Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cf7ffb-95f8-4fcb-a4c5-f43fb3f2d524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dühkezelés meglehetősen fizikai formáját kínálja egy kínai vállalkozás. Van rá kereslet.","shortLead":"A dühkezelés meglehetősen fizikai formáját kínálja egy kínai vállalkozás. Van rá kereslet.","id":"20190114_Duhos_Csapjon_oda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cf7ffb-95f8-4fcb-a4c5-f43fb3f2d524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb5b703-e637-43ab-9f6c-7fb1903d7ae0","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Duhos_Csapjon_oda","timestamp":"2019. január. 15. 08:15","title":"Dühös? Csapjon oda!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43172bb4-4c28-4032-929f-1da6ba1c4e36","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kalocsai rabok egy része hamarosan átkerül a kiskunhalasi menekültközpontból kialakított új börtönbe – derül ki egy kormányzati előterjesztésből. Hazánkat sorra marasztalták el a börtönök zsúfoltsága és az embertelen körülmények miatt, az új helyen viszont az európai normáknak megfelelő zárkák lesznek. A Pintér Sándor által jegyzett javaslatban az is szerepel, hogy ezt a közvélemény felé nem szükséges nagyon kommunikálni.","shortLead":"A kalocsai rabok egy része hamarosan átkerül a kiskunhalasi menekültközpontból kialakított új börtönbe – derül ki...","id":"20190115_Kalocsai_rabok_kerulnek_az_uj_borton_komfortos_zarkaiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43172bb4-4c28-4032-929f-1da6ba1c4e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b42f15b-7ce3-4838-9ff0-a934a1d14735","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Kalocsai_rabok_kerulnek_az_uj_borton_komfortos_zarkaiba","timestamp":"2019. január. 15. 06:15","title":"Kalocsai rabok kerülnek az új, kiskunhalasi börtön komfortos celláiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez: egy olyan eszközt készítettek, ami képes automatikusan felismerni és elfedni a bőrhibákat.","shortLead":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez...","id":"20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0819f-5c59-4124-a9e4-305ba03c6d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","timestamp":"2019. január. 15. 11:03","title":"Mintha a valóságban photoshopolnánk magunkat, úgy tünteti el a bőrhibákat ez a kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatemelés előtt más eszközöket vethet be a jegybank, ha az infláció tovább emelkedik.","shortLead":"A kamatemelés előtt más eszközöket vethet be a jegybank, ha az infláció tovább emelkedik.","id":"20190116_Hamarosan_lephet_az_MNB_nyakunkon_a_szigoritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdf1772-c5f6-4e84-b244-11becfa6616b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Hamarosan_lephet_az_MNB_nyakunkon_a_szigoritas","timestamp":"2019. január. 16. 13:45","title":"Hamarosan léphet az MNB, nyakunkon a szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a244df0d-b058-47f5-8a6d-2f17de9d67ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futurisztikus külcsínű, tisztán elektromos hajtásláncú sportkocsi zöld jelzést kapott Ingolstadtban.","shortLead":"A futurisztikus külcsínű, tisztán elektromos hajtásláncú sportkocsi zöld jelzést kapott Ingolstadtban.","id":"20190115_alombol_valosag_sorozatgyartasba_kerul_a_775_loeros_villanyAudi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a244df0d-b058-47f5-8a6d-2f17de9d67ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39543381-6d04-4bf4-b0ff-1e9e9e0c100a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_alombol_valosag_sorozatgyartasba_kerul_a_775_loeros_villanyAudi","timestamp":"2019. január. 15. 08:21","title":"Álomból valóság: sorozatgyártásba kerül a 775 lóerős villany-Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat átnézve és szakértőkkel beszélve. A döntés borítékolható, azonban a közmédia a végtelenségig húzhatja az időt. Az MTV korábbi hírigazgatója, Kert Attila azt mondja, Hadházy politikai hirdetést akar föladni, amit ő nem engedne adásba, ahogy a Soros-kampánynál is ezt tette volna, de ha az ment, ez is mehetne. ","shortLead":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat...","id":"20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e61f20-556f-416f-bde9-7c0d7fd48013","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 16. 18:25","title":"4817-szer ment le a kormánypropaganda, Hadházy hirdetése aligha fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek óta áll a szemét az egyik mátészalkai lakótelepen, a lakók már garázsokban gyűjtik a hulladékot.","shortLead":"Az ünnepek óta áll a szemét az egyik mátészalkai lakótelepen, a lakók már garázsokban gyűjtik a hulladékot.","id":"20190115_Karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet_a_mateszalkai_teleprol_megjelentek_a_patkanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780e4f6a-3144-4535-b7fc-09dc1dd18492","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet_a_mateszalkai_teleprol_megjelentek_a_patkanyok","timestamp":"2019. január. 15. 11:49","title":"Karácsony óta nem viszik el a szemetet a mátészalkai telepről, megjelentek a patkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz osztrák kancellár már most kizárta, hogy újratárgyalják a Brexit-megállapodást, az EU-országok vezetői többségében viszont úgy nyilatkoztak, hogy sajnálják, hogy a brit parlament elvetette a megállapodást, de ők felkészültek mindenre. ","shortLead":"Sebastian Kurz osztrák kancellár már most kizárta, hogy újratárgyalják a Brexit-megállapodást, az EU-országok vezetői...","id":"20190115_Felkeszulten_varjak_az_EUs_vezetok_May_uj_otleteit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b441951-54f2-4820-9d8e-f41141ef89ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Felkeszulten_varjak_az_EUs_vezetok_May_uj_otleteit","timestamp":"2019. január. 15. 22:17","title":"Felkészülten várják az EU-s vezetők May új ötleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]