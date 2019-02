Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acca4ffa-57be-42b2-9764-9601e54e1915","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre inthető, ami a zúgó városi élet során kimondottan hasznos funkció.","shortLead":"A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre...","id":"20190224_panasonic_convention_2019_panasonic_hd605n_zajszuros_fejhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acca4ffa-57be-42b2-9764-9601e54e1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaa7bec-8e73-4013-b523-161145446f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_panasonic_convention_2019_panasonic_hd605n_zajszuros_fejhallgato","timestamp":"2019. február. 24. 16:03","title":"Sokszor praktikus: ez a fejhallgató automatikusan lenémul, ha hirtelen a füléhez kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bab8975-d92b-468b-b938-d766c4c59cda","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A három balti államot leszámítva Magyarországon követik el újabban relatíve a legtöbb halálos áldozattal járó szándékos emberölést az Európai Unióban – derül ki az Eurostat legutolsó adataiból. ","shortLead":"A három balti államot leszámítva Magyarországon követik el újabban relatíve a legtöbb halálos áldozattal járó szándékos...","id":"201908_ellentmondo_gyilkossagi_adatok_azeurostatszerint_ketszer_annyi_tortent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bab8975-d92b-468b-b938-d766c4c59cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893039d-17fa-4f9f-a5ef-bb9e8283e346","keywords":null,"link":"/itthon/201908_ellentmondo_gyilkossagi_adatok_azeurostatszerint_ketszer_annyi_tortent","timestamp":"2019. február. 23. 11:00","title":"Kétszer annyi gyilkosság történhet Magyarországon, mint amennyit a rendőrség állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536b03ba-c4ff-46f0-a6d7-ec7948066b2c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Major Veronika döntős világcsúccsal megnyerte a női sportpisztolyosok versenyét vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, s ezzel kvótát szerzett a tokiói olimpiára, csakúgy, mint néhány órával korábban a puskás Péni István.","shortLead":"Major Veronika döntős világcsúccsal megnyerte a női sportpisztolyosok versenyét vasárnap az Újdelhiben zajló...","id":"20190224_Major_Veronika_sportlovo_vilagcsuccsal_szerzett_vilagkupaaranyermet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=536b03ba-c4ff-46f0-a6d7-ec7948066b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5f8e66-01fa-4888-9295-5fb5c6eab46f","keywords":null,"link":"/sport/20190224_Major_Veronika_sportlovo_vilagcsuccsal_szerzett_vilagkupaaranyermet","timestamp":"2019. február. 24. 13:55","title":"Major Veronika sportlövő világcsúccsal szerzett világkupa-aranyérmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen megnyerte a férfiak kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses összetett számát.","shortLead":"Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen...","id":"20190224_Peni_Istvan_aranyermet_szerzett_a_sportlovovilagkupan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bc5d96-bf0d-4cf0-a4bf-691e11ac6c69","keywords":null,"link":"/sport/20190224_Peni_Istvan_aranyermet_szerzett_a_sportlovovilagkupan","timestamp":"2019. február. 24. 10:58","title":"Péni István aranyérmet szerzett a sportlövő-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport feltérképezte a világ egyik legfélelmetesebb ragadozója, a hatalmas testű, sokáig élő fehér cápa (Carcharodon carcharias) teljes génkészletét, és megtalálta evolúciós sikerének titkát.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport feltérképezte a világ egyik legfélelmetesebb ragadozója, a hatalmas testű, sokáig élő...","id":"20190223_feher_capa_genkeszlete_dns_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee65506b-526c-49f5-a8f5-c94bbd915eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_feher_capa_genkeszlete_dns_vizsgalat","timestamp":"2019. február. 23. 10:03","title":"Megfejtették 3200 kilós fehér cápa hosszú életének titkát, az emberek is \"tanulhatnak\" belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Google Chrome fejlesztői verziójába, a Canaryba került bele az a funkció, ami folyamatosan figyeli a bővítmények viselkedését, és ha valami szokatlan dolgot tapasztalunk, azonnal leállíthatjuk azt.","shortLead":"Egyelőre csak a Google Chrome fejlesztői verziójába, a Canaryba került bele az a funkció, ami folyamatosan figyeli...","id":"20190224_google_chrome_bovitmeny_monitorozasa_chrome_canary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201a5624-6540-4af3-be34-5d3650f633c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_google_chrome_bovitmeny_monitorozasa_chrome_canary","timestamp":"2019. február. 24. 17:03","title":"Olyan funkciót kaphat a Google Chrome, ami azonnal lebuktatja a kártékony bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány három magas rangú tagja szerint el kell halasztani Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból (Brexit) abban az esetben, ha a jövő héten nem sikerül áttörést elérni a Brexit-folyamatban kialakult patthelyzet megoldásában.","shortLead":"A brit kormány három magas rangú tagja szerint el kell halasztani Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból (Brexit...","id":"20190223_Lehet_hogy_el_kene_halasztani_a_Brexitet_brit_kormanytagok_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ab6b0-f62f-41da-93bc-8da7ba47a790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Lehet_hogy_el_kene_halasztani_a_Brexitet_brit_kormanytagok_szerint","timestamp":"2019. február. 23. 10:30","title":"El kéne halasztani a Brexitet, mert szétesés jöhet - mondja három brit miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae091010-9b74-4352-88d4-acc0021f9c3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnyfakasztó gránátokat és gumilövedékeket lőttek venezuelai katonák szombaton azokra a tüntetőkre, akik megpróbálták bejuttatni a humanitárius segélyszállítmányokat a Kolumbiával közös határon keresztül.","shortLead":"Könnyfakasztó gránátokat és gumilövedékeket lőttek venezuelai katonák szombaton azokra a tüntetőkre, akik megpróbálták...","id":"20190223_A_venezuelai_hadsereg_konnygazzal_es_gumilovedekkel_lotte_a_segelyert_indulo_tuntetoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae091010-9b74-4352-88d4-acc0021f9c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e620c11-8be0-4921-ab60-aabae5e6618c","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_A_venezuelai_hadsereg_konnygazzal_es_gumilovedekkel_lotte_a_segelyert_indulo_tuntetoket","timestamp":"2019. február. 23. 20:53","title":"A venezuelai hadsereg könnygázzal és gumilövedékkel lőtte a segélyért induló tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]