Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszónő jelölheti ki, melyik edzőjének jusson az olimpiai járadékból, amelyre Hosszú öt év múlva lesz jogosult. Ha úgy rendelkezik, Tusup egy fillért sem kap.","shortLead":"Az úszónő jelölheti ki, melyik edzőjének jusson az olimpiai járadékból, amelyre Hosszú öt év múlva lesz jogosult. Ha...","id":"20190130_Milliokat_huzhat_ki_Tusup_zsebebol_Hosszu_Katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c19fac-a880-4e43-91e7-24ffaf72755e","keywords":null,"link":"/sport/20190130_Milliokat_huzhat_ki_Tusup_zsebebol_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. január. 30. 11:23","title":"Milliókat húzhat ki Tusup zsebéből Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d7b567-2533-4a6f-bf12-26f3fa2a268c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190130_A_kormanyhoz_dorgolozik_a_Karpatia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d7b567-2533-4a6f-bf12-26f3fa2a268c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee58b498-e6f1-4fc7-a873-936ae8f07a80","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_kormanyhoz_dorgolozik_a_Karpatia","timestamp":"2019. január. 30. 17:02","title":"A kormányhoz dörgölőzik a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti, tisztában van-e a 2019. január 1-jétől hatályos újdonságokkal.","shortLead":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti...","id":"20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb2ddf-9762-4596-826b-925056c1c0c7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","timestamp":"2019. január. 31. 07:19","title":"Kata-teszt: biztos, hogy mindent tud a 2019-től érvényes változásokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2171cd-c195-4e7f-8128-d9547c74139c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"\"Homlokomon hordtam annak bélyegét, hogy ott voltam a tűz-táncosok között, akik kollektíve bűnösök, támogatták a Kádár-rendszert, helyeselték a diktatúrát\" – Nyerges András a HVG-nek adott interjújában egy sokat bírált versantológiáról, az ezt tisztázó memoárjáról és új regényéről mesélt.","shortLead":"\"Homlokomon hordtam annak bélyegét, hogy ott voltam a tűz-táncosok között, akik kollektíve bűnösök, támogatták...","id":"20190131_Maig_azokat_az_eveket_nyogom__interju_Nyerges_Andrassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb2171cd-c195-4e7f-8128-d9547c74139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f771f51-8bbd-475f-8744-375862493321","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Maig_azokat_az_eveket_nyogom__interju_Nyerges_Andrassal","timestamp":"2019. január. 31. 11:28","title":"\"Máig azokat az éveket nyögöm\" – interjú Nyerges Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1cbb17-e53d-4580-9082-42f04184863d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem várt ellenállásba ütköztek a Candide-ot modern környezetbe átültető magyar animációs filmesek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál: több dolgot ki kellett vágniuk az alkotásból, hogy ne kelljen visszafizetniük az elnyert támogatást.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütköztek a Candide-ot modern környezetbe átültető magyar animációs filmesek a Nemzeti Média- és...","id":"20190130_nmhh_candide_tamogatas_animacios_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e1cbb17-e53d-4580-9082-42f04184863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab80fd15-96e3-4376-92c5-939a63657722","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_nmhh_candide_tamogatas_animacios_film","timestamp":"2019. január. 30. 10:50","title":"Kivágatta a kisvasutazást és a kereszthalált a modern Candide-ból az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az még nem derült ki az Európai Tanács elnökének, mit akar Nagy-Britannia.\r

\r

","shortLead":"Az még nem derült ki az Európai Tanács elnökének, mit akar Nagy-Britannia.\r

\r

","id":"20190130_Donald_Tusk_ismet_leszogezte_nem_kezdik_ujra_a_Brexittargyalasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3863290c-818f-4c5d-9a0b-05b5e0e340d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Donald_Tusk_ismet_leszogezte_nem_kezdik_ujra_a_Brexittargyalasokat","timestamp":"2019. január. 30. 19:51","title":"Donald Tusk ismét leszögezte, nem kezdik újra a Brexit-tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának – értesült a Népszava.","shortLead":"Már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának – értesült a Népszava.","id":"20190131_Habony_elveszithette_befolyasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4452b018-1a04-4d89-bd52-9608ccb7dc92","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Habony_elveszithette_befolyasat","timestamp":"2019. január. 31. 08:55","title":"Habony elveszíthette befolyását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8238c584-26fe-4e56-98c6-1cddb5b35e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liberálisok főpolgármester-jelöltje közleményében felsorolja annak a négy szép fizetéssel rendelkező főtanácsadónak a nevét, akiknek feladata volt az elektronikus jegyrendszer ügyének menedzselése is.","shortLead":"A Liberálisok főpolgármester-jelöltje közleményében felsorolja annak a négy szép fizetéssel rendelkező főtanácsadónak...","id":"20190131_Liberalisok_Tarlos_evi_40_millio_forintot_fizetett_fotanacsadoinak_az_ejegyrendszerert_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8238c584-26fe-4e56-98c6-1cddb5b35e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fba4e6-c9cd-4876-ad7b-7bc724f1e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Liberalisok_Tarlos_evi_40_millio_forintot_fizetett_fotanacsadoinak_az_ejegyrendszerert_is","timestamp":"2019. január. 31. 13:57","title":"Liberálisok: Tarlós évi 40 milliót fizetett az e-jegyrendszerért is felelős főtanácsadóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]