Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A maglódi férfi szabadulása után ismerkedett meg későbbi áldozatával. ","shortLead":"A maglódi férfi szabadulása után ismerkedett meg későbbi áldozatával. ","id":"20190204_Masodszorra_olt_tizenot_evet_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dca38c-f586-4d20-a39c-2481b0b732ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Masodszorra_olt_tizenot_evet_kapott","timestamp":"2019. február. 04. 18:45","title":"Másodszorra ölt, tizenöt évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétették a vagyonnyilatkozatokat; Tállai András azt üzente, nincs is a törvényben konkrét nap a nyugdíjutalásra; megállapodtak a győri Audi-gyár sztrájkoló dolgozói és a cégvezetés. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Közzétették a vagyonnyilatkozatokat; Tállai András azt üzente, nincs is a törvényben konkrét nap a nyugdíjutalásra...","id":"20190203_Es_akkor_megvan_Orban_Viktor_elso_millioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37222d7-e1af-4572-ace1-784d5144a9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Es_akkor_megvan_Orban_Viktor_elso_millioja","timestamp":"2019. február. 03. 07:00","title":"És akkor meglett Orbán Viktor első milliója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Manfred Weberre és pártjára, az Európai Néppártra (EPP) leadott szavazatok szélsőjobboldali erőket juttathatnak a hatalomba a májusi európai parlamenti választásokon – figyelmeztetett vasárnap Frans Timmermans, az Európai Bizottság (EB) alelnöke, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) választási csúcsjelöltje az Olaszországban ellenzékben lévő, balközép Demokrata Párt (PD) római kongresszusán.","shortLead":"A Manfred Weberre és pártjára, az Európai Néppártra (EPP) leadott szavazatok szélsőjobboldali erőket juttathatnak...","id":"20190204_Orbannal_riogatnak_az_europai_szocialistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a8948e-8a4b-4bb5-bcad-750e6ac7f2c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Orbannal_riogatnak_az_europai_szocialistak","timestamp":"2019. február. 04. 11:36","title":"Orbánnal riogatnak az európai szocialisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69033b-ad31-4fe0-9b2c-1bd36277bb98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába van bizonyíték az 1969-es holdra szállásról, az összeesküvés-elméletek rajongói szerint a landolás soha nem történt meg, egy stúdióban játszották el az egészet. Most ebbe a konspirációs teóriába került bele egy újabb csavar.","shortLead":"Hiába van bizonyíték az 1969-es holdra szállásról, az összeesküvés-elméletek rajongói szerint a landolás soha nem...","id":"20190204_nasa_apollo_program_apollo_11_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d69033b-ad31-4fe0-9b2c-1bd36277bb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec6153-b87d-498e-9a80-8794c7ebd8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_nasa_apollo_program_apollo_11_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2019. február. 04. 08:03","title":"Olyan összeesküvés-elmélet született a holdra szállásról, hogy még most is csak pislogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép maradványait vasárnap este találták meg, az expedíció vezetője szerint a felvételeken a gép utasának körvonala rajzolódik ki.","shortLead":"A gép maradványait vasárnap este találták meg, az expedíció vezetője szerint a felvételeken a gép utasának körvonala...","id":"20190204_Salat_veli_latni_a_mentoexpedicio_a_tengerben_talalt_gep_vazaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66774b8-192a-4822-acdd-e831dfd1345c","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Salat_veli_latni_a_mentoexpedicio_a_tengerben_talalt_gep_vazaban","timestamp":"2019. február. 04. 13:51","title":"Lehet, hogy Salát látja a mentőexpedíció vezetője a tengerben talált gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan használják arra a videók alatt található Nem tetszik gombot, hogy trollkodjanak a videók készítőivel. A YouTube most ellenünk lépne fel, több megoldáson is gondolkodnak.","shortLead":"Sokan használják arra a videók alatt található Nem tetszik gombot, hogy trollkodjanak a videók készítőivel. A YouTube...","id":"20190204_youtube_dislike_diszlajk_nem_tetszik_gomb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5da7057-c377-4c42-95eb-e07b4fd66ef5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_youtube_dislike_diszlajk_nem_tetszik_gomb","timestamp":"2019. február. 04. 12:33","title":"Olyan megoldás jöhet a YouTube-ra, amitől sokkal jobb hely lesz a videómegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer tragikus következményei lehetnek.","shortLead":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer...","id":"20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e247808-7289-45b2-9a5c-518276722aea","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","timestamp":"2019. február. 04. 13:15","title":"Megfulladt egy nő, akit kiközösítettek, mert menstruált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke szerint az EP- illetve az önkormányzati választáson még el tudnak indulni.","shortLead":"A Jobbik elnöke szerint az EP- illetve az önkormányzati választáson még el tudnak indulni.","id":"20190204_Februar_23an_tartja_rendkivuli_kongresszusat_a_Jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e38c222-1ec2-41ba-a5f5-a2fcd85ffc55","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Februar_23an_tartja_rendkivuli_kongresszusat_a_Jobbik","timestamp":"2019. február. 04. 18:13","title":"Február 23-án tartja rendkívüli kongresszusát a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]