[{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan erős a város gazdasági teljesítménye, hogy ez is belefér.","shortLead":"Olyan erős a város gazdasági teljesítménye, hogy ez is belefér.","id":"20190207_szekesfehervar_otezer_forint_65_ev_folottiek_cser_palkovics_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5384a5-c4e7-4323-abf8-11bdafe4ff6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_szekesfehervar_otezer_forint_65_ev_folottiek_cser_palkovics_andras","timestamp":"2019. február. 07. 13:47","title":"Székesfehérvár jobban teljesít: ötezres jár minden 65 évnél idősebbnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnöknek továbbra is hűvös a kapcsolata a német kancellárral, bár a jelenlegi helyzetben már az is eredménynek számít, hogy nem romlott a viszonyuk. Kérdés, Orbánnak sikerül-e egységes álláspontot kialakítania szlovák, cseh és lengyel kollégájával.","shortLead":"A magyar miniszterelnöknek továbbra is hűvös a kapcsolata a német kancellárral, bár a jelenlegi helyzetben már az is...","id":"20190207_Nem_Orban_fujja_majd_a_passzatszelet_Merkel_es_a_V4ek_pozsonyi_talalkozojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaf84aa-c937-404d-9c0c-1c84e480a039","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Nem_Orban_fujja_majd_a_passzatszelet_Merkel_es_a_V4ek_pozsonyi_talalkozojan","timestamp":"2019. február. 07. 06:00","title":"Nem Orbán fújja majd a passzátszelet Merkel és a V4-ek pozsonyi találkozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több száz újabb gént hoztak összefüggésbe a kutatók a depresszióval – derült ki a Nature Neuroscience című folyóiratban publikált új tanulmányból, amely azokra a személyiségtípusokra is rávilágít, akik fogékonyabbak lehetnek a betegségre.","shortLead":"Több száz újabb gént hoztak összefüggésbe a kutatók a depresszióval – derült ki a Nature Neuroscience című folyóiratban...","id":"20190208_depresszio_genek_tanulmany_edinburghi_egyetem_neuroticizmus_dohanyzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6536b3-c5a8-4f54-a50c-dc12512ecff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_depresszio_genek_tanulmany_edinburghi_egyetem_neuroticizmus_dohanyzas","timestamp":"2019. február. 08. 14:03","title":"Kijött az eddigi legnagyobb depressziókutatás eredménye, 2 millió embert néztek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","shortLead":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","id":"20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c2e3c5-8315-4acb-a976-417aea9d26e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","timestamp":"2019. február. 07. 20:12","title":"Kitépte a szatyrot egy nő kezéből a városba tévedt vaddisznó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621dd609-b7a3-4931-b624-a6651f1fe8dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb történelmi kilövésre készül az Elon Musk vezette SpaceX: néhány hónap múlva a NASA űrhajósaival együtt felküldik a cég Dragon űrhajóját. ","shortLead":"Újabb történelmi kilövésre készül az Elon Musk vezette SpaceX: néhány hónap múlva a NASA űrhajósaival együtt felküldik...","id":"20190207_spacex_elon_musk_dragon_urhajo_urrepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621dd609-b7a3-4931-b624-a6651f1fe8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00e39d2-f655-4cdf-a3d8-383fd8556a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_spacex_elon_musk_dragon_urhajo_urrepules","timestamp":"2019. február. 07. 18:33","title":"Júliusban már embereket küldene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nettó 200 millió forint értékű keretszerződést kötött meg január 28-án a Németh Szilárd elnöksége alatt működő Magyar Birkózó Szövetség – derül ki a közbeszerzési hatóság oldalán megjelent hirdetményből.","shortLead":"Nettó 200 millió forint értékű keretszerződést kötött meg január 28-án a Németh Szilárd elnöksége alatt működő Magyar...","id":"20190207_200_millioert_repulhet_el_a_Nemeth_Szilard_vezette_birkozoszovetseg_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2046488f-0fdb-4e8e-a404-690a024b620c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_200_millioert_repulhet_el_a_Nemeth_Szilard_vezette_birkozoszovetseg_iden","timestamp":"2019. február. 07. 14:17","title":"200 milliót repülhet el a Németh Szilárd vezette birkózószövetség idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","shortLead":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","id":"20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f5029c-de7e-4318-82c6-620c19ec5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","timestamp":"2019. február. 06. 21:28","title":"Volt csapata követeli a pénzt az eltűnt focista új klubjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131ba5e8-45be-4360-9954-c7e7762898f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi szerkezetről csak annyit tudni, hogy egy amerikai férfi készítette, minden bizonnyal hobbiból. De ha piacra dobnák, valószínűleg kereslet is lenne rá.","shortLead":"Az alábbi szerkezetről csak annyit tudni, hogy egy amerikai férfi készítette, minden bizonnyal hobbiból. De ha piacra...","id":"20190208_kutyasimogato_gep_nemetjuhasz_kutya_rube_goldberg_gep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=131ba5e8-45be-4360-9954-c7e7762898f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f6f05b-f108-423e-92c8-a0cf751d8205","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_kutyasimogato_gep_nemetjuhasz_kutya_rube_goldberg_gep","timestamp":"2019. február. 08. 14:33","title":"Megépítették minden kutyatartó kötelező kellékét: itt a kutyasimogató gép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]