Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre üzleti tesztelés zajlik, a rendszer nyáron lesz mindenki számára elérhető.","shortLead":"Egyelőre üzleti tesztelés zajlik, a rendszer nyáron lesz mindenki számára elérhető.","id":"20190103_Mar_tesztelik_a_bankok_az_azonnali_fizetesi_rendszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdaf4c-7456-4c99-8f5d-e039afdea078","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Mar_tesztelik_a_bankok_az_azonnali_fizetesi_rendszert","timestamp":"2019. január. 03. 13:31","title":"Már tesztelik a bankok az azonnali fizetési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Polgármestert és képviselőket is választanak. ","shortLead":"Polgármestert és képviselőket is választanak. ","id":"20190104_Az_ev_elso_hetvegejen_meg_is_tartjak_az_elso_idokozi_valasztasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cbfe56-d653-4e44-83e8-4d0e7189d9f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_ev_elso_hetvegejen_meg_is_tartjak_az_elso_idokozi_valasztasokat","timestamp":"2019. január. 04. 06:52","title":"Az év első hétvégéjén meg is tartják az első időközi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91a0499-5d94-49d2-986c-2c3a910b103d","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A stressz alapjában természetes állapot, az élet velejárója. Ugyanakkor jelentősen igénybe veszi a szervezetet, és ha állandósul, akár meg is betegítheti azt. Ezért fontos felismerni, hogy mikortól káros, és melyek a túlzott stressz jelei. ","shortLead":"A stressz alapjában természetes állapot, az élet velejárója. Ugyanakkor jelentősen igénybe veszi a szervezetet, és ha...","id":"remotivextra_20170207_Vegye_eszre_ha_baj_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c91a0499-5d94-49d2-986c-2c3a910b103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9914136c-668a-4fda-b23f-e1754d84fb14","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20170207_Vegye_eszre_ha_baj_van","timestamp":"2019. január. 04. 12:35","title":"Kíváncsi, hogy milyen a stressz-szintje? Töltse ki tesztünket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"955f45aa-3aeb-4f22-b3cb-b2481285f86b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hosszú idő óta ez az első alkalom, hogy a demokraták kerülnek többségbe.","shortLead":"Hosszú idő óta ez az első alkalom, hogy a demokraták kerülnek többségbe.","id":"20190103_Megkezdodott_az_atrendezodes_tobbsegbe_kerultek_az_amerikai_alsohazban_a_demokratak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955f45aa-3aeb-4f22-b3cb-b2481285f86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c3f0a0-070c-434c-bee2-81d4b561d3e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Megkezdodott_az_atrendezodes_tobbsegbe_kerultek_az_amerikai_alsohazban_a_demokratak","timestamp":"2019. január. 03. 19:30","title":"Megkezdődött az átrendeződés: többségbe kerültek az amerikai alsóházban a demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad77bcf-ae43-43b5-92ef-d4d225959ae1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 75 éves német nő lett rosszul, még a levegőben meghalt. ","shortLead":"Egy 75 éves német nő lett rosszul, még a levegőben meghalt. ","id":"20190103_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_mert_meghalt_egy_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad77bcf-ae43-43b5-92ef-d4d225959ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d972aa-8f62-455a-9c58-5e709668e0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_mert_meghalt_egy_utas","timestamp":"2019. január. 03. 13:55","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy gép, mert meghalt egy utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d41395-62c7-4cd5-b68a-bd470fa9a3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi férfiakkal szemben vádat emeltek.","shortLead":"A külföldi férfiakkal szemben vádat emeltek.","id":"20190104_300_ezer_forintos_aranylancot_loptak_egy_Balatonparti_fesztivalon_de_elkaptak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5d41395-62c7-4cd5-b68a-bd470fa9a3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b5af67-7240-4032-9002-9f739852435c","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_300_ezer_forintos_aranylancot_loptak_egy_Balatonparti_fesztivalon_de_elkaptak_oket","timestamp":"2019. január. 04. 09:22","title":"300 ezer forintos aranyláncot loptak egy Balaton-parti fesztiválon, de elkapták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"Windisch Judit","category":"kkv","description":"Több helyen csak a törvény kihirdetésére vártak és azonnal léptek.","shortLead":"Több helyen csak a törvény kihirdetésére vártak és azonnal léptek.","id":"20190102_Stikaban_probaljak_atvinni_egyes_cegeknel_a_400_oras_tulmunkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079d89b7-59ef-4bc1-a3f0-621b37f397f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Stikaban_probaljak_atvinni_egyes_cegeknel_a_400_oras_tulmunkat","timestamp":"2019. január. 02. 18:30","title":"Stikában fogadtathatják el egyes cégeknél a dolgozókkal a 400 órás túlmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Sajnálatos, hogy a Fidesz-KDNP százmilliárdos hazug gyűlöletkampánya ide vezetett” – írta közleményében a Jobbik.","shortLead":"„Sajnálatos, hogy a Fidesz-KDNP százmilliárdos hazug gyűlöletkampánya ide vezetett” – írta közleményében a Jobbik.","id":"20190104_Halalosan_megfenyegettek_a_jobbikos_Mirkoczki_Adamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29c615d-602d-4e06-abdd-be02172c4f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Halalosan_megfenyegettek_a_jobbikos_Mirkoczki_Adamot","timestamp":"2019. január. 04. 13:45","title":"Halálosan megfenyegették a jobbikos Mirkóczki Ádámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]