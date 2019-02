Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e2c3f99-bf13-4698-8eb2-625d7620fa46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádió munkatársai nem férnek hozzá a személyes holmijaikhoz.","shortLead":"A rádió munkatársai nem férnek hozzá a személyes holmijaikhoz.","id":"20190208_Botrany_es_biztonsagi_orok_az_elhallgatott_Music_FM_irodainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2c3f99-bf13-4698-8eb2-625d7620fa46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f363907-c09b-452c-b861-4eb8550a4d40","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Botrany_es_biztonsagi_orok_az_elhallgatott_Music_FM_irodainal","timestamp":"2019. február. 08. 15:17","title":"Botrány és biztonsági őrök az elhallgatott Music FM irodáinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még legalább félezer terrorista folytat utóvédharcokat Szíria keleti részén, most a maradék erőket is felmorzsolhatja az USA támogatását élvező milícia.\r

","shortLead":"Még legalább félezer terrorista folytat utóvédharcokat Szíria keleti részén, most a maradék erőket is felmorzsolhatja...","id":"20190209_Megkezdtek_a_vegso_csatat_az_Iszlam_Allam_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ed1b42-c01f-48e5-951a-077dcffe9684","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Megkezdtek_a_vegso_csatat_az_Iszlam_Allam_ellen","timestamp":"2019. február. 09. 18:41","title":"Megkezdték a \"mindent eldöntő csatát\" az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a658896e-4560-47a5-83c7-2bafd0a85d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem láttunk rajta kívül más fideszes politikust, aki a Facebookon Horthy halálának évfordulójára emlékezett volna.","shortLead":"Nem láttunk rajta kívül más fideszes politikust, aki a Facebookon Horthy halálának évfordulójára emlékezett volna.","id":"20190209_Horthy_Miklos_halala_meginditotta_Nemeth_Szilardot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a658896e-4560-47a5-83c7-2bafd0a85d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a721960-f167-4398-8166-8e9036f27c16","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Horthy_Miklos_halala_meginditotta_Nemeth_Szilardot","timestamp":"2019. február. 09. 21:32","title":"Horthy Miklós halála megindította Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779b9b06-1fb5-4d4e-9165-418362a42a57","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó két hete bukott, nem épül fel az év legnagyobb versenyére.","shortLead":"Az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó két hete bukott, nem épül fel az év legnagyobb versenyére.","id":"20190208_liu_shaoang_olimpiai_bajnok_vilagbajnoksag_keztores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779b9b06-1fb5-4d4e-9165-418362a42a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1fc646-4dfc-45fa-8e2f-d141a4d95ab0","keywords":null,"link":"/sport/20190208_liu_shaoang_olimpiai_bajnok_vilagbajnoksag_keztores","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Kéztörése miatt ugrott Liu Shaoang világbajnoksága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Törvény szerint az utalványban kell biztosítani a juttatást, nem világos, mi váltja ki.","shortLead":"Törvény szerint az utalványban kell biztosítani a juttatást, nem világos, mi váltja ki.","id":"20190208_Megszunt_az_Erzsebetutalvany_megy_vele_a_gyermekvedelmi_tamogatas_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b48854-4168-4d02-a26c-e161402bd963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Megszunt_az_Erzsebetutalvany_megy_vele_a_gyermekvedelmi_tamogatas_is","timestamp":"2019. február. 08. 11:28","title":"Megszűnt az Erzsébet-utalvány, megy vele a gyermekvédelmi támogatás is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Birtokunkba jutott annak a beszélgetésnek az összefoglalója, amiben a miniszter részletesen elmondja egy akadémikus kollégájának, hogyan végzik ki az MTA kutatóintézeteit.","shortLead":"Birtokunkba jutott annak a beszélgetésnek az összefoglalója, amiben a miniszter részletesen elmondja egy akadémikus...","id":"20190208_Palkovics_En_vagyok_az_MTA_legjobb_baratja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d51766-08b8-4a3c-9ffb-8b073f280fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Palkovics_En_vagyok_az_MTA_legjobb_baratja","timestamp":"2019. február. 08. 15:55","title":"„Én vagyok az MTA legjobb barátja” – megszereztük az MTA-ellenes Palkovics-tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy múltú lap alapítójának, Pethő Sándornak a dédunokája a Pátria Rádióban fejtette ki, miért gondolja a Magyar Időkből lett Magyar Nemzetről, hogy annak nincs köze az eredeti újsághoz.



","shortLead":"A nagy múltú lap alapítójának, Pethő Sándornak a dédunokája a Pátria Rádióban fejtette ki, miért gondolja a Magyar...","id":"20190208_Petho_Tibor_Az_ujjaindult_Magyar_Nemzet_nem_a_regi_jogfolytonos_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e0b4cb-9342-4858-9fb6-a4950a52958b","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Petho_Tibor_Az_ujjaindult_Magyar_Nemzet_nem_a_regi_jogfolytonos_valtozata","timestamp":"2019. február. 08. 14:32","title":"Pethő Tibor: Az újjáindult Magyar Nemzet nem a régi jogfolytonos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kaptak plusztámogatást a fogorvosok, így sem tudják fenntartani a rendelőiket. ","shortLead":"Hiába kaptak plusztámogatást a fogorvosok, így sem tudják fenntartani a rendelőiket. ","id":"20190209_Sztrajkba_lephetnek_a_fogorvosok_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1568e506-0ea3-44af-9e61-14aa5005cbdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Sztrajkba_lephetnek_a_fogorvosok_is","timestamp":"2019. február. 09. 19:27","title":"RTL: sztrájkba léphetnek a fogorvosok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]