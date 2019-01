Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7d1bd92-7886-4d85-9a8e-d11a7ee6d003","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A buszvezető megsérült, az autós elhajtott a helyszínről.","shortLead":"A buszvezető megsérült, az autós elhajtott a helyszínről.","id":"20190108_Ralottek_egy_pozsonyi_buszsoforre_egy_szemelyautobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d1bd92-7886-4d85-9a8e-d11a7ee6d003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e177dd8f-fb6e-44c9-be78-4579d8d113ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Ralottek_egy_pozsonyi_buszsoforre_egy_szemelyautobol","timestamp":"2019. január. 08. 18:38","title":"Rálőttek egy pozsonyi buszsofőrre egy személyautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy hogy az érdeklődésünk szerint akár koncert- vagy színházjeggyel jutalmazza hűségünket. Szakértőket kérdeztünk a magyar banki hűségszolgáltatások jövőjéről és jelenéről.","shortLead":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy...","id":"20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738c95d0-5ff7-4110-b8e9-82c2921df743","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","timestamp":"2019. január. 08. 07:32","title":"Szeretné, ha a bankja faragna önből tudatos vásárlót? A jó hír, hogy erre már nem kell sokat várnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6588b6d7-7f72-4d05-a66c-d5aba731f50e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Révész Máriusz szerint kevesebbet kellett fizetni értük, mint azt korábban gondolták.","shortLead":"Révész Máriusz szerint kevesebbet kellett fizetni értük, mint azt korábban gondolták.","id":"20190108_Husz_lakohajot_vett_a_Mahart_a_nyaralohajozasi_programban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6588b6d7-7f72-4d05-a66c-d5aba731f50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44446ab6-10ed-45c4-9b21-6193f1e9596a","keywords":null,"link":"/kkv/20190108_Husz_lakohajot_vett_a_Mahart_a_nyaralohajozasi_programban","timestamp":"2019. január. 08. 15:38","title":"Húsz lakóhajót vett a Mahart a nyaralóhajózási programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták megkörnyékezni az új szkopjei kormány képviselői, és azt ajánlották neki, enyhébb büntetést kap, ha támogatja a görög–macedón névvita megoldását lehetővé országnév váltást. Az állítólagos javaslatról az Infomax nevű hírportál számolt be, egy olyan neve mellőzését kérő személyre hivatkozva, aki találkozott Budapesten a Magyarországon menedéket kapott exkormányfővel. A közvetítőn keresztül Gruevszki sorosozott is egy jót.","shortLead":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták...","id":"20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fff3567-03e5-44f7-a45c-9550f9528365","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","timestamp":"2019. január. 08. 14:32","title":"Gruevszkit megkörnyékezték, ám Orbán barátja nem hagyta magát – állítja egy rejtélyes közvetítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint a falvakban élőkön csattan az ostor. Több kistelepülésen is felháborodást okozott a helyi fiókok bezárása, pedig a racionalizálásra hivatkozva a TakarékBank fiókjainak harmadára is lakat kerülhet.","shortLead":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint...","id":"20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94743232-73e7-4f54-b323-c984e298ab78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","timestamp":"2019. január. 09. 11:23","title":"Vidéki takarékok bezárása: „Most megint a cihában tarthatjuk a pénzünket?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1919 munkacímű film Wass Albert novelláira épülne.","shortLead":"Az 1919 munkacímű film Wass Albert novelláira épülne.","id":"20190108_Trianonhorrort_forgatna_Palfi_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591fbdcc-c2a1-4f9b-a693-50629b51652a","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_Trianonhorrort_forgatna_Palfi_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 08. 09:15","title":"Trianon-horrort forgatna Pálfi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b6ec4-b548-459d-96bb-d5bba1293556","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FoldiMate eszköze a gyártó szerint egy teljes mosás során keletkezett ruhamennyiséget képes összehajtogatni. És a legjobb: ehhez csak pár percre van szüksége.","shortLead":"A FoldiMate eszköze a gyártó szerint egy teljes mosás során keletkezett ruhamennyiséget képes összehajtogatni. És...","id":"20190108_foldimate_ruhak_osszehajtogatasa_hazimunka_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ec4-b548-459d-96bb-d5bba1293556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d256ef-58cb-4c53-aac4-ca8defdcdcf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_foldimate_ruhak_osszehajtogatasa_hazimunka_ces_2019","timestamp":"2019. január. 08. 11:33","title":"Itt a robot, amely olyan profin összehajtogatja a kimosott ruhákat, ahogy senki más – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1326c2b3-45c8-4ed2-8136-27efd7728845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új céget a két eddigi koordináló vállalat összeolvasztásával alapította meg a Miniszterelnökség.","shortLead":"Az új céget a két eddigi koordináló vállalat összeolvasztásával alapította meg a Miniszterelnökség.","id":"20190107_Mostantol_a_Varkapitanysag_felel_a_Varban_zajlo_kormanyzati_beruhazasokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1326c2b3-45c8-4ed2-8136-27efd7728845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6592d95a-95b2-4c88-8b09-418865033dec","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Mostantol_a_Varkapitanysag_felel_a_Varban_zajlo_kormanyzati_beruhazasokert","timestamp":"2019. január. 07. 17:23","title":"Mostantól a Várkapitányság felel a Várban zajló kormányzati beruházásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]