Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Vannak helyek, amelyeknek bármi is legyen a firmájára írva, étterem, kocsma, kávéház, valahogy Helyek lesznek, ahonnan nagyon hiányzik, ha valaki elmegy. Ilyen a Lánchíd, amelyik most törzsvendégétől, Tandori Dezsőtől búcsúzik. ","shortLead":"Vannak helyek, amelyeknek bármi is legyen a firmájára írva, étterem, kocsma, kávéház, valahogy Helyek lesznek, ahonnan...","id":"20190214_Torzskavehazbol_egi_kavehazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c1e965-593a-4082-a523-72baa1ced882","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Torzskavehazbol_egi_kavehazba","timestamp":"2019. február. 14. 18:28","title":"Törzskávéházból égi kávéházba - Tandori Dezsőtől búcsúzik a törzshelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mit szólna, ha a kiválasztott cipőt otthonában, még a vásárlás előtt felpróbálhatná? Egy startup épp erre a célra fejlesztett egy különleges alkalmazást.","shortLead":"Mit szólna, ha a kiválasztott cipőt otthonában, még a vásárlás előtt felpróbálhatná? Egy startup épp erre a célra...","id":"20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38705b6-5f2d-4197-a39e-938552d78c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","timestamp":"2019. február. 13. 17:03","title":"El sem kell mennie a boltba, a telefonjával is felpróbálhatja a cipőt, amit kinézett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","shortLead":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","id":"20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab09918-ddba-4114-8bc1-85145558e3b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","timestamp":"2019. február. 13. 18:31","title":"Nem nyomoz Botka ellen Szeviép-ügyben a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bellingcat nevű brit oknyomozó szervezet azonosította a délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett tavalyi merényletkísérlet két eddig ismert gyanúsítottjátm Anatolij Vlagyimirovics Csepiga ezredest, és Alekszandr Jevgenyijevics Miskin katonaorvost is.\r

","shortLead":"A Bellingcat nevű brit oknyomozó szervezet azonosította a délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett...","id":"20190214_Bemutatta_a_Szkripalugy_harmadik_gyanusitottjat_egy_brit_oknyomozo_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f6cae0-2836-4492-9654-cff70ec7a7b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Bemutatta_a_Szkripalugy_harmadik_gyanusitottjat_egy_brit_oknyomozo_oldal","timestamp":"2019. február. 14. 19:22","title":"Kiderítették, hogy kicsoda a Szkripal-ügy harmadik gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ded71f-23a6-408a-ab21-80e5f9a52e9b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A rövidpályás gyorskorcsolyázók és felkészítőik taroltak a gálán.\r

","shortLead":"A rövidpályás gyorskorcsolyázók és felkészítőik taroltak a gálán.\r

","id":"20190214_Kozak_Danuta_es_Liu_Shaolin_Sandor_az_ev_sportoloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ded71f-23a6-408a-ab21-80e5f9a52e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf75e53-d1be-4604-9584-ed4a39b4ab13","keywords":null,"link":"/sport/20190214_Kozak_Danuta_es_Liu_Shaolin_Sandor_az_ev_sportoloja","timestamp":"2019. február. 14. 22:59","title":"Kozák Danuta és Liu Shaolin Sándor az év sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint amikor a mesében levágják a sárkány fejét, de újabb nő helyette, valahogy így van ez mostanság az iOS-frissítéseknél is. Orvosolták ugyan a FaceTime-hibát, de lett helyette másik.","shortLead":"Mint amikor a mesében levágják a sárkány fejét, de újabb nő helyette, valahogy így van ez mostanság...","id":"20190214_ios_12_14_facetime_hiba_frissitese_ujabb_hibakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ab2aa5-8027-4872-8d69-2aa514dcae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_ios_12_14_facetime_hiba_frissitese_ujabb_hibakkal","timestamp":"2019. február. 14. 10:03","title":"Javított az Apple az iPhone-okon kémkedős hibán, csak épp jött helyette újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"Hatos Pál","category":"itthon","description":"Hatos Pál történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tervezett Közép-Európai Kutatóintézetet felkért vezetőjének válasza Tamás Gáspár Miklósnak. ","shortLead":"Hatos Pál történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tervezett Közép-Európai Kutatóintézetet felkért vezetőjének...","id":"20190214_TGM_a_lincselo_profeta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b15b9-b602-4423-8977-7c3c459e4af1","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_TGM_a_lincselo_profeta","timestamp":"2019. február. 14. 11:46","title":"TGM, a lincselő próféta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b8ac8b-e591-4939-a494-3496a24fb7ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási, Muppet Show-ba illő szörnyként képzeli el a holland kormány a britek EU-ból való kilépését, azaz a Brexitet. Stef Blok külügyminiszter egy Twitter-üzenetben meg is osztotta a világgal a Brexit-szörny képét, s hozzátette: vigyázzanak a hollandok arra, hogy a Brexit ne álljon, vagy ne feküdjön az útjukba.","shortLead":"Óriási, Muppet Show-ba illő szörnyként képzeli el a holland kormány a britek EU-ból való kilépését, azaz a Brexitet...","id":"20190214_Brexitszornnyel_keszulnek_a_hollandok_a_brit_kilepesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8b8ac8b-e591-4939-a494-3496a24fb7ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88695204-2973-4938-a4b0-c00dfc7684a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Brexitszornnyel_keszulnek_a_hollandok_a_brit_kilepesre","timestamp":"2019. február. 14. 15:28","title":"Brexit-szörnnyel készülnek a hollandok a brit kilépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]