Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3814e1d1-d230-48a5-8af1-0e30f439eda1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság vétót emel a német Siemens AG és francia konkurense, az Alstom SA vasúti üzletágainak egyesülésére - közölte a Reuters jól értesült forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Az Európai Bizottság vétót emel a német Siemens AG és francia konkurense, az Alstom SA vasúti üzletágainak egyesülésére...","id":"20190120_Az_Europai_Bizottsag_megvetozza_a_Siemens_es_az_Alstom_vasuti_uzletaganak_egyesuleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3814e1d1-d230-48a5-8af1-0e30f439eda1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1927a-84de-45dd-956d-f1b71272825a","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Az_Europai_Bizottsag_megvetozza_a_Siemens_es_az_Alstom_vasuti_uzletaganak_egyesuleset","timestamp":"2019. január. 20. 11:20","title":"Az Európai Bizottság megvétozza a Siemens és az Alstom vasúti üzletágának egyesülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök is megemlékezett a producer haláláról.","shortLead":"A magyar miniszterelnök is megemlékezett a producer haláláról.","id":"20190120_Orban_Andy_Vajna_halalara_Koszonok_mindent_baratom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea60b18-cc3d-4824-8ce1-54c55a637a6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Orban_Andy_Vajna_halalara_Koszonok_mindent_baratom","timestamp":"2019. január. 20. 12:41","title":"Orbán Andy Vajna halálára: Köszönök mindent, barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok francia válogatott 33-30-ra legyőzte szombaton az Európa-bajnok spanyol csapatot a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjének első fordulójában.","shortLead":"A világbajnok francia válogatott 33-30-ra legyőzte szombaton az Európa-bajnok spanyol csapatot a német-dán közös...","id":"20190119_Sterbik_bravurjai_most_nem_mentettek_meg_a_spanyolokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93892f18-e0aa-4c4c-bd0a-460bfb6bc58a","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Sterbik_bravurjai_most_nem_mentettek_meg_a_spanyolokat","timestamp":"2019. január. 19. 20:36","title":"Sterbik bravúrjai most nem mentették meg a spanyolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az éllovas FC Liverpool otthon 4-3-ra győzte le a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Az éllovas FC Liverpool otthon 4-3-ra győzte le a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 23...","id":"20190119_Het_gol_Liverpoolban_ebbol_a_hazaiak_harmat_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e5f94d-0fd0-419a-b1ce-b83d16e78d29","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Het_gol_Liverpoolban_ebbol_a_hazaiak_harmat_kaptak","timestamp":"2019. január. 19. 18:36","title":"Hét gól Liverpoolban, ebből a hazaiak hármat kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","shortLead":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","id":"20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acba27-1c4f-4eb6-9cab-36db0b7e5bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","timestamp":"2019. január. 20. 21:24","title":"Rátámadt a saját családjára, és megölte a kisbabájukat is az oregoni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség megintette a 98 éves Fülöp herceget.","shortLead":"A rendőrség megintette a 98 éves Fülöp herceget.","id":"20190120_Ket_nappal_autobalesete_utan_mar_biztonsagi_ov_nelkul_vezetett_az_angol_kiralyno_ferje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d074eb85-2ba9-4f4f-a5fd-e90dccc086c4","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Ket_nappal_autobalesete_utan_mar_biztonsagi_ov_nelkul_vezetett_az_angol_kiralyno_ferje","timestamp":"2019. január. 20. 08:20","title":"Két nappal autóbalesete után már biztonsági öv nélkül vezetett az angol királynő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0314ccf8-cf8d-4545-b30f-0ea2a0f05f7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lenne gyógyszer, ami segít neki, de az egészségbiztosító nem támogatja.","shortLead":"Lenne gyógyszer, ami segít neki, de az egészségbiztosító nem támogatja.","id":"20190120_Allando_fajdalommal_el_az_izomsorvadasos_kislany_a_csalad_meg_remenykedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0314ccf8-cf8d-4545-b30f-0ea2a0f05f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c7a552-1603-463b-9a7a-cf01ede9940a","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Allando_fajdalommal_el_az_izomsorvadasos_kislany_a_csalad_meg_remenykedik","timestamp":"2019. január. 20. 19:52","title":"Állandó fájdalommal él az izomsorvadásos kislány, a család még reménykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le belga–svéd ellenfelét a Babos–Mladenovic-páros az Australian Open nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Két szettben győzte le belga–svéd ellenfelét a Babos–Mladenovic-páros az Australian Open nyolcaddöntőjében.","id":"20190121_A_legjobb_nyolcba_jutottak_Babosek_Melbourneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbae71f-4670-4784-b632-942b47ff70aa","keywords":null,"link":"/sport/20190121_A_legjobb_nyolcba_jutottak_Babosek_Melbourneben","timestamp":"2019. január. 21. 07:09","title":"A legjobb nyolcba jutottak Babosék Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]