[{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","shortLead":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","id":"20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fca5359-8e30-4c82-a778-4c3a1b9ba994","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. február. 27. 05:26","title":"A képviselőház megsemmisítette a Trump által kihirdetett rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","shortLead":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","id":"20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203fc397-06c3-4d58-8707-c71cac83d5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","timestamp":"2019. február. 25. 11:12","title":"25 milliós szerződést kötött a Gundel a Miniszterelnökséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Méghogy diktátor!","shortLead":"Méghogy diktátor!","id":"20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042661c0-d572-4b0e-b24b-2848786ffed2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","timestamp":"2019. február. 26. 07:05","title":"Madurónak nem tetszettek a kérdések, kidobják a stábot Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25212505-5e8a-43ff-a646-32c3b13348eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik indiai pilótát elfogták. ","shortLead":"Az egyik indiai pilótát elfogták. ","id":"20190227_Lelott_ket_indiai_harci_gepet_a_pakisztani_legiero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25212505-5e8a-43ff-a646-32c3b13348eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11485bce-4036-445f-be26-4de527f7227d","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Lelott_ket_indiai_harci_gepet_a_pakisztani_legiero","timestamp":"2019. február. 27. 08:30","title":"Lelőtt két indiai harci gépet a pakisztáni légierő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja, valamint a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények programjai és megkezdett beruházásai megvalósításához szükséges forrás biztosításáról döntött a kormány. Az ezekről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlöny hétfői számában jelentek meg.","shortLead":"A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja, valamint a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények...","id":"20190225_karpatalja_vajdasag_magyar_kozlony_kormany_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00c651b-e66f-421f-bd91-678d8eca9d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_karpatalja_vajdasag_magyar_kozlony_kormany_tamogatas","timestamp":"2019. február. 25. 22:02","title":"12 milliárdot oszt szét a kormány Kárpátalján és a Vajdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","shortLead":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","id":"20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e33c08-8d9b-4e70-b45c-4bb2ba2f3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Bedrogozva vezetett. balesetet okozott, majd a mentőtisztre is rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenről volt szó a válaszban, csak az alapnyugdíjról nem. ","shortLead":"Mindenről volt szó a válaszban, csak az alapnyugdíjról nem. ","id":"20190225_Rakerdeztek_a_kormanynal_az_alapnyugdijra_ime_a_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39ce5a9-6338-498d-ac30-cb4e10fd4c42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Rakerdeztek_a_kormanynal_az_alapnyugdijra_ime_a_valasz","timestamp":"2019. február. 25. 12:52","title":"Rákérdeztek a kormánynál az alapnyugdíjra, íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02336ba6-7519-492e-b09e-ee840c0ceb9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A használt lakást vásárlóknak még akkor is megéri majd felvenni a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé a kamattámogatott hitelt, ha van elég önerejük. A bankok jól járnak, az adófizetők fizetnek.","shortLead":"A használt lakást vásárlóknak még akkor is megéri majd felvenni a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé...","id":"20190226_Ennyibe_kerul_az_adofizetoknek_egy_csokszerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02336ba6-7519-492e-b09e-ee840c0ceb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff662f2-9276-41a8-91f4-c0956abc9477","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Ennyibe_kerul_az_adofizetoknek_egy_csokszerzodes","timestamp":"2019. február. 26. 14:04","title":"Ennyibe kerül az adófizetőknek egy csok-szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]