[{"available":true,"c_guid":"7525fc2b-80ec-4ef8-a791-bfd8def8d1d5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Három magyar orvos arra vállalkozott, hogy műtétek sorozatával megpróbáljon szétválasztani egy fejüknél összenőtt bangladesi ikerpárt. A végső, szétválasztó műtétet várhatóan tavasz végén, nyár elején végrehajtó idegsebész, a Honvédkórház Idegsebészeti Osztályának főorvosa, Csókay András szaktekintély, ám a szakmán belül is vitatott személyiségnek számít: nyíltan hangoztatja vallásosságát és az abortuszellenességét. Meggyőződése, hogy imádság és bonctermi gyakorlás nélkül a számára nincs sikeres nagyműtét. Interjú.","shortLead":"Három magyar orvos arra vállalkozott, hogy műtétek sorozatával megpróbáljon szétválasztani egy fejüknél összenőtt...","id":"20190114_Nagy_muteteket_Istenhit_nelkul_nem_tudnek_megoldani__interju_sziami_ikreket_operalo_orvoscsapat_idegsebeszevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7525fc2b-80ec-4ef8-a791-bfd8def8d1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcff5680-c4d4-489b-bbe0-5ff045e5675c","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Nagy_muteteket_Istenhit_nelkul_nem_tudnek_megoldani__interju_sziami_ikreket_operalo_orvoscsapat_idegsebeszevel","timestamp":"2019. január. 14. 06:30","title":"„Nagy műtéteket istenhit nélkül nem tudnék megoldani” – interjú a sziámi ikreket operáló orvoscsapat idegsebészével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli részében lévő Odessza összes iskolájában, elsősorban a kanyarós megbetegedések továbbra is növekvő száma miatt, miközben influenza és más felső légúti betegségek is terjednek az oktatási intézményekben – adta hírül az Ukrajinszka Pravda hírportál.","shortLead":"Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli...","id":"20190114_kanyaro_jarvany_ukrajna_odessza_luck_vedooltas_iskola_karanten_tanitasi_szunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd975cfa-e086-4080-bde3-2d3519b811f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_kanyaro_jarvany_ukrajna_odessza_luck_vedooltas_iskola_karanten_tanitasi_szunet","timestamp":"2019. január. 14. 16:58","title":"Súlyos a kanyaróhelyzet Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétséges, hogy bármire elég lesz-e a kísérlet.","shortLead":"Kétséges, hogy bármire elég lesz-e a kísérlet.","id":"20190114_Brexit_az_EU_dobott_mentomellenyt_a_bukasra_varo_brit_kormanyfonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1610585-f5f4-47c4-8b1d-4390a28ed1ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Brexit_az_EU_dobott_mentomellenyt_a_bukasra_varo_brit_kormanyfonek","timestamp":"2019. január. 14. 13:43","title":"Brexit: Az EU dobott mentőmellényt a bukásra váró brit kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi az egytrillió a tízediken. Utána pedig a válaszra valami zenét kell produkálni. ","shortLead":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi...","id":"20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288def33-b430-45ab-8334-e2664da4a65f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","timestamp":"2019. január. 13. 16:13","title":"Ilyen (mulatságos), amikor a zenészek megkérdezik a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996c7688-2382-4bd7-a95a-b7347355feb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vörös Brigádok gyilkosa a hetvenes években volt aktív.","shortLead":"A Vörös Brigádok gyilkosa a hetvenes években volt aktív.","id":"20190113_Elfogtak_egy_olasz_vorosterroristat_Boliviaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=996c7688-2382-4bd7-a95a-b7347355feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f855b7a-3c03-4a23-8b80-1739ca70286e","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Elfogtak_egy_olasz_vorosterroristat_Boliviaban","timestamp":"2019. január. 13. 08:03","title":"Elfogtak egy olasz vörösterroristát Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc33c4f4-5967-4f0e-be00-d82842114bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a tapolcai kórházról van szó, bár a történteket megosztó Rig Lajos nem említi meg az intézmény nevét. Az ágyak végül Mindszentkállára kerültek.","shortLead":"Valószínűleg a tapolcai kórházról van szó, bár a történteket megosztó Rig Lajos nem említi meg az intézmény nevét...","id":"20190115_Elutasitotta_a_plusz_agyakat_a_korhaz_mert_azokat_a_Jobbik_kuldte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc33c4f4-5967-4f0e-be00-d82842114bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e982cc72-9f4d-423e-aa35-dac1adeff7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Elutasitotta_a_plusz_agyakat_a_korhaz_mert_azokat_a_Jobbik_kuldte","timestamp":"2019. január. 15. 05:26","title":"Elutasította a plusz ágyakat a kórház, csak mert azokat a Jobbik küldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jelentős béremeléseket jelentett be az Auchan és a Spar, kiemelve a versenyképes fizetések és az alkalmazottak megbecsülésének jelentőségét.","shortLead":"Jelentős béremeléseket jelentett be az Auchan és a Spar, kiemelve a versenyképes fizetések és az alkalmazottak...","id":"20190114_auchan_beremeles_fizetes_alkalmazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9aab4e-0ac8-48d0-ac52-18cc245afca4","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_auchan_beremeles_fizetes_alkalmazott","timestamp":"2019. január. 14. 21:13","title":"A Spar után az Auchan is nagyot emel a béreken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd576c5-f2ec-43e4-9b1d-d8284cdef232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mindegyik, de érdemes számontartani.","shortLead":"Nem mindegyik, de érdemes számontartani.","id":"20190113_Benyelik_a_bankok_a_tranzakcios_ado_csokkenteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fd576c5-f2ec-43e4-9b1d-d8284cdef232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c965dfec-3332-4ee7-88d3-75c311143ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Benyelik_a_bankok_a_tranzakcios_ado_csokkenteset","timestamp":"2019. január. 13. 12:45","title":"Benyelik a bankok a tranzakciós adó csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]