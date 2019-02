Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e71b24-4eec-469a-b13e-cef4effea113","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kedvencben nyújtott alakításáért vehette át a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat vasárnap este Olivia Colman. Tavaly Frances McDormand beszédét szerettük a legjobban, idén Colmanét. Videó. ","shortLead":"A kedvencben nyújtott alakításáért vehette át a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat vasárnap este Olivia Colman...","id":"20190225_Olivia_Colman_meghatodottsaga_es_zavara_volt_az_Oscargala_legimadnivalobb_resze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e71b24-4eec-469a-b13e-cef4effea113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74bb93a-5ec7-48c9-b4dc-114ffd5f0fd2","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Olivia_Colman_meghatodottsaga_es_zavara_volt_az_Oscargala_legimadnivalobb_resze","timestamp":"2019. február. 25. 10:43","title":"Olivia Colman meghatódottsága és zavara volt az Oscar-gála legimádnivalóbb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497061fa-2cf0-450d-82f4-d8db3cfc7941","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai–észak-koreai csúcstalálkozóra egy Trump- és egy Kim-hasonmás is érkezett Hanoiba, de a diktátor imitátora nem maradhat.","shortLead":"Az amerikai–észak-koreai csúcstalálkozóra egy Trump- és egy Kim-hasonmás is érkezett Hanoiba, de a diktátor imitátora...","id":"20190225_Kiutasitottak_Vietnambol_a_Kim_Dzsong_Unimitatort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497061fa-2cf0-450d-82f4-d8db3cfc7941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78601f1b-18a5-4084-a74e-9ca57b52f219","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Kiutasitottak_Vietnambol_a_Kim_Dzsong_Unimitatort","timestamp":"2019. február. 25. 08:39","title":"Kiutasították Vietnamból a Kim Dzsong Un-imitátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f144d075-1df5-43ed-803f-378119fb027c","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Auschwitzot könnyű olyan horrornak látni, amelynek soha többé nem szabad megtörténnie, de ha ezt komolyan is gondoljuk, akkor az oda vezető utat is ismerni kell – mondja Ruth Beckermann, a Jó estét, Mr. Waldheim! című film rendezője, aki a náci múltját elhallgató egykori osztrák államfő, Kurt Waldheim és a jelen populista vezetői között szoros kapcsolódást lát. Két tanulságot mindenesetre nagyon könnyű levonni a Waldheim-ügyet bemutató dokumentumfilmből: ha a náci múltról van szó, az áldozati szerep nagyon praktikus, és ha el tudod hitetni az emberekkel a hazugságokat, akkor győzni tudsz. ","shortLead":"Auschwitzot könnyű olyan horrornak látni, amelynek soha többé nem szabad megtörténnie, de ha ezt komolyan is gondoljuk...","id":"20190226_Ruth_Beckermann_Auschwitzbol_nem_lehet_tanulni_semmit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f144d075-1df5-43ed-803f-378119fb027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb80a50-67a9-4de9-a381-10d0b96fa801","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Ruth_Beckermann_Auschwitzbol_nem_lehet_tanulni_semmit","timestamp":"2019. február. 26. 10:45","title":"„Auschwitzból önmagában nem lehet tanulni semmit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe76c5f-d71f-4b7c-99de-66dbe6a4e7ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi számítástechnikai eszközök köztudottan nem olcsók. Azonban az 8Pack masinájának ára olyan magas, hogy annyiért már autót is vásárolhat az ember. Ráadásul nem akármilyet, egy elektromos meghajtású Tesla is bőven kijön belőle.","shortLead":"A minőségi számítástechnikai eszközök köztudottan nem olcsók. Azonban az 8Pack masinájának ára olyan magas...","id":"20190225_8pack_orionx2_szamitogep_gamer_pc_tesla_model_3_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abe76c5f-d71f-4b7c-99de-66dbe6a4e7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531a819d-bf2e-4056-81a5-847820778d3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_8pack_orionx2_szamitogep_gamer_pc_tesla_model_3_arak","timestamp":"2019. február. 25. 12:03","title":"Van itt egy számítógép, amelyik többe kerül, mint egy vadonatúj Tesla Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0ba502-26a1-48c5-9c8a-ca2691c0e03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja egy egészségügyis, hogy a múlt héten egyik éjszaka egér esett a fejére a Dél-pesti Centrumkórház egyik nővérszállóján. A fotói alapján a szállás borzalmas állapotban van. ","shortLead":"Azt állítja egy egészségügyis, hogy a múlt héten egyik éjszaka egér esett a fejére a Dél-pesti Centrumkórház egyik...","id":"20190225_eger_noverszallo_budapest_del_pesti_centrumkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea0ba502-26a1-48c5-9c8a-ca2691c0e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbf005a-87e5-4dc7-b36c-2456a845dac9","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_eger_noverszallo_budapest_del_pesti_centrumkorhaz","timestamp":"2019. február. 25. 22:20","title":"Egér esett a fejére a nővérszállón – borzasztó állapotokról beszél egy egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég ezért visszavonulót fújt, mert ugyanúgy néz ki a mobiljuk, mint a Mate X.","shortLead":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég...","id":"20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2738e-5745-42ec-aab6-24b7ca43df19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:33","title":"Annyira hasonlít az Oppo összehajtható okostelefonja a Huawei Mate X-re, hogy inkább be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. ","shortLead":"A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. ","id":"20190225_Orbanek_miatt_lep_ki_egy_horvat_part_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e2a5d0-f2b1-4040-9182-4fdbcc081f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Orbanek_miatt_lep_ki_egy_horvat_part_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 08:58","title":"Orbánék miatt lép ki egy horvát párt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5c3a8e-f8ee-4675-9be0-dd1c15c4e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem sokan számítottak arra, hogy a Zöld könyv lesz a legjobb film, mégis beelőzte a nagy esélyesnek tartott Romát. Olivia Colman lett a legjobb színésznő, Rami Malek a legjobb színészként hozta a papírformát. A Bohém rapszódia, a Fekete Párduc és a Roma nyerte a legtöbb díjat.","shortLead":"Nem sokan számítottak arra, hogy a Zöld könyv lesz a legjobb film, mégis beelőzte a nagy esélyesnek tartott Romát...","id":"20190225_Az_idei_Oscar_az_utolso_pillanatra_tartogatta_a_sokkolo_meglepetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd5c3a8e-f8ee-4675-9be0-dd1c15c4e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197bc189-ce6f-42f5-8d10-5c15b3092672","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Az_idei_Oscar_az_utolso_pillanatra_tartogatta_a_sokkolo_meglepetest","timestamp":"2019. február. 25. 07:10","title":"Az idei Oscar az utolsó pillanatra tartogatta a sokkoló meglepetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]