[{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény a honlapján tette közzé a válaszait a lap kérdéseire. ","shortLead":"Az intézmény a honlapján tette közzé a válaszait a lap kérdéseire. ","id":"20190121_Visszaszolt_az_MTA_a_gazdalkodasat_szamonkero_Magyar_Hirlapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687e82e-0e92-491e-94fc-a69cb93ff575","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Visszaszolt_az_MTA_a_gazdalkodasat_szamonkero_Magyar_Hirlapnak","timestamp":"2019. január. 21. 12:40","title":"Visszaszólt az MTA a gazdálkodását számonkérő Magyar Hírlapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7438f6c4-9f14-4da0-b6bb-5cb6b473ff0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltehetően gázrobbanás történt egy veszprémi társasházban kedd reggel.","shortLead":"Feltehetően gázrobbanás történt egy veszprémi társasházban kedd reggel.","id":"20190122_veszprem_gazrobbanas_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7438f6c4-9f14-4da0-b6bb-5cb6b473ff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff18105-38a0-49f5-9c67-9be05470ce1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_veszprem_gazrobbanas_serultek","timestamp":"2019. január. 22. 12:46","title":"Súlyos sérültje is van a veszprémi gázrobbanásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ausztriában munkát találók kétharmada külföldi, a magyarok száma nagyot nőtt.","shortLead":"Az Ausztriában munkát találók kétharmada külföldi, a magyarok száma nagyot nőtt.","id":"20190122_Egyre_tobb_magyar_megy_Ausztriaba_dolgozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbb6bb-70a4-453f-9cce-edf99ea271e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Egyre_tobb_magyar_megy_Ausztriaba_dolgozni","timestamp":"2019. január. 22. 07:40","title":"Egyre több magyar megy Ausztriába dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"Csatlós Hanna - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Andy Vajna karrierje kezdetétől biztos kézzel nyúlt a kultikussá és kasszasikerré váló filmötletekhez. Neki köszönhetjük Rambót, az Angyalszívet, a Budapesten forgatott Evitát, de a harmadik Die Hard-filmet is. Alig győztünk válogatni, melyik filmeket tartjuk emlékezetesnek Andy Vajna munkásságából.","shortLead":"Andy Vajna karrierje kezdetétől biztos kézzel nyúlt a kultikussá és kasszasikerré váló filmötletekhez. Neki...","id":"20190120_Rambotol_A_miniszter_felrelepig__ezekert_a_filmekert_vagyunk_halasak_Andy_Vajnanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66b2a3-f630-4101-8975-381ab8b76017","keywords":null,"link":"/kultura/20190120_Rambotol_A_miniszter_felrelepig__ezekert_a_filmekert_vagyunk_halasak_Andy_Vajnanak","timestamp":"2019. január. 20. 19:32","title":"Rambótól A miniszter félrelépig - ezekért a filmekért vagyunk hálásak Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"165, 149 és 148 éves ember is szerepel a török választói névjegyzékben, de olyat is találtak, aki a papírjai szerint egy négyemeletes ház ötödik szintjén lakik.","shortLead":"165, 149 és 148 éves ember is szerepel a török választói névjegyzékben, de olyat is találtak, aki a papírjai szerint...","id":"20190122_Vagy_egy_165_eves_ember_is_szavazhat_a_torok_valasztason_vagy_valaki_csalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12af9f28-a522-4d6f-bc7d-028576de6c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Vagy_egy_165_eves_ember_is_szavazhat_a_torok_valasztason_vagy_valaki_csalt","timestamp":"2019. január. 22. 05:45","title":"Vagy egy 165 éves ember is szavazhat a török választáson, vagy valaki csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erősödnek az óceáni hullámok a klímaváltozás hatására, ami a jövőben komoly veszélyt jelenthet a part menti településekre - figyelmeztetnek a kutatók a Nature című tudományos folyóiratban publikált tanulmányukban.","shortLead":"Erősödnek az óceáni hullámok a klímaváltozás hatására, ami a jövőben komoly veszélyt jelenthet a part menti...","id":"20190120_oceanok_hullamok_erosodese_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ae6511-8846-4834-b7e1-ab90b76dcf50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190120_oceanok_hullamok_erosodese_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 20. 23:33","title":"Annyira erősödnek az óceánok hullámai, hogy kezd veszélyessé válni a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brandon Truaxe 41 éves volt.","shortLead":"Brandon Truaxe 41 éves volt.","id":"20190122_Meghalt_az_egyik_kultikus_szepsegipari_ceg_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112b116-7913-45d0-a17c-24013df652da","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Meghalt_az_egyik_kultikus_szepsegipari_ceg_alapitoja","timestamp":"2019. január. 22. 09:55","title":"Meghalt az egyik kultikus szépségipari cég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pedig a hatalma bebiztosítása érdekében átalakította többek között a választási rendszert, a médiát és az igazságszolgáltatást is.","shortLead":"A Fidesz pedig a hatalma bebiztosítása érdekében átalakította többek között a választási rendszert, a médiát és...","id":"20190121_Wall_Street_Journal_Orban_Magyarorszaga_az_onkenyuralom_es_a_demokracia_hibridje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f33552-5540-4e8b-b082-82b317bfd039","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Wall_Street_Journal_Orban_Magyarorszaga_az_onkenyuralom_es_a_demokracia_hibridje","timestamp":"2019. január. 21. 16:58","title":"Wall Street Journal: Orbán Magyarországa az önkényuralom és a demokrácia hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]