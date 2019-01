Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan génszerkesztett csirke létrehozásán dolgoznak az Edinburgh-i Egyetem tudósai, amely teljesen ellenálló az influenzával szemben, hogy így állítsák meg a következő nagy emberi influenzajárványt.","shortLead":"Olyan génszerkesztett csirke létrehozásán dolgoznak az Edinburgh-i Egyetem tudósai, amely teljesen ellenálló...","id":"20190128_genszerkesztett_csirke_influenza_ellenallo_h1n1_madarinfuenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e917fb94-32f0-43d0-a4b8-a578bccf3dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_genszerkesztett_csirke_influenza_ellenallo_h1n1_madarinfuenza","timestamp":"2019. január. 28. 00:03","title":"Génszerkesztett csirkén dolgoznak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész azzal indult, hogy Horváth trollnak nevezte őt.","shortLead":"Az egész azzal indult, hogy Horváth trollnak nevezte őt.","id":"20190126_Puzser_kiosztotta_Horvath_Csabat_de_Karacsonyt_sem_kimelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f23316f-5e9b-4234-ba4b-e75e201f7ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Puzser_kiosztotta_Horvath_Csabat_de_Karacsonyt_sem_kimelte","timestamp":"2019. január. 26. 13:19","title":"Puzsér kiosztotta Horváth Csabát, de Karácsonyt sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai külügyminiszteri látogatás is elképzelhető.","shortLead":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai...","id":"20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd52e75-579e-4389-b05c-94b0c2fe47d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","timestamp":"2019. január. 28. 08:40","title":"WSJ: Amerika bizalma megrendült Magyarországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307bdba9-7778-43b4-bd25-7e7f01abf1a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap este gondolt egyet egy mohácsi férfi Győrben.","shortLead":"Vasárnap este gondolt egyet egy mohácsi férfi Győrben.","id":"20190128_Autot_rugdosott_bar_nem_tudta_miert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=307bdba9-7778-43b4-bd25-7e7f01abf1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdc982f-6108-4f3c-b6b2-76601c904b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Autot_rugdosott_bar_nem_tudta_miert","timestamp":"2019. január. 28. 07:47","title":"Autót rugdosott, bár nem tudta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover 96 edzője lett.","shortLead":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover...","id":"20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90c6e3b-2489-4740-9d50-4b772bc94617","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","timestamp":"2019. január. 27. 19:29","title":"Bundesliga-edző lett a Fradi korábbi trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem fogadja el a nyolcnapos határidőt, amit négy európai ország adott Nicolas Madurónak, hogy írjon ki újabb választásokat. Venezuela ugyanis nincs Európához kötve.","shortLead":"Nem fogadja el a nyolcnapos határidőt, amit négy európai ország adott Nicolas Madurónak, hogy írjon ki újabb...","id":"20190127_A_venezuelai_allamfo_bekemenyitett_Ez_arcatlansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2c691d-f375-47fc-9aa9-f68b08dd6fb0","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_A_venezuelai_allamfo_bekemenyitett_Ez_arcatlansag","timestamp":"2019. január. 27. 17:14","title":"A venezuelai államfő bekeményített: \"Ez arcátlanság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jégen csak a szöges gumik adhatnak tapadást, ezek használata azonban tiltott hazánkban. Jobb, ha útnak sem indulunk, de ha mindenképpen mennünk kell, akkor néhány tanácsot érdemes megfogadni.","shortLead":"Jégen csak a szöges gumik adhatnak tapadást, ezek használata azonban tiltott hazánkban. Jobb, ha útnak sem indulunk, de...","id":"20190128_jegpancel_az_autokon_es_az_utakon__hogyan_vezessunk_onos_esoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca15892-3f17-43e6-a5ba-1afb69cd2565","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_jegpancel_az_autokon_es_az_utakon__hogyan_vezessunk_onos_esoben","timestamp":"2019. január. 28. 08:21","title":"Jégpáncél az autókon és az utakon – hogyan vezessünk ónos esőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elliptikus burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül osztrák csillagászok. Ahhoz, hogy ilyen keletkezzen, a vörös óriásnak másodpercenként két kilométeres sebességgel kell forognia.","shortLead":"Elliptikus burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül osztrák csillagászok. Ahhoz, hogy ilyen keletkezzen, a vörös...","id":"20190126_tx_piscium_halak_csillagkep_haldoklo_csillag_elliptikus_burok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7272139d-73b7-4095-802c-d87179999610","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_tx_piscium_halak_csillagkep_haldoklo_csillag_elliptikus_burok","timestamp":"2019. január. 26. 20:03","title":"Különleges burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]