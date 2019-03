Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott át.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott...","id":"20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a282e7-f866-4b89-b4ad-0ff47d99cef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"106 évesen meghalt a legidősebb magyar holokauszt-túlélő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A személyzet Hollókő térségében döntött az út megszakítása mellett.","shortLead":"A személyzet Hollókő térségében döntött az út megszakítása mellett.","id":"20190305_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_Alitalia_szouli_gepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a51eff8-7764-468f-9bdc-e39acc6aeb68","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_Alitalia_szouli_gepe","timestamp":"2019. március. 05. 17:49","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le az Alitalia szöuli gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április elsején közli az államilag támogatott tankönyvek listáját az Oktatási Hivatal, az idén pedig a magánkiadóknak már jóval kevesebb kiadványa kerülhet fel a listára. ","shortLead":"Április elsején közli az államilag támogatott tankönyvek listáját az Oktatási Hivatal, az idén pedig a magánkiadóknak...","id":"20190306_Az_iden_lesz_eloszor_igazan_erezheto_a_tankonyvpiac_bedaralasanak_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591b346b-e67c-41dd-963b-c1f9c09158d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Az_iden_lesz_eloszor_igazan_erezheto_a_tankonyvpiac_bedaralasanak_hatasa","timestamp":"2019. március. 06. 17:30","title":"Az idén lesz először igazán érezhető a tankönyvpiac bedarálásának hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most újrahasznosítható papírcsomagolásban dobja piacra legújabb - Szerencsen gyártott és csomagol - kakaóját.","shortLead":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most...","id":"20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8348ea-320c-43bb-aafc-e91d5129dc0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","timestamp":"2019. március. 06. 12:41","title":"Világpremier Szerencsen, itt készül az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Digitálisan elérhetővé tették azt a 264 darabból álló irathagyatékot, amelynek nagy része a száműzetése idején Rákosi Mátyás által írt, illetve a neki és a feleségének címzett leveleket tartalmazza. Ezek olyan titkokat rejthetnek, amelyekről eddig a történészek sem tudtak. Kirajzolódik belőlük egy 20. századi diktátor gondolkodásmódja, Rákosi intellektusa, jó nyelvérzéke és a kényszerített emigrációjának kapcsolati hálója.","shortLead":"Digitálisan elérhetővé tették azt a 264 darabból álló irathagyatékot, amelynek nagy része a száműzetése idején Rákosi...","id":"20190305_Kutakodjon_Rakosi_Matyas_szemelyes_levelei_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7245bf65-2de9-4563-8c3b-5afdc03ebef3","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Kutakodjon_Rakosi_Matyas_szemelyes_levelei_kozott","timestamp":"2019. március. 05. 17:30","title":"Most belenézhet, hogyan könyörgött Rákosi Mátyás a hazatérésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","id":"20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ba83bd-7c32-4993-ae59-03ed82740548","keywords":null,"link":"/sport/20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","timestamp":"2019. március. 06. 05:09","title":"Idegenben alázta az Ajax a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum nemrég bemutatott programjának főbb elemei népszerűek az ALDE megbízásából készült kutatás szerint: a többség úgy gondolja, Orbán miatt veszélyben vannak az EU-s pénzek, a szabályszegő tagállamokra büntetéseket kellene kiróni, az eurót pedig be kellene vezetni. A felmérésben a Fidesz és a Jobbik mögött a Momentum a harmadik legnépszerűbb párt, 9 százalékkal.","shortLead":"A Momentum nemrég bemutatott programjának főbb elemei népszerűek az ALDE megbízásából készült kutatás szerint...","id":"20190305_A_tobbseg_egyetert_Orban_miatt_veszelyben_az_EUs_penzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7536ed98-0e47-4180-be3a-44dd9ca51587","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_tobbseg_egyetert_Orban_miatt_veszelyben_az_EUs_penzek","timestamp":"2019. március. 05. 06:00","title":"A többség egyetért: Orbán miatt veszélyben az EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sikeres volt a Hankook-sztrájk a szakszervezet szerint.","shortLead":"Sikeres volt a Hankook-sztrájk a szakszervezet szerint.","id":"20190306_Ezernel_is_tobb_ember_sztrajkolt_a_Hankooknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4611f821-72c3-4298-986a-58569b3c9485","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Ezernel_is_tobb_ember_sztrajkolt_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 06. 09:51","title":"Ezernél is több ember sztrájkolt a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]