobb_mint_ketszaz_bankfiok_zart_be","timestamp":"2019. január. 11. 09:12","title":"Egy év alatt több mint kétszáz bankfiók zárt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban.","shortLead":"A nő csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban.","id":"20190110_Az_ev_elso_babajat_koszontotte_a_polgarmester_a_Facebookon_de_torolte_a_posztot_mikor_kiderult_ki_az_anya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ac8439-47c2-435e-ad71-b07ccefd80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Az_ev_elso_babajat_koszontotte_a_polgarmester_a_Facebookon_de_torolte_a_posztot_mikor_kiderult_ki_az_anya","timestamp":"2019. január. 10. 18:43","title":"Az év első babáját köszöntötte a polgármester a Facebookon, de törölte a posztot, mikor kiderült, ki az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","shortLead":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","id":"20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d93c98-92d5-416a-8e36-3b34e299547a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","timestamp":"2019. január. 10. 11:58","title":"Orbán üzent Sorosnak: Gyávaság a származás mögé bújni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7be941-7cd2-4e98-87fb-b763a9906915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég modern irodának az art deco egyik legszebb amerikai alkotása, a Chrysler Building.","shortLead":"Nem elég modern irodának az art deco egyik legszebb amerikai alkotása, a Chrysler Building.","id":"20190110_Eladnak_New_Yokr_ikonikus_felhokarcolojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7be941-7cd2-4e98-87fb-b763a9906915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df818b4b-ba7a-4f91-b726-1f50414388ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Eladnak_New_Yokr_ikonikus_felhokarcolojat","timestamp":"2019. január. 10. 12:46","title":"Eladó New York ikonikus felhőkarcolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]